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Налоги, порноактриса и суд. Будет ли Трамп управлять Америкой из тюрьмы

Налоги, порноактриса и суд. Будет ли Трамп управлять Америкой из тюрьмы - 30.05.2024 Украина.ру

Налоги, порноактриса и суд. Будет ли Трамп управлять Америкой из тюрьмы

Секретная служба США, охраняющая всех президентов Америки - и прошлых, и нынешнего - уже посетила одну из тюрем Нью Йорка.

2024-05-30T14:36

2024-05-30T14:36

2024-05-30T14:37

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Сотрудники службы ознакомились с условиями содержания и охранения.Дело серьезное: возможно, впервые в истории президент США отправится за решётку. Секретная служба в этом случае будет продолжать его охранять.И кстати, из тюрьмы же он может участвовать в избирательной кампании. И видимо, управлять Америкой?Вероятность попадания Трампа в тюрьму по прежнему крайне мала, но сама тема бесконечно обсуждается и среди сторонников, и среди противников Трампа.Суд по делу о налогах с суммы, уплаченной Трампом порноактрисе Сторми Дэниэлс, закончен. Все ждут решения присяжных.Так насколько же все-таки вероятным может быть то, что Трамп окажется в тюрьме, и зачем вообще было начато это дело?К чему оно должно было привести? Каков был замысел его инициаторов? И что из этого в итоге получилось?"Тихие деньги"Суд, который в прессе США называют "Тихие" или "Замалчиваемые деньги" ("hush many"), перешёл к этапу, когда 12 присяжных должны вынести свой вердикт: виновен ли Дональд Трамп по 34 пунктам обвинения.Пять мужчин и семь женщин - присяжные, которые попали в это число по жребию, - решают судьбу бывшего (и возможно, будущего) президента. Это обычные граждане. Среди них есть, например, два адвоката, логопед, учитель и инженер-программист.Они выслушали 80 часов показаний.Самыми важными были показания порнозвезды Сторми Дэниэлс и бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, который передал ей деньги за молчание.Теперь присяжные должны вынести решение: пытался ли Трамп замалчивать какое-то преступление. Само преступление, его суть присяжные обсуждать не должны.Теоретически Трампу могут грозить четыре года тюрьмы. Максимально - 136 лет.Это первое в истории уголовное дело против бывшего или действующего президента США.ПерспективыИтак, перед присяжными стоит задача сказать: имел ли Трамп намерение сокрыть другое преступление (какое-то, суть преступления их не касается).Прокурор проинструктировал присяжных так: "общего намерения обмануть достаточно". Причем неважно также, кого хотел обмануть Трамп.Подделал ли он деловую документацию? 34 пункта обвинения касаются разных деловых записей, сделанных в разное время Трампом или его сотрудниками.Сам Трамп в последний день суда покинул его с улыбкой. Толпа его сторонников скандировала: "Мы хотим Трампа!".Трамп называет этот процесс политизированным, организованным политическими врагами. Все обвинения он отрицает.Что же скажут присяжные?Пять вариантовИздание "Политико" рассматривает пять вариантов решения:Трамп полностью виновен по всем 34 пунктам.Трамп не полностью виновен.Трамп полностью оправдан.По этим трем пунктам решение присяжных должно быть единогласным.Есть ещё два варианта.Если хотя бы один из присяжных будет не согласен с остальными 11, суд будет считаться несостоявшимся. Прокуратуре придётся начинать всё заново.Судья может оправдать Трампа. Такой прецедент возможен. Это предложение выдвинуто адвокатами Трампа. И пока что судьёй не отвергнуто.Но даже если будет решение "полностью виновен", Трампа вряд ли отправят за решётку. Тем более, что адвокаты моментально это решение обжалуют. Однако вероятность такого события близка к нулю.Решение "не полностью виновен" тоже предполагает апелляцию.Все остальные решения - это фактически оправдание Трампа. И это полный крах, фиаско устроителей этого судебно-политического шоу.Так что теоретически Трамп, конечно, всё-таки может оказаться "за решёткой". Но практически - нет.Это совершенно очевидно для всех сторон.Но тогда зачем весь этот суд?Конечно же, это шоу, поставленное для того, чтобы скомпрометировать Трампа перед его избирателями, пошатнуть доверие к нему.Но пока что всё получается ровно наоборот.Вместо этого доверие избирателей к Трампу растёт. Он лидирует уже и в большинстве так называемых "колеблющихся штатов".Так в чём же суть дела?Дело порноактрисыИтак, дело было заведено по поводу уплаты налогов с суммы компенсации, которая была выплачена порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание. Сторми получила 130 тысяч долларов.Якобы в 2006 году Сторми вступила в интимные отношения с Трампом. Но потом решила об этом рассказать. И вот за молчание она и получила деньги. Которые Трамп провёл по бухгалтерии по другой статье расходов. В этом суть дела: Трамп не заплатил налоги с компенсации.В суд была вызвана и дала показания сама Сторми.Это совершенно не является необходимым в деле о налогах.Порноактриса могла бы быть допрошена по поводу самого факта уплаты денег? Но нет, её расспрашивали о подробностях интимных дел с Трампом.И вот эти совершенно ненужные детали в деле о налогах ясно выдают намерения организаторов этого спектакля.Конечно, по их замыслу, эти подробности теоретически должны были бы возмутить избирателей Трампа. Его избиратели - патриоты, консервативные, в большинстве своем верующие люди. Выступают за семейные ценности.Но произошло всё с точностью наоборот. Избиратели Трампа в ярости, но не по отношению к оступившемуся Трампу (сам он, впрочем, факт грехопадения отрицает).Они поддерживают Трампа. И не только они, но уже и часть электората Байдена.Например, католики, которые голосовали раньше за Байдена (он католик по вероисповеданию).Католики противДело в том, что в протестантской Америке католики составляли традиционно меньшинство. Но сейчас их количество неуклонно растёт. Связано это с увеличением латинского населения.Те самые эмигранты из Мексики, которых миллионами завозит Байден - практически на сто процентов католики."Латинос" в США все больше. Прибывают эмигранты с Филиппин, из Пуэрто-Рико (это фактически уже ещё один штат США), из других стран.Эта группа населения чрезвычайно быстро растёт: в семьях много детей.Сам Байден, естественно, мог бы рассчитывать на католиков как на своих избирателей. Кроме того, что они - мигранты, которые должны бы голосовать за своего "благодетеля".Не будем сейчас касаться подробно того, как именно к нему и к его инициативам по теме ЛГБТ* относится католическая церковь. Относится по-разному. Ведь в церкви тоже есть свои группы и течения.Есть католические епископы, которые вполне открыто грозят Байдену отлучением от церкви. Но речь сейчас о другом.Простые избиратели - католики отворачиваются от Байдена и собираются голосовать за Трампа. В основном, из-за курса Байдена на поддержку трансгендеров, абортов, ЛГБТ* и других неприемлемых для верующих людей вещей.26% католиков США голосовали за Трампа в прошлый раз. Теперь это собираются сделать 49% избирателей католического вероисповедания.Страсти и грехиНо как же так? Он же, возможно, вступал в связь с порноактрисой?Но парадоксальным образом "падший" Трамп вызывает гораздо больше симпатии у верующих христиан, чем обличающее его государство и католик Байден.Конечно же, главный вопрос здесь - вопрос ценностей.Может ли оступиться христианин?Но ведь вся религия построена на этом, вся церковь, все притчи христианские. Это и есть суть религии. Концепции греха, покаяния, раскаяния, прощения. Персонажи историй и притч в Библии и Евангелии только и делают, что оступаются, каются, опять совершают ошибки.Человек несовершенен, а соблазнов в этом мире много. Церковь с сочувствием относится к человеку, который в море житейских бурь ошибается, грешит, и будет ошибаться. Глуп тот, кто не признаёт своё несовершенство.Но вот в главном Трамп остаётся верен основным, краеугольным христианским ценностям. Например, хочет сохранить семью как союз мужчины и женщины.А страсти - так этим страстям были подвержены даже святые и монахи, не говоря уже про любвеобильных царей древней Иудеи.Сторми в номереЕсть еще момент - Трамп показал себя как обычный мужчина. Вся эта история импонирует избирателю ("он такой же, как мы").По показаниям Сторми, вся эротическая часть происходила традиционно, без какого-то модернизма. И по согласию. Сторми не отрицает, что сама тоже была не против уединиться с Трампом.А глядя на фото вполне симпатичной Сторми Дэниэлс, с каким-то невероятным размером бюста... в общем, многие Трампа понимают.Представьте - вы магнат и миллиардер. К вам в номер приходит порноактриса, признанная "звезда" своего бизнеса, обсудить свои перспективы в вашем телешоу. Смеётся, делает некоторые предложения. Ваши действия?Ну конечно же, понятно, что надо сказать решительное "нет" и выставить её из номера вон.Вот и избиратели Трампа тоже так думают. Смеются и собираются за него голосовать.Даже Мелания вместе с ним! Что было, то было. 18 лет прошло. Тем более, напоминаем, Трамп всё категорически отрицает.Врёт ли Сторми? Судя по всему, да. Может, не во всём, но во многом откровенно врёт. И это тоже не добавляет ей симпатий публики.Очень много дурацких и неправдоподобных подробностей в её показаниях.Например, порноактриса, режиссёр и сценарист десятков порнофильмов говорит теперь, что так распереживалась во время сближения с телом Трампа, что даже потеряла сознание.ДебатыКстати, Байден недавно уколол Трампа. Предложил провести их будущие дебаты в среду:- Я слышал, Дональд, ты по средам свободен?Дело в том, что именно по средам Трамп не посещал суд. В остальные дни шли бесконечные судебные разбирательства.Но все эти уловки не помогают Байдену.Тем временем, например, в Бронксе, абсолютно негритянском районе Нью-Йорка (там снимались сцены из "Брата-2"), прошёл митинг с лозунгами: "Черные патриоты за Трампа", "Патриоты Бронкса за Трампа".Это еще один электоральный удел Байдена: афроамериканцы.Но афроамериканцы ли, мигранты ли мексиканские или же филиппинские - они считают, что они в первую очередь христиане. А не какие-то там ЛГБТ*.Дональд был уже и сам в Бронксе. И уже танцевал на сцене со своей очаровательной слоновьей грацией.И пока вся Америка ждет решения присяжных, можно смело говорить о том, что "позорный суд" над Трампом превратился в его очередную победу в избирательной кампании.Какое бы решение присяжные ни вынесли.* - деятельность организации запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240508/1054976996.html

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Елена Мурзина

сша, америка, мексика, дональд трамп, джо байден, эксклюзив