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Победителей не будет: Ищенко о том, как проходит торговая война Китая и США и чего ждать дальше

Победителей не будет: Ищенко о том, как проходит торговая война Китая и США и чего ждать дальше - 01.06.2024 Украина.ру

Победителей не будет: Ищенко о том, как проходит торговая война Китая и США и чего ждать дальше

США ввели заградительные пошлины на китайскую продукцию после того как Пекин отказался выполнять требования Вашингтона снизить производство и прекратить торговлю с Москвой.

2024-06-01T11:56

2024-06-01T11:56

2024-06-01T11:56

видео

ростислав ищенко

китай

сша

торговля

пекин

санкции

пошлина

россия

война

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал о том, как развивается торговая война между Китаем и Штатами, может ли в ней быть победитель и как это противостояние влияет на Россию.

китай

сша

пекин

россия

кнр (китай)

вашингтон

москва

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2024

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