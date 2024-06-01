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Военный историк назвал "последний шанс Запада" переломить СВО

Военный историк назвал "последний шанс Запада" переломить СВО - 01.06.2024 Украина.ру

Военный историк назвал "последний шанс Запада" переломить СВО

Единственное, что может помочь Западу против России в ходе СВО - это выставить Москву беспричинным агрессором. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Евгений Белаш

2024-06-01T05:15

2024-06-01T05:15

2024-06-01T05:15

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Поэтому, резюмировал он, Москве не нужно вестись на провокации с коллективным "разрешением" Киеву бить по РФ, лучшая стратегия - спокойно продолжать работу, "как на поле боя, так и особенно вне его".С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По последней информации, опубликованной военкором Евгением Лисицыным, российские силы продвигаются в Клещеевке, Богдановке, Соловьево, Бердычах и Новомихайловке. В окрестностях Очеретино и Часова Яра - тяжелые бои."В Волчанске штурмовым отрядам российских войск удалось прорвать оборону ВСУ в районе многоэтажек и продвинуться до 450 метров вглубь обороны противника", - добавил Телеграм-канал "Донбасс решает".Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев уточнил, что в настоящее время ВС РФ контролируют примерно половину Волчанска, а также отметил, что российские силы выровняли фронт на Харьковском направлении.ВС РФ выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам - Ганчев

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новости, россия, москва, запад, украина.ру, вооруженные силы украины, сво