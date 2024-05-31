https://ukraina.ru/20240531/1055393229.html

"Мир узнал, что они существуют": политолог рассказал, зачем Прибалтика грозится ввести войска на Украину

"Мир узнал, что они существуют": политолог рассказал, зачем Прибалтика грозится ввести войска на Украину - 31.05.2024 Украина.ру

"Мир узнал, что они существуют": политолог рассказал, зачем Прибалтика грозится ввести войска на Украину

Что касается прибалтийских государств, то они за последние два года получили серьезное усиление политического веса. Фактически мир узнал, что они существуют. При этом они выступают застрельщиками ястребиной политики НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-05-31T03:00

2024-05-31T03:00

2024-05-31T03:00

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прибалтика

искандер хисамов

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война

украина

белоруссия

экономика

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Ранее журнал Spiegel сообщил о том, что на форуме по безопасности в Таллине представители Польши и стран Прибалтики выразили готовность ввести войска на Украину, когда ВС РФ прорвут фронт.Прежде всего необходимо сфокусироваться на самом статусе прибалтийских государств и пояса восточноевропейских государств, которые примыкают к Украине и Белоруссии в большой зоне обороны России, сообщил политолог.Что касается прибалтийских государств, то они за последние два года получили серьезное усиление политического веса. Фактически мир узнал, что они существуют, объяснил эксперт.А чиновники и политики в Прибалтике, которые являются проводниками этих программ, безусловно, получают свою выгоду. В этом смысле их агрессивный тон имеет прагматичный для них результат. При этом они выступают застрельщиками ястребиной политики НАТО, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря читайте на сайте Украина.руО миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю можно прочитать в интервью Искандера Хисамова: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом

https://ukraina.ru/20240530/1055381885.html

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новости, прибалтика, искандер хисамов, польша, запад, нато, война, украина, белоруссия, экономика, вс рф