Путин поручил Шойгу курировать работу по развитию ОПК
20:57 04.06.2024 (обновлено: 21:04 04.06.2024)
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Президент России Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с Кабмином 4 июня
Путин поручил к среде, 5 июня, завершить работу по проекту поручений о первоочередных задачах оборонно-промышленного комплекса, объемах производства и рентабельности.
"Поскольку вопросы такие разноплановые — нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники — здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности",— цитирует президента "Коммерсант".
Напомним, за время проведения спецоперации в России выпуск ракетно-артиллерийских вооружений увеличился более чем в 22 раза, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в 7, средств индивидуальной бронезащиты — в 6, авиационной техники и беспилотников — в 4, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.
Владимир Путин указывал, что каждый рубль должен работать эффективно, чтобы отечественный ОПК был "все время на шаг впереди" противника.
В середине мая Шойгу оценил силы РФ для дальнейшего наступления в зоне спецоперации.
14 марта, 07:35Российский ВПК смог нарастить производство ФАБов и ракет, в итоге армия стала быстрее идти впередКак следует из обобщения ежедневной статистики Генштаба ВСУ, в феврале Россия резко нарастила количество авиационных ударов и обстрелов из РСЗО, установив в обоих случаях абсолютные рекорды за все время публикации этих цифр, т. е. с сентября 2022 года