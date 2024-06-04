Эксперт ответил, какое "железо" ВС РФ нужно подтянуть, чтобы не уступать врагу - 04.06.2024 Украина.ру
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Эксперт ответил, какое "железо" ВС РФ нужно подтянуть, чтобы не уступать врагу
Эксперт ответил, какое "железо" ВС РФ нужно подтянуть, чтобы не уступать врагу - 04.06.2024 Украина.ру
Эксперт ответил, какое "железо" ВС РФ нужно подтянуть, чтобы не уступать врагу
СВО – это высокотехнологичная война. В ней победит тот, кто останется на шаг впереди в развитии технологий, а девять из десяти потерь сторон приходится на БПЛА. Это значит, что России нужно предпринять шаги в этом направлении
2024-06-04T03:30
2024-06-04T03:30
новости
россия
вс рф
украина.ру
эксперты
владимир путин
апти алаудинов
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев."Мы знаем, что у ВСУ много беспилотной авиации. Они получают ее десятками тысяч и ежедневно используют на фронте десятки тысяч дронов различных типов. Из-за этого полоса в несколько километров около ЛБС становится практически непроходимой для крупных соединений и техники ВС РФ. С этим нужно что-то делать. Поэтому нам нужно заниматься системной радиоэлектронной борьбой (РЭБ)", - сказал Садулаев.Он добавил, что сейчас российский РЭБ "системно не выстроен", и пока у Москвы нет такой системы, "которая полностью закрывала бы какой-то участок фронта и позволяла бы нашим войскам нормально действовать".Чуть больше недели назад на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса президент РФ Владимир Путин заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации.Однако, подчеркнул лидер РФ, необходимо продолжать наращивать ритмичное обеспечение российских войск современным высокотехнологичным оружием и техникой.Путин предложил задействовать ресурсы так называемого народного ОПК, некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном темпе, то есть выстраивать экономику Вооруженных сил так, чтобы "каждый государственный рубль работал эффективно"."Хотел бы подчеркнуть, мы должны быть все время на шаг впереди. Надо опережать противника все время, и тогда победа будет гарантирована. Как только мы опережаем хотя бы на полшага - все: эффективность кратно возрастает, просто кратно!" - отметил Путин.С 10 мая российские подразделения освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.В настоящее время, отмечает военкор Евгений Лисицын, ВС РФ также продвинулись в Красногоровке и Старомайорском, расширили зону контроля на восточной окраине Парасковиевки и в лесополосах юго-западнее Новомихайловки и западнее Сладкого.Также журналист уточнил, что ВС РФ сдвигают линию обороны на запад, контратакуя у Степовой и Новоселовки, а также продвигаются возле Мирного, северо-западнее Работино."ВСУ беспрестанно контратакует в Волчанске, без подтвержденных успехов", - добавил военкор.Параллельно военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил, что "ВС РФ заняли центр Калинины (Калиновка)", а также вошли в восточную часть Новоегоровки на Сватовском направлении.Военкор Татаринов: ВС РФ заняли Калиновку у Часова Яра и вошли в Новоегоровку300 и 200: за время СВО добровольцы ВСУ практически закончилисьПо мнению командира спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинова, харьковская операция ВС РФ - завершающая.“И враг, и мы сегодня готовимся к решающему сражению. Будем делать все для того, чтобы в этом году СВО завершилась. Я думаю, что СВО в этом году завершится. Оперативная обстановка абсолютно подконтрольная”, - заявил Алаудинов."Мы готовимся к решающему сражению": командир спецназа "Ахмат" рассказал, когда закончится СВО
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новости, россия, вс рф, украина.ру, эксперты, владимир путин, апти алаудинов
Новости, Россия, ВС РФ, Украина.ру, эксперты, Владимир Путин, Апти Алаудинов

Эксперт ответил, какое "железо" ВС РФ нужно подтянуть, чтобы не уступать врагу

03:30 04.06.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов БПЛА "Суперкам" и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчетов БПЛА Суперкам и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СВО – это высокотехнологичная война. В ней победит тот, кто останется на шаг впереди в развитии технологий, а девять из десяти потерь сторон приходится на БПЛА. Это значит, что России нужно предпринять шаги в этом направлении
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев.
"Мы знаем, что у ВСУ много беспилотной авиации. Они получают ее десятками тысяч и ежедневно используют на фронте десятки тысяч дронов различных типов. Из-за этого полоса в несколько километров около ЛБС становится практически непроходимой для крупных соединений и техники ВС РФ. С этим нужно что-то делать. Поэтому нам нужно заниматься системной радиоэлектронной борьбой (РЭБ)", - сказал Садулаев.
Он добавил, что сейчас российский РЭБ "системно не выстроен", и пока у Москвы нет такой системы, "которая полностью закрывала бы какой-то участок фронта и позволяла бы нашим войскам нормально действовать".
"Кроме того, нам нужно больше собственных беспилотников. Сейчас война перемещается в ближнее небо и ведется с помощью дронов. Девять из десяти потерь сторон приходится именно на БПЛА", - резюмировал собеседник издания в интервью Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл.
Чуть больше недели назад на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса президент РФ Владимир Путин заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации.
Однако, подчеркнул лидер РФ, необходимо продолжать наращивать ритмичное обеспечение российских войск современным высокотехнологичным оружием и техникой.
Путин предложил задействовать ресурсы так называемого народного ОПК, некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном темпе, то есть выстраивать экономику Вооруженных сил так, чтобы "каждый государственный рубль работал эффективно".
"Хотел бы подчеркнуть, мы должны быть все время на шаг впереди. Надо опережать противника все время, и тогда победа будет гарантирована. Как только мы опережаем хотя бы на полшага - все: эффективность кратно возрастает, просто кратно!" - отметил Путин.
Инаугурация президента России В. Путина
25 мая, 17:25
Каждый рубль должен работать эффективно: Путин призвал ОПК "быть все время на шаг впереди" противникаРоссийский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации. Об этом 25 мая на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Королеве заявил президент РФ Владимир Путин
С 10 мая российские подразделения освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
В настоящее время, отмечает военкор Евгений Лисицын, ВС РФ также продвинулись в Красногоровке и Старомайорском, расширили зону контроля на восточной окраине Парасковиевки и в лесополосах юго-западнее Новомихайловки и западнее Сладкого.
Также журналист уточнил, что ВС РФ сдвигают линию обороны на запад, контратакуя у Степовой и Новоселовки, а также продвигаются возле Мирного, северо-западнее Работино.
"ВСУ беспрестанно контратакует в Волчанске, без подтвержденных успехов", - добавил военкор.
Параллельно военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил, что "ВС РФ заняли центр Калинины (Калиновка)", а также вошли в восточную часть Новоегоровки на Сватовском направлении.
Военкор Татаринов: ВС РФ заняли Калиновку у Часова Яра и вошли в Новоегоровку
300 и 200: за время СВО добровольцы ВСУ практически закончились
По мнению командира спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинова, харьковская операция ВС РФ - завершающая.
“И враг, и мы сегодня готовимся к решающему сражению. Будем делать все для того, чтобы в этом году СВО завершилась. Я думаю, что СВО в этом году завершится. Оперативная обстановка абсолютно подконтрольная”, - заявил Алаудинов.
"Мы готовимся к решающему сражению": командир спецназа "Ахмат" рассказал, когда закончится СВО
 
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