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Байден предрек падение Польши и других стран у границы с Россией

Байден предрек падение Польши и других стран у границы с Россией - 04.06.2024 Украина.ру

Байден предрек падение Польши и других стран у границы с Россией

Предложение России завершить вооруженный конфликт на Украине – не лучший вариант для киевского режима, заявил в интервью газете The Time президент США Джо Байден, настаивая на продолжении боевых действий

2024-06-04T18:02

2024-06-04T18:02

2024-06-04T18:07

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Он напомнил о своей приверженности победы Украины и заявил, что "мир выглядит так, чтобы Россия никогда не подмяла под себя" страну на территории которой начата спецоперация. "Если США когда-нибудь позволит Украине упасть, помяните мои слова, вы увидите, как уйдет Польша, и вы увидите, как падут все эти страны вдоль фактической границы с Россией", — цитирует Байдена СМИ. Авторы публикации констатировали, что украинское наступление оказалось провальным, в то время как российская армия добилась крупнейших успехов на фронте. Аппетит Вашингтона к финансированию войны на истощение достиг своего предела. "Союзники Байдена в Киеве жалуются, что он был слишком осторожен, предоставив Украине достаточно оружия, чтобы выжить в войне, но не победить в ней", – говорится в статье. В Офисе Владимира Зеленского обвиняют Байдена в "не решительной позиции", потому как предоставленное оружие и военная техника не прокладывают Киеву "путь к победе" над Россией. Почему Джо Байден – не лучшая кандидатура на пост хозяина Белого дома читайте в интервью историка, участника Югославской войны, автора книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаила Поликарпова.

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новости, украина, джо байден, россия, польша, владимир зеленский, свобода слова, сво, спецоперация, война