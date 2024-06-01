Военный историк назвал "последний шанс Запада" переломить СВО
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Единственное, что может помочь Западу против России в ходе СВО - это выставить Москву беспричинным агрессором. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Евгений Белаш
"Выставить Россию и русских кровожадными маньяками, по сути, последний шанс Запада переломить ход СВО. Это разом позволит списать любые провалы в политике США, ЕС и Британии — "видите, что творят русские? мы не виноваты". Других работающих вариантов, по сути, уже нет. Поставки сложной техники "в час по чайной ложке" приводят к пополнению выставки трофеев, но не меняют ход боев. Открытое участие воинских контингентов — открытые же потери накануне выборов в США, ЕС и Британии", - отметил Белаш в интервью "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения.
Поэтому, резюмировал он, Москве не нужно вестись на провокации с коллективным "разрешением" Киеву бить по РФ, лучшая стратегия - спокойно продолжать работу, "как на поле боя, так и особенно вне его".
Вчера, 10:10Картаполов рассказал об угрозах для США после разрешения Киеву бить по РФРазрешение США на нанесение Украиной ударов по территории РФ никак не скажется на ходе спецоперации, но для США появятся угрозы. Об этом заявил 31 мая глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости
С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.
Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.
По последней информации, опубликованной военкором Евгением Лисицыным, российские силы продвигаются в Клещеевке, Богдановке, Соловьево, Бердычах и Новомихайловке. В окрестностях Очеретино и Часова Яра - тяжелые бои.
"В Волчанске штурмовым отрядам российских войск удалось прорвать оборону ВСУ в районе многоэтажек и продвинуться до 450 метров вглубь обороны противника", - добавил Телеграм-канал "Донбасс решает".
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев уточнил, что в настоящее время ВС РФ контролируют примерно половину Волчанска, а также отметил, что российские силы выровняли фронт на Харьковском направлении.