Ровесника отца Зеленского приговорили почти к пожизненному за фото ТЭЦ
© сбуНа Украине пенсионера приговорили к 15 годам тюрьмы за фотографию
© сбу
Пенсионера обвинили в государственной измене
На Украине 74-летнего пенсионера (отцу Владимира Зеленского - 76 лет) обвинили в государственной измене в условиях военного положения и приговорили к 15 годам тюрьмы. По версии следователей СБУ пенсионер якобы готовил ракетный удар по Николаевской ТЭЦ. Для этого он фотографировал местность вокруг теплостанции.
"Сотрудники СБУ своевременно уличили вражеского агента, задокументировали его разведактивность и задержали в сентябре 2022 года", - сообщили в пресс-службе СБУ.
Пенсионер - идеологический сторонник России, заявили в СБУ. Мужчину якобы завербовали. А по фотографиям, сделанным пожилым мужчиной, российские войска якобы собирались наводить ракеты.
Средняя продолжительность жизни на Украине у мужчин сократилась с 66,4 года до 57,3 лет. Соответственно, приговор в 15 лет тюрьмы для пожилого пенсионера может означать пожизненное заключение.