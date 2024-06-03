Ровесника отца Зеленского приговорили почти к пожизненному за фото ТЭЦ - 03.06.2024 Украина.ру
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Ровесника отца Зеленского приговорили почти к пожизненному за фото ТЭЦ
Ровесника отца Зеленского приговорили почти к пожизненному за фото ТЭЦ - 03.06.2024 Украина.ру
Ровесника отца Зеленского приговорили почти к пожизненному за фото ТЭЦ
Пенсионера обвинили в государственной измене
2024-06-03T14:33
2024-06-03T14:33
новости
владимир зеленский
сбу
николаев
тэц
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На Украине 74-летнего пенсионера (отцу Владимира Зеленского - 76 лет) обвинили в государственной измене в условиях военного положения и приговорили к 15 годам тюрьмы. По версии следователей СБУ пенсионер якобы готовил ракетный удар по Николаевской ТЭЦ. Для этого он фотографировал местность вокруг теплостанции."Сотрудники СБУ своевременно уличили вражеского агента, задокументировали его разведактивность и задержали в сентябре 2022 года", - сообщили в пресс-службе СБУ. Пенсионер - идеологический сторонник России, заявили в СБУ. Мужчину якобы завербовали. А по фотографиям, сделанным пожилым мужчиной, российские войска якобы собирались наводить ракеты. Средняя продолжительность жизни на Украине у мужчин сократилась с 66,4 года до 57,3 лет. Соответственно, приговор в 15 лет тюрьмы для пожилого пенсионера может означать пожизненное заключение.
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новости, владимир зеленский, сбу, николаев, тэц
Новости, Владимир Зеленский, СБУ, Николаев, ТЭЦ

Ровесника отца Зеленского приговорили почти к пожизненному за фото ТЭЦ

14:33 03.06.2024
 
© сбуНа Украине пенсионера приговорили к 15 годам тюрьмы за фотографию
На Украине пенсионера приговорили к 15 годам тюрьмы за фотографию
© сбу
Читать в
Пенсионера обвинили в государственной измене
На Украине 74-летнего пенсионера (отцу Владимира Зеленского - 76 лет) обвинили в государственной измене в условиях военного положения и приговорили к 15 годам тюрьмы. По версии следователей СБУ пенсионер якобы готовил ракетный удар по Николаевской ТЭЦ. Для этого он фотографировал местность вокруг теплостанции.
"Сотрудники СБУ своевременно уличили вражеского агента, задокументировали его разведактивность и задержали в сентябре 2022 года", - сообщили в пресс-службе СБУ.
Пенсионер - идеологический сторонник России, заявили в СБУ. Мужчину якобы завербовали. А по фотографиям, сделанным пожилым мужчиной, российские войска якобы собирались наводить ракеты.
Средняя продолжительность жизни на Украине у мужчин сократилась с 66,4 года до 57,3 лет. Соответственно, приговор в 15 лет тюрьмы для пожилого пенсионера может означать пожизненное заключение.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября 2021, 17:36
«Не тявкайте в интернете»: отец Зеленского высказался в защиту сынаОтец президента Украины Александр Зеленский ответил комментаторам, недовольным работой его сына. Об этом он в субботу, 25 сентября, написал на своей странице в Instagram
 
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