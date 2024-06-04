https://ukraina.ru/20240604/1055476065.html
Байден предрек падение Польши и других стран у границы с Россией
Байден предрек падение Польши и других стран у границы с Россией - 04.06.2024 Украина.ру
Байден предрек падение Польши и других стран у границы с Россией
Предложение России завершить вооруженный конфликт на Украине – не лучший вариант для киевского режима, заявил в интервью газете The Time президент США Джо Байден, настаивая на продолжении боевых действий
2024-06-04T18:02
2024-06-04T18:02
2024-06-04T18:07
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джо байден
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спецоперация
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Он напомнил о своей приверженности победы Украины и заявил, что "мир выглядит так, чтобы Россия никогда не подмяла под себя" страну на территории которой начата спецоперация. "Если США когда-нибудь позволит Украине упасть, помяните мои слова, вы увидите, как уйдет Польша, и вы увидите, как падут все эти страны вдоль фактической границы с Россией", — цитирует Байдена СМИ. Авторы публикации констатировали, что украинское наступление оказалось провальным, в то время как российская армия добилась крупнейших успехов на фронте. Аппетит Вашингтона к финансированию войны на истощение достиг своего предела. "Союзники Байдена в Киеве жалуются, что он был слишком осторожен, предоставив Украине достаточно оружия, чтобы выжить в войне, но не победить в ней", – говорится в статье. В Офисе Владимира Зеленского обвиняют Байдена в "не решительной позиции", потому как предоставленное оружие и военная техника не прокладывают Киеву "путь к победе" над Россией. Почему Джо Байден – не лучшая кандидатура на пост хозяина Белого дома читайте в интервью историка, участника Югославской войны, автора книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаила Поликарпова.
https://ukraina.ru/20240425/1054696084.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, джо байден, россия, польша, владимир зеленский, свобода слова, сво, спецоперация, война
Новости, Украина, Джо Байден, Россия, Польша, Владимир Зеленский, свобода слова, СВО, Спецоперация, война
Байден предрек падение Польши и других стран у границы с Россией
18:02 04.06.2024 (обновлено: 18:07 04.06.2024)
Предложение России завершить вооруженный конфликт на Украине – не лучший вариант для киевского режима, заявил в интервью газете The Time президент США Джо Байден, настаивая на продолжении боевых действий
Он напомнил о своей приверженности победы Украины и заявил, что "мир выглядит так, чтобы Россия никогда не подмяла под себя" страну на территории которой начата спецоперация.
"Если США когда-нибудь позволит Украине упасть, помяните мои слова, вы увидите, как уйдет Польша, и вы увидите, как падут все эти страны вдоль фактической границы с Россией", — цитирует Байдена СМИ.
Авторы публикации
констатировали, что украинское наступление оказалось провальным, в то время как российская армия добилась крупнейших успехов на фронте. Аппетит Вашингтона к финансированию войны на истощение достиг своего предела.
"Союзники Байдена в Киеве жалуются, что он был слишком осторожен, предоставив Украине достаточно оружия, чтобы выжить в войне, но не победить в ней", – говорится в статье.
В Офисе Владимира Зеленского обвиняют Байдена в "не решительной позиции", потому как предоставленное оружие и военная техника не прокладывают Киеву "путь к победе" над Россией.