"С каждой вещи - налог на ВСУ": на Украине обвинили секонд-хенды в недобросовестной работе
Украинские магазины ношеных вещей "секонд-хенд" обвинили в неуплате налогов. С таким мнением выступил глава налогового комитета Верховной Рады Украины Данило Гетманцев. Его слова приводит издание "Страна.ua"
"Прекрасно, что работают магазины брендовых вещей, прекрасно, что работают секонд-хенды. Пусть работают, развиваются, но при этом с каждой вещи платят налоги армии", - заявил Гетманцев.
По его словам, там продают "неучтенные шмотки за неучтенный кэш преимущественно для дальнейшей перепродажи". После чего импортер секонд-хенда реализует сэкономленный НДС путём заключения фиктивных договоров.
Также чиновник подчеркнул, что бывают случаи, когда под видом использованных вещей завозят брендовую одежду и обувь. А цена на такие продукты бывает занижена в десятки раз.
При этом Гетманцев не уточнил, какие шаги власти планируют предпринять для решения вопроса.
В начале мая на Украине легализовали известный порносайт. Гетманцев отмечал, что компанию зарегистрировали как поставщика электронных услуг. "Поэтому теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов", — написал он в своем телеграм-канале.
По его данным, сервис для взрослых с начала 2024 года внес 700 тысяч долларов в бюджет Украины. На эти налоги содержится также украинская армия.
2 мая, 23:17На Украине легализовали популярный порносайт, чтобы содержать ВСУНовым налогоплательщиком НДС на Украине стала компания Ethical Capital Partners, владеющая одним из самых популярных порносайтов в мире PornHub. Ее зарегистрировали как поставщика электронных услуг, отчитался глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев