https://ukraina.ru/20240601/1055414118.html

"Где демократия?": Экс-депутат Ковач выложил все карты Европарламента на стол

"Где демократия?": Экс-депутат Ковач выложил все карты Европарламента на стол - 01.06.2024 Украина.ру

"Где демократия?": Экс-депутат Ковач выложил все карты Европарламента на стол

Даже если ультраконсервативные лидеры придут в Европарламент, единство в вопросе поддержки Украины не пошатнется. Потому что в Европарламенте у депутата нет возможности самостоятельно выдвигать какой-то законопроект

2024-06-01T05:52

2024-06-01T05:52

2024-06-01T05:52

европарламент

джордж сорос

европа

россия

запад

ес

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-депутат Европарламента Бела Ковач, который переехал из Европы в Москву, спасаясь от преследования за адекватный взгляд на Россию.Он заявил, что согласно его данным, Джордж Сорос влияет на две крупные фракции Европарламента, то есть на 63% депутатов.Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер предложил ввести всеобщий воинский призыв. По словам Ковач, это не его идея. Все приказы идут из Вашингтона, так как все 27 стран на это согласятся, заключил экс-депутат.Полный текст интервью Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240531/1046735324.html

европа

россия

запад

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европарламент, джордж сорос, европа, россия, запад, ес