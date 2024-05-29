https://ukraina.ru/20240529/1055363842.html

"С каждой вещи - налог на ВСУ": на Украине обвинили секонд-хенды в недобросовестной работе

"С каждой вещи - налог на ВСУ": на Украине обвинили секонд-хенды в недобросовестной работе - 29.05.2024 Украина.ру

"С каждой вещи - налог на ВСУ": на Украине обвинили секонд-хенды в недобросовестной работе

Украинские магазины ношеных вещей "секонд-хенд" обвинили в неуплате налогов. С таким мнением выступил глава налогового комитета Верховной Рады Украины Данило Гетманцев. Его слова приводит издание "Страна.ua"

2024-05-29T17:08

2024-05-29T17:08

2024-05-29T17:08

новости

украина

верховная рада

вооруженные силы украины

налоги

бюджет

секонд-хенд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103236/06/1032360641_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_b48cb69b526652ecc8d5d8bc7b6b5ddb.jpg

По его словам, там продают "неучтенные шмотки за неучтенный кэш преимущественно для дальнейшей перепродажи". После чего импортер секонд-хенда реализует сэкономленный НДС путём заключения фиктивных договоров.Также чиновник подчеркнул, что бывают случаи, когда под видом использованных вещей завозят брендовую одежду и обувь. А цена на такие продукты бывает занижена в десятки раз.При этом Гетманцев не уточнил, какие шаги власти планируют предпринять для решения вопроса.В начале мая на Украине легализовали известный порносайт. Гетманцев отмечал, что компанию зарегистрировали как поставщика электронных услуг. "Поэтому теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов", — написал он в своем телеграм-канале.По его данным, сервис для взрослых с начала 2024 года внес 700 тысяч долларов в бюджет Украины. На эти налоги содержится также украинская армия.На Украине легализовали популярный порносайт, чтобы содержать ВСУ

https://ukraina.ru/20240502/1054864832.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, верховная рада, вооруженные силы украины, налоги, бюджет, секонд-хенд