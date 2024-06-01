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Победителей не будет: Ищенко о том, как проходит торговая война Китая и США и чего ждать дальше
Победителей не будет: Ищенко о том, как проходит торговая война Китая и США и чего ждать дальше - 01.06.2024 Украина.ру
Победителей не будет: Ищенко о том, как проходит торговая война Китая и США и чего ждать дальше
США ввели заградительные пошлины на китайскую продукцию после того как Пекин отказался выполнять требования Вашингтона снизить производство и прекратить торговлю с Москвой.
2024-06-01T11:56
2024-06-01T11:56
2024-06-01T11:56
видео
ростислав ищенко
китай
сша
торговля
пекин
санкции
пошлина
россия
война
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал о том, как развивается торговая война между Китаем и Штатами, может ли в ней быть победитель и как это противостояние влияет на Россию.
китай
сша
пекин
россия
кнр (китай)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, китай, сша, торговля, пекин, санкции, пошлина, россия, война, конфликт, промышленность, производство, юань, экономика, кнр (китай), вашингтон, москва, электромобили, экспорт, импорт, деньги, политика, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Китай, США, торговля, Пекин, санкции, пошлина, Россия, война, конфликт, промышленность, производство, юань, экономика, КНР (Китай), Вашингтон, Москва, электромобили, экспорт, импорт, деньги, политика
Победителей не будет: Ищенко о том, как проходит торговая война Китая и США и чего ждать дальше
США ввели заградительные пошлины на китайскую продукцию после того как Пекин отказался выполнять требования Вашингтона снизить производство и прекратить торговлю с Москвой.
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру
рассказал о том, как развивается торговая война между Китаем и Штатами, может ли в ней быть победитель и как это противостояние влияет на Россию.