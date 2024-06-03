https://ukraina.ru/20240603/1055448902.html

Зеленский просит прислать психиатров. Русские наступают. Главное на Украине на 13:00

Зеленский просит прислать психиатров. Русские наступают. Главное на Украине на 13:00 - 03.06.2024 Украина.ру

Зеленский просит прислать психиатров. Русские наступают. Главное на Украине на 13:00

Зеленский жалуется на плохое психическое состояние украинских военных и просит заграницу помочь с психиатрами. ВС РФ продолжают продвигаться вперед

2024-06-03T13:05

2024-06-03T13:05

2024-06-03T13:05

эксклюзив

украина

киев

россия

борис джонсон

владимир зеленский

марьяна безуглая

вооруженные силы украины

цру

верховная рада

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Зеленский во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом во дворце Малаканан попросил его прислать на Украину как можно больше психиатров для поддержания психического здоровья солдат ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию агентства GMA. Маркос на это ответил, что такую помощь Манила могла бы предложить, направив в Киев работников своей психиатрической службы.Спецоперация: русские наступаютВ результате украинского обстрела Петровского района Донецка в понедельник 3 июня пострадали двое мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Российские военные продолжают продвигаться на Харьковском направлении. Туда перебросили спецназ "Ахмат", бойцы уже приступили к выполнению задач. Об этом сообщил журналистам командир отряда, заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны Апты Алаудинов."Спецназ "Ахмат" — это подразделение, которое с первых дней стояло в первом эшелоне. Никогда мы не были во втором эшелоне. Никогда мы не стояли ни за кем. И в данном случае, конечно, очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на этот участок, который сегодня является наиболее важным", - приводит его слова РИА Новости.Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works выразил мнение, согласно которому, судя по карте, где отражены события, происходящие на фронте, ВСУ в конечном итоге потеряют Киев, Одессу и Николаев.ВСУ вынуждены подтягивать резервы на те направления, где продвигаются ВС РФ, но "в какой-то момент… это сломается", сказал Джонсон. Он добавил, что когда это случится, выяснится, что у ВСУ "нет хорошо укрепленных позиций, на которые они могли бы вернуться"."Пусть сдают паспорта"Киев испытывает серьезные трудности с мобилизацией и хочет вернуть военнообязанных украинцев, уехавших в Европу. Еще в январе советник главы ОП Сергей Лещенко призвал страны, принимавшие беженцев из Украины, прекратить их поддержку и отправить на родину, где им, по его словам, будет чем заняться.Некоторые европейские страны готовы Киеву в этом помочь. Так, в Чехии запускают пилотный проект по возвращению украинских беженцев на Украину — желающим вернуться с июня по ноябрь будут оплачены билеты на автобус, сообщают чешские СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел страны. Radio Prague International сообщает, что больным оплатят транспортировку в машинах "скорой".Пока речь идет о небольшом количестве беженцев (предполагается оплата четырех сотен автобусных билетов и трех десятков рейсов "скорой") и о добровольном возвращении. Но, например, в Германии уже звучат предложения перестать выплачивать пособия военнообязанным украинским беженцам.В то же время депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в эфире Общественного ТВ в ответ на вопрос, что делать с украинскими военнообязанными мужчинами, живущими за границей и не становящимися на украинский воинский учет, заявила: "Пусть сдают украинские паспорта и берут другие". Последовал другой вопрос, согласна ли она потерять 11 миллионов граждан? На этот вопрос депутат ответила вопросом: "А они наши?".Депутат Рады Юлия Клименко в эфире того же канала возразила Безуглой, напомнив, что эти украинцы ежегодно в течение 30 лет пересылали домой по 18 млрд долларов.Она также заявила, что украинцы, которые не обновят данные и не приедут на Украину, будут объявлены в розыск, против них откроют уголовные дела.Отметим, совет "сдавать паспорта" - риторический. Живущие в Европе украинские блогеры и юристы не раз отмечали, что отказаться от гражданства Украины совсем не так просто, решение должен принимать президент (а он не принимает).Тем временем внутри страны звучат предложения еще более снизить мобилизационный возраст и сделать военнообязанными и всех женщин наравне с мужчинами.

https://ukraina.ru/20240601/1055433718.html

украина

киев

россия

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, киев, россия, борис джонсон, владимир зеленский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, цру, верховная рада