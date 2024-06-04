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Путин поручил Шойгу курировать работу по развитию ОПК

Путин поручил Шойгу курировать работу по развитию ОПК - 04.06.2024 Украина.ру

Путин поручил Шойгу курировать работу по развитию ОПК

Президент России Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с Кабмином 4 июня

2024-06-04T20:57

2024-06-04T20:57

2024-06-04T21:04

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Путин поручил к среде, 5 июня, завершить работу по проекту поручений о первоочередных задачах оборонно-промышленного комплекса, объемах производства и рентабельности.Напомним, за время проведения спецоперации в России выпуск ракетно-артиллерийских вооружений увеличился более чем в 22 раза, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в 7, средств индивидуальной бронезащиты — в 6, авиационной техники и беспилотников — в 4, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.Владимир Путин указывал, что каждый рубль должен работать эффективно, чтобы отечественный ОПК был "все время на шаг впереди" противника. В середине мая Шойгу оценил силы РФ для дальнейшего наступления в зоне спецоперации.

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новости, владимир путин, сергей шойгу, опк