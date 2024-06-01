"Где демократия?": Экс-депутат Ковач выложил все карты Европарламента на стол
Даже если ультраконсервативные лидеры придут в Европарламент, единство в вопросе поддержки Украины не пошатнется. Потому что в Европарламенте у депутата нет возможности самостоятельно выдвигать какой-то законопроект
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-депутат Европарламента Бела Ковач, который переехал из Европы в Москву, спасаясь от преследования за адекватный взгляд на Россию.
"Для большинства решений, которые принимает Европарламент в Страсбурге на пленарном заседании, путем голосования 752 депутатов, требуется минимум 50% голосов. На одном пленарном заседании 115 решений принимает парламент, я это иногда называл даже заводом законов. Для серьезных решений требуется 51% голосов. Тут могут быть проблемы, но в Еврокомисии настолько опытные политики, что всегда найдут способ продвинуть свои решения", — рассказал эксперт.
Он заявил, что согласно его данным, Джордж Сорос влияет на две крупные фракции Европарламента, то есть на 63% депутатов.
Вчера, 08:05ИсторияВиктор Орбан: От стипендиата Сороса до "сорособойцы" Премьер-министр Венгрии Виктор Орабан выглядит каким-то еnfant terrible европейской политики. То он блокируется евроатлантическую интеграцию Украины, то закупает российскую нефть, то призывает учесть интересы России при заключении договора по безопасности… И сделать с ним почему-то ничего не получается, хотя Венгрия не самая богатая страна в ЕС
Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер предложил ввести всеобщий воинский призыв. По словам Ковач, это не его идея. Все приказы идут из Вашингтона, так как все 27 стран на это согласятся, заключил экс-депутат.
Полный текст интервью Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели читайте на сайте Украина.ру.