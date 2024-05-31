В Харьковскую область противостоять российским авиабомбам бросили батальон БПЛА - 31.05.2024 Украина.ру
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В Харьковскую область противостоять российским авиабомбам бросили батальон БПЛА
В Харьковскую область противостоять российским авиабомбам бросили батальон БПЛА - 31.05.2024 Украина.ру
В Харьковскую область противостоять российским авиабомбам бросили батальон БПЛА
В направлении населенного пункта Липцы в Харьковской области, где российская армия продолжает развивать наступление, командование ВСУ перебросило 414-й отдельный батальон ударных беспилотных авиационных систем морской пехоты, известный как "Птахи Мадяра"
2024-05-31T23:00
2024-05-31T23:04
новости
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
наступление
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сво
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Его командир записал видео на фоне таблички с наименованием населенного пункта. С неменяющимся выражением лица он сообщил, что Россия только за несколько недель уронила на головы военнослужащих украинской армии не менее 250 авиабомб. Что такого особенного есть в арсенале украинской армии, Мадяр не уточнил. Ранее Минобороны России сообщало, что в результате активных действий Вооруженных сил России в Харьковской области ВСУ отступили на восемь-девять километров. "Благодаря мужественным и профессиональным действиям наших военнослужащих в этом месяце освобождены 28 населённых пунктов", подчеркнул глава ведомства Андрей Белоусов.В интервью Украина.ру эксперт раскрыл замысел продвижения ВС РФ в Харьковской области.
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новости, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, наступление, вс рф, сво
Новости, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, наступление, ВС РФ, СВО

В Харьковскую область противостоять российским авиабомбам бросили батальон БПЛА

23:00 31.05.2024 (обновлено: 23:04 31.05.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов БПЛА "Суперкам" и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчетов БПЛА Суперкам и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В направлении населенного пункта Липцы в Харьковской области, где российская армия продолжает развивать наступление, командование ВСУ перебросило 414-й отдельный батальон ударных беспилотных авиационных систем морской пехоты, известный как "Птахи Мадяра"
Его командир записал видео на фоне таблички с наименованием населенного пункта. С неменяющимся выражением лица он сообщил, что Россия только за несколько недель уронила на головы военнослужащих украинской армии не менее 250 авиабомб.
"250 управляемых авиационных бомб, 500 килограммов каждая. (...) Знаете как это все остановить? Точно так же как и в Крынках, нужно добро и один единственный залп того, что состоит на вооружении ВСУ. "Птицы Мадяра" там где мы нужны – Липцы", – сказал командир, чье видео опубликовал телеграм-канал "Униан".
Что такого особенного есть в арсенале украинской армии, Мадяр не уточнил.
Ранее Минобороны России сообщало, что в результате активных действий Вооруженных сил России в Харьковской области ВСУ отступили на восемь-девять километров. "Благодаря мужественным и профессиональным действиям наших военнослужащих в этом месяце освобождены 28 населённых пунктов", подчеркнул глава ведомства Андрей Белоусов.
В интервью Украина.ру эксперт раскрыл замысел продвижения ВС РФ в Харьковской области.
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
28 мая, 06:23
Харьковский фронт. Российская артиллерия кошмарит украинских плохо мотивированных мобиковПошла третья неделя российского продвижения вглубь Слобожанщины. Наступление несколько замедлилось из-за того, что ВСУ спешно перебросили резервы, но из-за того, что российской артиллерии больше и ее работа лучше, чем работа украинской, украинские резервы постепенно нами перемалываются
 
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