"С каждой вещи - налог на ВСУ": на Украине обвинили секонд-хенды в недобросовестной работе - 29.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240529/1055363842.html
"С каждой вещи - налог на ВСУ": на Украине обвинили секонд-хенды в недобросовестной работе
"С каждой вещи - налог на ВСУ": на Украине обвинили секонд-хенды в недобросовестной работе - 29.05.2024 Украина.ру
"С каждой вещи - налог на ВСУ": на Украине обвинили секонд-хенды в недобросовестной работе
Украинские магазины ношеных вещей "секонд-хенд" обвинили в неуплате налогов. С таким мнением выступил глава налогового комитета Верховной Рады Украины Данило Гетманцев. Его слова приводит издание "Страна.ua"
2024-05-29T17:08
2024-05-29T17:08
новости
украина
верховная рада
вооруженные силы украины
налоги
бюджет
секонд-хенд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103236/06/1032360641_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_b48cb69b526652ecc8d5d8bc7b6b5ddb.jpg
По его словам, там продают "неучтенные шмотки за неучтенный кэш преимущественно для дальнейшей перепродажи". После чего импортер секонд-хенда реализует сэкономленный НДС путём заключения фиктивных договоров.Также чиновник подчеркнул, что бывают случаи, когда под видом использованных вещей завозят брендовую одежду и обувь. А цена на такие продукты бывает занижена в десятки раз.При этом Гетманцев не уточнил, какие шаги власти планируют предпринять для решения вопроса.В начале мая на Украине легализовали известный порносайт. Гетманцев отмечал, что компанию зарегистрировали как поставщика электронных услуг. "Поэтому теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов", — написал он в своем телеграм-канале.По его данным, сервис для взрослых с начала 2024 года внес 700 тысяч долларов в бюджет Украины. На эти налоги содержится также украинская армия.На Украине легализовали популярный порносайт, чтобы содержать ВСУ
https://ukraina.ru/20240502/1054864832.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103236/06/1032360641_100:0:1813:1285_1920x0_80_0_0_39d3ca1b890e95eeb993eebb4d292583.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, верховная рада, вооруженные силы украины, налоги, бюджет, секонд-хенд
Новости, Украина, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, налоги, бюджет, секонд-хенд

"С каждой вещи - налог на ВСУ": на Украине обвинили секонд-хенды в недобросовестной работе

17:08 29.05.2024
 
© commons.wikimedia.org / Phyrexianсеконд хенд
секонд хенд - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© commons.wikimedia.org / Phyrexian
Читать в
Украинские магазины ношеных вещей "секонд-хенд" обвинили в неуплате налогов. С таким мнением выступил глава налогового комитета Верховной Рады Украины Данило Гетманцев. Его слова приводит издание "Страна.ua"
"Прекрасно, что работают магазины брендовых вещей, прекрасно, что работают секонд-хенды. Пусть работают, развиваются, но при этом с каждой вещи платят налоги армии", - заявил Гетманцев.
По его словам, там продают "неучтенные шмотки за неучтенный кэш преимущественно для дальнейшей перепродажи". После чего импортер секонд-хенда реализует сэкономленный НДС путём заключения фиктивных договоров.
Также чиновник подчеркнул, что бывают случаи, когда под видом использованных вещей завозят брендовую одежду и обувь. А цена на такие продукты бывает занижена в десятки раз.
При этом Гетманцев не уточнил, какие шаги власти планируют предпринять для решения вопроса.
В начале мая на Украине легализовали известный порносайт. Гетманцев отмечал, что компанию зарегистрировали как поставщика электронных услуг. "Поэтому теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов", — написал он в своем телеграм-канале.
По его данным, сервис для взрослых с начала 2024 года внес 700 тысяч долларов в бюджет Украины. На эти налоги содержится также украинская армия.
На Украине легализовали популярный порносайт, чтобы содержать ВСУ
На Украине легализовали популярный порносайт, чтобы содержать ВСУ
2 мая, 23:17
На Украине легализовали популярный порносайт, чтобы содержать ВСУНовым налогоплательщиком НДС на Украине стала компания Ethical Capital Partners, владеющая одним из самых популярных порносайтов в мире PornHub. Ее зарегистрировали как поставщика электронных услуг, отчитался глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев
 
НовостиУкраинаВерховная РадаВооруженные силы Украиныналогибюджетсеконд-хенд
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:58В Крыму прокомментировали информацию о передаче имущества в пользу ВС РФ
17:51"Брони недостаточно": ВСУ пожаловались на американские танки Abrams
17:40Путин и Си Цзиньпин предпочли обсудить передел мировой архитектуры вместо Украины, СМИ ожидали другого
17:15Европа настаивает: от российских углеводородов нужно отказываться. К чему это приведет
17:08"С каждой вещи - налог на ВСУ": на Украине обвинили секонд-хенды в недобросовестной работе
17:04Путин: задачи будущего страны решаются в зоне СВО, чиновники должны работать как военнослужащие
17:02Порошенко пилит ножки под креслом Зеленского. Что говорит украинская элита о ситуации в стране
16:51Плохие новости из будущего: в июле 2024 года Украину опять не приняли в НАТО
16:45Захарова прокомментировала обыски в Европарламенте – электоральный цикл
16:36В Грузии принят закон об иноагентах. США уже готовят "неизвестных снайперов"?
16:32Макрон объяснил, зачем Украине разрешение бить по России - AP
16:31Кто воюет в ВСУ до того, как сдаться в плен, и что пока мешает России взять Часов Яр – Бородай
16:26Атаковать РФ западным оружием ВСУ разрешили 10 стран-союзников Киева – СМИ
16:13Хочу жить в России. Марина Фишер о том, что русские для немцев всегда будут чужими и "нетолерантными"
16:04Украинский генерал Омельянович-Павленко: от Николая II до Адольфа I
15:49"Как сыр в масле": Европа заплатит украинцам за возвращение домой
15:16Гонорар Иуды и двойные стандарты ведут Запад к суициду
14:50Немецкий политик нашла у Шольца "черты аутиста"
14:47Постукраина: контуры денацификации
14:46Техника, топливо, беспилотники: российские войска уничтожили склады ВСУ
Лента новостейМолния