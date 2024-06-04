https://ukraina.ru/20240604/1055474845.html

Непреодолимых трудностей нет: России предстоит научиться снабжать Калининград по-новому

Непреодолимых трудностей нет: России предстоит научиться снабжать Калининград по-новому - 04.06.2024 Украина.ру

Непреодолимых трудностей нет: России предстоит научиться снабжать Калининград по-новому

Кремль считает вопрос доставки грузов в Калининград морским путем абсолютным приоритетом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ни о каких затруднениях в снабжении этого региона не может идти и речи

2024-06-04T17:27

2024-06-04T17:27

2024-06-04T18:22

эксклюзив

балтийское море

калининград

калининградская область

россия

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С суши на мореКалининградская область, пожалуй, самый уязвимый регион России с точки зрения логистики. Не имея сухопутной границы с другими частями страны, единственная прямая связь с ним осуществляется по Балтийскому морю.До недавнего времени особых проблем со снабжением самого западного российского региона не наблюдалось. Грузы исправно шли железной дорогой и фурами через Белоруссию и Литву. Ситуация изменилась в 2022 году, когда Вильнюс решил подзакрутить гайки и начал снижать квоты на провоз грузов в Калининград через свою территорию.Литовские власти подсчитали среднее количество товаров, которые перевозились за последние три года и установили верхнюю планку на уровне 3,1 млн тонн грузов. Под ограничения попали подсанкционные строительные материалы, древесина, уголь, продукция высоких технологий.Квоту Россия так до конца и не использовала, перевезя таким образом за год в Калининград 1,8 млн тонн товаров. На 2023 год Литва сократила эту квоту до 2,89 млн тонн, а в текущем – еще на 20 процентов.Дело в том, что практически 80% видов грузов, которые ввозили в Калининградскую область из других регионов РФ, подпали под действия тех или иных ограничений со стороны Евросоюза, поэтому морской путь стал гарантией того, что калининградцы не будут испытывать нужду в чем-либо.С заботой о ценеСамая большая проблема при перевозках морем – их дороговизна, которая в итоге существенно влияет на ту стоимость того или иного товара, которую на ценниках увидят конечные потребители.Для того чтобы нивелировать этот эффект, правительство России ввело субсидии для перевозчиков. В прошлом году из бюджета было выделено на эти цели 3,8 млрд рублей. Установленную Минфином сумму распределяет Росморречфлот между компаниями, которые подали заявки.В 2024 году меры господдержки были снижены до почти 2 млрд рублей. Как пишет РБК, выделенных средств не хватает, что порождает разговоры о возможных проблемах с поставками в Калининград.Отмечается, что в 2024 году свои заявки на перевоз грузов подали 20 компаний, со всеми были заключены контракты. Всего компании претендовали на 21,8 млрд рублей субсидий при верхней планке в 1,8 млрд.Необходимость увеличения размера субсидий подтвердили журналистам и в правительстве Калининградской области. Там считают, что достаточно будет суммы в 4,6 млрд рублей."Мы продолжаем работу с федеральными органами власти для выделения дополнительных объемов субсидий из федерального бюджета по фиксированным льготным тарифным ставкам", - рассказал зампред регионального правительства Александр Рольбинов.Позиция Министерства финансов основывается на том, что компании, получившие субсидии, не выбирают до конца квоту по перевозке грузов, из-за чего эти субсидии остаются невостребованными.Схему могут изменитьПеревозчики разрабатывают свои инициативы, которые могут позволить исправить ситуацию.Как сообщили в АО "Совфрахт" РБК, в компании предлагают пересмотреть механизм распределения субсидий, разделив их на два потока – одну часть выделять всем компаниям, а другую разыгрывать между теми компаниями, которые за предыдущий период смогли полностью отработать свою заявку. Таким образом, полагают авторы идеи, удастся отсеять тех, кто не может выбрать свою квоту.В комментарии Business FM пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти не допустят проблем с поставками в Калининград."Обеспечение всем необходимым Калининграда морским путем является одним из абсолютных приоритетов для нашей страны. Об этом неоднократно говорил президент [Владимир] Путин, он неоднократно принимал участие в дискуссиях на этот счет. Тему эту непосредственно ведет правительство РФ", - заявил он.Песков подчеркнул, что эта тема важна, и не может быть и речи, чтобы в снабжении Калининграда были какие-то затруднения.Ситуация в Балтийском мореТем временем обстановка в Балтийском море становится все более напряженной. Лидеры западных стран постепенно наращивают воинственную риторику, касательно ситуации в этом регионе.Дошло до того, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны НАТО могут "закрыть" Балтийское море для России. На столь высоком уровне, пусть и из уст патентованного прибалтийского русофоба, такое предложение звучит, пожалуй, впервые.Он считает, что до такого ответа могут довести "российские диверсии", к которым он причислил проблемы с GPS на балтийском побережье и историю с перерезанием подводного кабеля.Латвийский президент считает, что в конечном итоге ситуация может дойти до того, что страны НАТО будут вынуждены пойти на закрытие Балтики от РФ. Правда, оговорился он, это крайняя мера, которая будет означать полноценную войну.Москва все эти обвинения отвергла. Дмитрий Песков подчеркивал, что на Западе все чаще звучат подобные голословные утверждения и Россия относится к ним соответствующим образом.На Западе считают, что Калининградская область из-за своего отрыва от остальной России является слабым местом России. Открытие вокруг этого региона второго фронта против РФ является сценарием, который нельзя исключать полностью.Как отмечал в своей статье для издания Украина.ру политолог Ростислав Ищенко, прибалтийские республики боятся, что вслед за Украиной может настать их очередь, поэтому ведут подготовку к войне с РФ, надеясь втянуть туда Польшу и другие страны Североатлантического альянса.Не хватает пока формального повода, но работа в этом направлении и прощупывание почвы явно ведется, отсюда и все эти провокации с обрывом кабелей или пропавшей связью.Мнение Ростислава Ищенко о том, как России не дать втянуть себя в войну в Балтийском море в материале издания Украина.ру "Война за Прибалтику. России стесняться нечего".

балтийское море

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, балтийское море, калининград, калининградская область, россия