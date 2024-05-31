https://ukraina.ru/20240531/1055426617.html

В Харьковскую область противостоять российским авиабомбам бросили батальон БПЛА

В Харьковскую область противостоять российским авиабомбам бросили батальон БПЛА - 31.05.2024 Украина.ру

В Харьковскую область противостоять российским авиабомбам бросили батальон БПЛА

В направлении населенного пункта Липцы в Харьковской области, где российская армия продолжает развивать наступление, командование ВСУ перебросило 414-й отдельный батальон ударных беспилотных авиационных систем морской пехоты, известный как "Птахи Мадяра"

2024-05-31T23:00

2024-05-31T23:00

2024-05-31T23:04

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Его командир записал видео на фоне таблички с наименованием населенного пункта. С неменяющимся выражением лица он сообщил, что Россия только за несколько недель уронила на головы военнослужащих украинской армии не менее 250 авиабомб. Что такого особенного есть в арсенале украинской армии, Мадяр не уточнил. Ранее Минобороны России сообщало, что в результате активных действий Вооруженных сил России в Харьковской области ВСУ отступили на восемь-девять километров. "Благодаря мужественным и профессиональным действиям наших военнослужащих в этом месяце освобождены 28 населённых пунктов", подчеркнул глава ведомства Андрей Белоусов.В интервью Украина.ру эксперт раскрыл замысел продвижения ВС РФ в Харьковской области.

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новости, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, наступление, вс рф, сво