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Эксперт ответил, какое "железо" ВС РФ нужно подтянуть, чтобы не уступать врагу

Эксперт ответил, какое "железо" ВС РФ нужно подтянуть, чтобы не уступать врагу - 04.06.2024 Украина.ру

Эксперт ответил, какое "железо" ВС РФ нужно подтянуть, чтобы не уступать врагу

СВО – это высокотехнологичная война. В ней победит тот, кто останется на шаг впереди в развитии технологий, а девять из десяти потерь сторон приходится на БПЛА. Это значит, что России нужно предпринять шаги в этом направлении

2024-06-04T03:30

2024-06-04T03:30

2024-06-04T03:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев."Мы знаем, что у ВСУ много беспилотной авиации. Они получают ее десятками тысяч и ежедневно используют на фронте десятки тысяч дронов различных типов. Из-за этого полоса в несколько километров около ЛБС становится практически непроходимой для крупных соединений и техники ВС РФ. С этим нужно что-то делать. Поэтому нам нужно заниматься системной радиоэлектронной борьбой (РЭБ)", - сказал Садулаев.Он добавил, что сейчас российский РЭБ "системно не выстроен", и пока у Москвы нет такой системы, "которая полностью закрывала бы какой-то участок фронта и позволяла бы нашим войскам нормально действовать".Чуть больше недели назад на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса президент РФ Владимир Путин заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации.Однако, подчеркнул лидер РФ, необходимо продолжать наращивать ритмичное обеспечение российских войск современным высокотехнологичным оружием и техникой.Путин предложил задействовать ресурсы так называемого народного ОПК, некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном темпе, то есть выстраивать экономику Вооруженных сил так, чтобы "каждый государственный рубль работал эффективно"."Хотел бы подчеркнуть, мы должны быть все время на шаг впереди. Надо опережать противника все время, и тогда победа будет гарантирована. Как только мы опережаем хотя бы на полшага - все: эффективность кратно возрастает, просто кратно!" - отметил Путин.С 10 мая российские подразделения освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.В настоящее время, отмечает военкор Евгений Лисицын, ВС РФ также продвинулись в Красногоровке и Старомайорском, расширили зону контроля на восточной окраине Парасковиевки и в лесополосах юго-западнее Новомихайловки и западнее Сладкого.Также журналист уточнил, что ВС РФ сдвигают линию обороны на запад, контратакуя у Степовой и Новоселовки, а также продвигаются возле Мирного, северо-западнее Работино."ВСУ беспрестанно контратакует в Волчанске, без подтвержденных успехов", - добавил военкор.Параллельно военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил, что "ВС РФ заняли центр Калинины (Калиновка)", а также вошли в восточную часть Новоегоровки на Сватовском направлении.Военкор Татаринов: ВС РФ заняли Калиновку у Часова Яра и вошли в Новоегоровку300 и 200: за время СВО добровольцы ВСУ практически закончилисьПо мнению командира спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинова, харьковская операция ВС РФ - завершающая.“И враг, и мы сегодня готовимся к решающему сражению. Будем делать все для того, чтобы в этом году СВО завершилась. Я думаю, что СВО в этом году завершится. Оперативная обстановка абсолютно подконтрольная”, - заявил Алаудинов."Мы готовимся к решающему сражению": командир спецназа "Ахмат" рассказал, когда закончится СВО

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новости, россия, вс рф, украина.ру, эксперты, владимир путин, апти алаудинов