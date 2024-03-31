На Украине сократилась средняя продолжительность жизни на 6-9 лет - 31.03.2024 Украина.ру
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На Украине сократилась средняя продолжительность жизни на 6-9 лет
На Украине сократилась средняя продолжительность жизни на 6-9 лет - 31.03.2024 Украина.ру
На Украине сократилась средняя продолжительность жизни на 6-9 лет
Средняя ожидаемая продолжительность жизни на Украине у мужчин сократилась с 66,4 года до 57,3 лет, а у женщин – с 76,2 года до 70,9 лет. Очередной неблагоприятный прогноз опубликовало министерство соцполитики Украины в рамках проекта стратегии демографического развития страны до 2040 года
2024-03-31T12:10
2024-03-31T12:10
новости
украина
рождаемость
смертность
демография
сво
бедность
миграция
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Помимо этого, среди причин указываются боевые действия, массовая занятость во вредных и опасных условиях, попадание в ДТП, злоупотребление алкоголем, психоактивными веществами и курением, низкая доступность и качество медицинской помощи в сельской местности, низкий уровень благосостояния и повышение уровня бедности. Кроме этого сообщается, что нынешнее население на подконтрольных Украине территориях составляет 31,5 миллиона человек. Вместе с тем, коэффициент рождаемости в стране снизился до показателя 1 с 1,2 в 2020 году (в 2012-ом он достигал 1,5). В конце прошлого года сообщалось, что Украина может стать страной с самым низким уровнем рождаемости в мире.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, рождаемость, смертность, демография, сво, бедность, миграция
Новости, Украина, рождаемость, смертность, демография, СВО, бедность, миграция

На Украине сократилась средняя продолжительность жизни на 6-9 лет

12:10 31.03.2024
 
© Фото : Грамоты Ярослава / Telegramкладбище ВСУ
кладбище ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Фото : Грамоты Ярослава / Telegram
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Средняя ожидаемая продолжительность жизни на Украине у мужчин сократилась с 66,4 года до 57,3 лет, а у женщин – с 76,2 года до 70,9 лет. Очередной неблагоприятный прогноз опубликовало министерство соцполитики Украины в рамках проекта стратегии демографического развития страны до 2040 года
"Быстрое сокращение численности населения произошло в следствии превышения смертности над рождаемостью, масштабной трудовой миграции, которая переходила в постоянную", – говорится в сообщении.
Помимо этого, среди причин указываются боевые действия, массовая занятость во вредных и опасных условиях, попадание в ДТП, злоупотребление алкоголем, психоактивными веществами и курением, низкая доступность и качество медицинской помощи в сельской местности, низкий уровень благосостояния и повышение уровня бедности.
Кроме этого сообщается, что нынешнее население на подконтрольных Украине территориях составляет 31,5 миллиона человек. Вместе с тем, коэффициент рождаемости в стране снизился до показателя 1 с 1,2 в 2020 году (в 2012-ом он достигал 1,5).
В конце прошлого года сообщалось, что Украина может стать страной с самым низким уровнем рождаемости в мире.
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