"Мир узнал, что они существуют": политолог рассказал, зачем Прибалтика грозится ввести войска на Украину - 31.05.2024 Украина.ру
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"Мир узнал, что они существуют": политолог рассказал, зачем Прибалтика грозится ввести войска на Украину
"Мир узнал, что они существуют": политолог рассказал, зачем Прибалтика грозится ввести войска на Украину - 31.05.2024 Украина.ру
"Мир узнал, что они существуют": политолог рассказал, зачем Прибалтика грозится ввести войска на Украину
Что касается прибалтийских государств, то они за последние два года получили серьезное усиление политического веса. Фактически мир узнал, что они существуют. При этом они выступают застрельщиками ястребиной политики НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-05-31T03:00
2024-05-31T03:00
новости
прибалтика
искандер хисамов
польша
запад
нато
война
украина
белоруссия
экономика
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Ранее журнал Spiegel сообщил о том, что на форуме по безопасности в Таллине представители Польши и стран Прибалтики выразили готовность ввести войска на Украину, когда ВС РФ прорвут фронт.Прежде всего необходимо сфокусироваться на самом статусе прибалтийских государств и пояса восточноевропейских государств, которые примыкают к Украине и Белоруссии в большой зоне обороны России, сообщил политолог.Что касается прибалтийских государств, то они за последние два года получили серьезное усиление политического веса. Фактически мир узнал, что они существуют, объяснил эксперт.А чиновники и политики в Прибалтике, которые являются проводниками этих программ, безусловно, получают свою выгоду. В этом смысле их агрессивный тон имеет прагматичный для них результат. При этом они выступают застрельщиками ястребиной политики НАТО, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря читайте на сайте Украина.руО миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю можно прочитать в интервью Искандера Хисамова: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом
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польша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, прибалтика, искандер хисамов, польша, запад, нато, война, украина, белоруссия, экономика, вс рф
Новости, Прибалтика, Искандер Хисамов, Польша, Запад, НАТО, война, Украина, Белоруссия, экономика, ВС РФ

"Мир узнал, что они существуют": политолог рассказал, зачем Прибалтика грозится ввести войска на Украину

03:00 31.05.2024
 
© commons.wikimedia.org / U.S. Department of Defense Current Photos - Land Forces Assuranceвоеннослужащий ВС Латвии
военнослужащий ВС Латвии - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© commons.wikimedia.org / U.S. Department of Defense Current Photos - Land Forces Assurance
Читать в
Что касается прибалтийских государств, то они за последние два года получили серьезное усиление политического веса. Фактически мир узнал, что они существуют. При этом они выступают застрельщиками ястребиной политики НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Ранее журнал Spiegel сообщил о том, что на форуме по безопасности в Таллине представители Польши и стран Прибалтики выразили готовность ввести войска на Украину, когда ВС РФ прорвут фронт.
Прежде всего необходимо сфокусироваться на самом статусе прибалтийских государств и пояса восточноевропейских государств, которые примыкают к Украине и Белоруссии в большой зоне обороны России, сообщил политолог.
Что касается прибалтийских государств, то они за последние два года получили серьезное усиление политического веса. Фактически мир узнал, что они существуют, объяснил эксперт.
"При этом надо понимать, что элиты прибалтийских государств получают не только усиление своего политического веса, но и значительные экономические преференции, поскольку эти страны выступают бенефициарами многочисленных военных программ, которые реализуются на этом направлении блоком НАТО", - отметил Скоробогатый.
А чиновники и политики в Прибалтике, которые являются проводниками этих программ, безусловно, получают свою выгоду. В этом смысле их агрессивный тон имеет прагматичный для них результат. При этом они выступают застрельщиками ястребиной политики НАТО, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря читайте на сайте Украина.ру
О миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю можно прочитать в интервью Искандера Хисамова: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом
Александр Бородай интервью
Вчера, 13:37
Александр Бородай: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригадуДепутат Государственной Думы (фракция "Единая Россия"), первый премьер-министр ДНР Александр Бородай рассказал изданию Украина.ру, где легче воевать – в ДНР или в Харьковской области, и с помощью чего лучше всего бороться с БПЛА
 
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