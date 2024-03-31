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На Украине сократилась средняя продолжительность жизни на 6-9 лет

На Украине сократилась средняя продолжительность жизни на 6-9 лет - 31.03.2024 Украина.ру

На Украине сократилась средняя продолжительность жизни на 6-9 лет

Средняя ожидаемая продолжительность жизни на Украине у мужчин сократилась с 66,4 года до 57,3 лет, а у женщин – с 76,2 года до 70,9 лет. Очередной неблагоприятный прогноз опубликовало министерство соцполитики Украины в рамках проекта стратегии демографического развития страны до 2040 года

2024-03-31T12:10

2024-03-31T12:10

2024-03-31T12:10

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Помимо этого, среди причин указываются боевые действия, массовая занятость во вредных и опасных условиях, попадание в ДТП, злоупотребление алкоголем, психоактивными веществами и курением, низкая доступность и качество медицинской помощи в сельской местности, низкий уровень благосостояния и повышение уровня бедности. Кроме этого сообщается, что нынешнее население на подконтрольных Украине территориях составляет 31,5 миллиона человек. Вместе с тем, коэффициент рождаемости в стране снизился до показателя 1 с 1,2 в 2020 году (в 2012-ом он достигал 1,5). В конце прошлого года сообщалось, что Украина может стать страной с самым низким уровнем рождаемости в мире.

https://ukraina.ru/20231201/1051685485.html

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новости, украина, рождаемость, смертность, демография, сво, бедность, миграция