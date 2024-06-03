https://ukraina.ru/20240603/1055451162.html

Ровесника отца Зеленского приговорили почти к пожизненному за фото ТЭЦ

Ровесника отца Зеленского приговорили почти к пожизненному за фото ТЭЦ - 03.06.2024 Украина.ру

Ровесника отца Зеленского приговорили почти к пожизненному за фото ТЭЦ

Пенсионера обвинили в государственной измене

2024-06-03T14:33

2024-06-03T14:33

2024-06-03T14:33

новости

владимир зеленский

сбу

николаев

тэц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/03/1055451033_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_600bbeed20389381b099d4b876a5ed49.jpg.webp

На Украине 74-летнего пенсионера (отцу Владимира Зеленского - 76 лет) обвинили в государственной измене в условиях военного положения и приговорили к 15 годам тюрьмы. По версии следователей СБУ пенсионер якобы готовил ракетный удар по Николаевской ТЭЦ. Для этого он фотографировал местность вокруг теплостанции."Сотрудники СБУ своевременно уличили вражеского агента, задокументировали его разведактивность и задержали в сентябре 2022 года", - сообщили в пресс-службе СБУ. Пенсионер - идеологический сторонник России, заявили в СБУ. Мужчину якобы завербовали. А по фотографиям, сделанным пожилым мужчиной, российские войска якобы собирались наводить ракеты. Средняя продолжительность жизни на Украине у мужчин сократилась с 66,4 года до 57,3 лет. Соответственно, приговор в 15 лет тюрьмы для пожилого пенсионера может означать пожизненное заключение.

https://ukraina.ru/20210925/1032326150.html

николаев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, сбу, николаев, тэц