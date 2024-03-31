https://ukraina.ru/20240331/1054211067.html
На Украине сократилась средняя продолжительность жизни на 6-9 лет
На Украине сократилась средняя продолжительность жизни на 6-9 лет - 31.03.2024 Украина.ру
На Украине сократилась средняя продолжительность жизни на 6-9 лет
Средняя ожидаемая продолжительность жизни на Украине у мужчин сократилась с 66,4 года до 57,3 лет, а у женщин – с 76,2 года до 70,9 лет. Очередной неблагоприятный прогноз опубликовало министерство соцполитики Украины в рамках проекта стратегии демографического развития страны до 2040 года
2024-03-31T12:10
2024-03-31T12:10
2024-03-31T12:10
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украина
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сво
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миграция
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Помимо этого, среди причин указываются боевые действия, массовая занятость во вредных и опасных условиях, попадание в ДТП, злоупотребление алкоголем, психоактивными веществами и курением, низкая доступность и качество медицинской помощи в сельской местности, низкий уровень благосостояния и повышение уровня бедности. Кроме этого сообщается, что нынешнее население на подконтрольных Украине территориях составляет 31,5 миллиона человек. Вместе с тем, коэффициент рождаемости в стране снизился до показателя 1 с 1,2 в 2020 году (в 2012-ом он достигал 1,5). В конце прошлого года сообщалось, что Украина может стать страной с самым низким уровнем рождаемости в мире.
https://ukraina.ru/20231201/1051685485.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, рождаемость, смертность, демография, сво, бедность, миграция
Новости, Украина, рождаемость, смертность, демография, СВО, бедность, миграция
На Украине сократилась средняя продолжительность жизни на 6-9 лет
Средняя ожидаемая продолжительность жизни на Украине у мужчин сократилась с 66,4 года до 57,3 лет, а у женщин – с 76,2 года до 70,9 лет. Очередной неблагоприятный прогноз опубликовало министерство соцполитики Украины в рамках проекта стратегии демографического развития страны до 2040 года