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Украинские раскольники ночью пробрались в православный храм и не впускают верующих

Украинские раскольники ночью пробрались в православный храм и не впускают верующих - 31.05.2024 Украина.ру

Украинские раскольники ночью пробрались в православный храм и не впускают верующих

Раскольники заблокировали кафедральный храм Спаса Нерукотворного Украинской Православной церкви в Корсунь-Шевченковском Черкасской области. Об этом 31 мая сообщил "Союз православных журналистов"

2024-05-31T16:20

2024-05-31T16:20

2024-05-31T16:20

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Телеграм-канал "Дозор" сообщил, что рейдеры дежурят по периметру церкви и не дают прихожанам попасть в их храм.По словам прихожан, рейд раскольники совершили ночью, забрались на территорию храма. С ломами пришли мужчины, которые назвали себя "общиной храма". Однако прихожане их не видели ранее.Православных христиане выстроились у ограды своей церкви. Вместе с настоятелем храма они молятся. А люди в военной форме, чтобы заглушить молитвы, включили через колонки музыку.На территории православного храма также был замечен клирик раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).Украинские власти организовали масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь. Власти обвиняют каноническую УПЦ в связях с Россией. Верховная Рада Украины приняла законопроект о её фактическом запрете на территории страны. Законом будет предусмотрен запрет религиозных организаций, руководство которых находится в стране, которая ведет "вооруженную агрессию" против Украины.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, православный мир ее не признает."Я горжусь тем, что сделал": Вован и Лексус разговорили создателя ПЦУ из США

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новости, черкасская область, украина, упц, пцу, храм, захват, захваты храмов, раскольники