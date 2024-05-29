https://ukraina.ru/20240529/1023709341.html

Присоединение Бессарабии: Кутузов как полководец и дипломат

Присоединение Бессарабии: Кутузов как полководец и дипломат - 29.05.2024 Украина.ру

Присоединение Бессарабии: Кутузов как полководец и дипломат

Бухарестский мирный договор между Россией и Османской империей был заключён 28 мая 1812 года. По итогам этого мира Стамбул пошёл на беспрецедентные территориальные потери, навсегда утратив важные форпосты в Восточной Европе, а Российская империя приросла новыми территориями

2024-05-29T07:06

2024-05-29T07:06

2024-05-29T07:06

история

измаил

бессарабия

одесская область

xix век

русско-турецкая война

история

история новороссии

молдавия

российская империя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102370/96/1023709648_0:101:800:551_1920x0_80_0_0_17c1d04a5e1d99e92288dc0c30d43165.jpg

К началу XIX века Бессарабия, принадлежавшая когда-то Древней Руси и самостоятельному Молдавскому княжеству, напоминала слоёный пирог.На севере региона вокруг Хотинской крепости располагалась османская райя — административно-территориальное образование под прямым управлением султана. В центральной части региона находились владения зависимого от османов Молдавского княжества (т.н. Восточная Молдова — наименее развитая и малонаселённая часть государства). Бендерская райя контролировала восточную границу Бессарабии. Южнее пролегали владения ногайцев, образовавших Буджакскую орду. Этот кочевой народ был переселён сюда по воле турецких завоевателей. Наконец, на самом юге, на Дунайском и Черноморском побережье размещались ещё три райи султана: Аккерманская, Измаильская и Ренийская.Из 45,8 тыс. кв. км. междуречья Прута и Днестра под непосредственным контролем молдавских господарей было меньше половины (лишь 20,3 тыс. кв. км). Численность немусульманского населения в райях ограничивалось тем количеством, которое было необходимо для выплаты налогов и выполнения повинностей по обслуживанию гарнизонов крепостей.Русско-турецкая война 1806-12 годов была развязана Стамбулом под влиянием французской дипломатии. В сентябре 1809 года османские войска были окончательно вытеснены с территории Бессарабии за Дунай. Однако ещё за два года до этого российскими властями было принято решение упразднить турецкие райи и передать всю Бессарабию под контроль Молдавского дивана (правительства).Начался процесс молдавенизации Бессарабии. Мусульманское население из региона эвакуировалось. Молдавская знать расширяла свои земельные владения за счёт турецких и ногайских. Из разнообразных православных епископий (в т.ч. Константинопольской патриархии) была образована региональная митрополия с центром в Кишинёве. На весь регион была распространена молдавская система административных единиц во главе с молдавскими боярами.Ввиду того, что Западная (Запрутская) Молдова оставалась под властью Османской империи, молдаване стали активно переселяться в Бессарабию из более обжитых мест. О масштабах этого процесса говорит то, что к 1817 году население региона почти удвоилось, составив около 492 тыс. человек. Молдаване составили тогда 78% жителей Бессарабии.Славянизация региона началась в 20-30-е годы XIX века, когда сюда стали массово мигрировать украинцы, русские, болгары, русины. Также активно переселялись евреи, немцы и гагаузы.По переписи 1897 года в Бессарабской губернии проживало 1 933 436 жителей. Молдаване составляли 47,6% населения, русские и украинцы — 27,9%, евреи — 11,8%, болгары — 5,3%, немцы — 3,1%, гагаузы – 2,9%. Молдаване преобладали среди сельских жителей, а русские и евреи — среди горожан. Украинское население образовывало компактное большинство на Севере Бессарабии в Хотинском уезде. На Юге, в Буджакской степи возникли населённые пункты, где преобладали славяне, гагаузы и немцы.Для того, чтобы желание потенциальных переселенцев перебраться в Бессарабию стало реальностью, регион надо было не только завоевать, но отстоять дипломатически.Война 1806-12 годов, несмотря на победы русского оружия, затягивалась, что осложняло положение правительства Александра I.С одной стороны, по мере приближения войны с Наполеоном, конфликт с султаном грозил всё большими издержками. С другой стороны — выйти из победоносной войны без территориальных приобретений Александр I не мог. Популярность монарха и так пострадала из-за Аустерлица, Тильзитского мира, Континентальной блокады, высокой инфляции. План оздоровления российской экономики, утверждённый Госсоветом в 1810 году, предусматривал наращивание экспорта южнорусского зерна в османские владения, но как этого достичь в условиях идущей войны?Решение сложнейшей задачи достижения мира с Турцией было возложено на человека в равной мере сочетавшего талант полководца и дипломата – Михаила Илларионовича Кутузова.В действующую армию на Дунае он прибыл в апреле 1811 года, чтобы заменить тяжелобольного Николая Каменского. Под его командованием было 5 дивизий – 46 тыс. человек.На фронте от устья Дуная до Белграда (около 700 км) этим войскам предстояло противодействовать османской группировке в 75 тыс. человек, стремившейся отвоевать Дунайские княжества.Кутузов не был сам собой, если бы полагался только на военные методы. На Дунае он быстро установил контакты с командующим турецкой армией — великим визирем Ахмед-пашой.Используя свои знания состояния дел в османских придворных кругах, Кутузов указал на то, что территориальные претензии российской дипломатии не реалистичны. До середины 1811 года Петербург настаивал на отказе Стамбула от Дунайских княжеств. Кутузов утверждал, что в таком случае непримиримыми врагами такого мира выступят очень влиятельные греки-фанариоты, контролировавшие эти княжеств. Он предлагал исходить из исключительной заинтересованности для фанариотов Валахии, их меньшем интересе к Молдавии (особенно к восточной её части, с султанскими и ногайскими владениями).В июне 1811 году русский полководец начал операцию по заманиванию османов в военно-стратегическую ловушку. После того, как турецкая армия двинулась из Болгарии к Дунаю, у города Рущук она была встречена 15-тысячным русским отрядом под личным командованием Кутузова. Подданные султана потерпели в этом сражении громкое поражение, потеряв около 5 тыс. человек (потери русских — около 500 бойцов).Кутузов не стал преследовать противника. Он увёл войска в Молдавию, заманивая противника.Рущукская победа русских всерьёз встревожила Наполеона. В Париже обсуждали даже проект сосредоточения в Далмации группы войск, которая придала бы уверенность действиям османов.9 сентября визирь начал переправу через Дунай у селения Слободзея. Через пять дней переправилось 35 тыс. человек. Турецкое командование, вероятно считало, что Кутузов ограничится обороной. Однако 13 октября он скрытно перевёл на правый берег реки отряд в 7,5 тыс. человек и на следующий день обрушился на вражеские силы, разделённые рекой. Рущукская группировка турецкой армии (около 20 тыс. человек) была разгромлена, а основные силы оказались блокированы на левом берегу Дуная. Последние, по сути, оказались в положении военнопленных, чьей судьбой можно было влиять на Стамбул.Ахмед-паша смог выскользнуть и окружения. Правда, это было в интересах Кутузова, поскольку согласно османским законам визирь, попавший в окружение неприятеля, лишается полномочий договариваться о мире.На предварительных переговорах о мире стороны довольно быстро пришли к согласию провести новую русско-турецкую границу в Европе по течениям рек Сирет и Дунай. Это означало обретение Россией не только всей Бессарабии, но и важных молдавских городов Галац и Яссы (столица Молдавского княжества).Тем временем Франция оказывала на Турцию сильнейшее давление для недопущения мирного соглашения с Россией. Французский посланник Латур-Мобур шантажировал султана тем, что если Турция уступит России земли на Дунае, то после скорой победы над Александром I Наполеон отберёт их и передаст восстановленному Польскому королевству.Новый главный уполномоченный султана Галиб-эфенди (был назначен вместо "слишком уступчивого" Ахмед-паши) потребовал возврата к довоенным границам 1806 года. При этом само желание Порты заключить мир вопреки нажиму Франции преподносилось как большая уступка России.Ответные действия российского императора оказались весьма резкими: блокированный турецкий корпус разоружить и пленить, мирный конгресс прекратить. Главнокомандующий выполнил волю государя, но не стал высылать турецких уполномоченных из Бухареста (а визирь, в свою очередь, не стал их отзывать). Таким образом, неофициальные контакты переговорщиков от России и Турции продолжились.Канал коммуникации русского главнокомандующего с ведомством верховного визиря был задействован в марте 1812 года, когда российская дипломатия предприняла последнюю попытку склонить султана к заключению мира. Порте тогда представили исчерпывающую информацию о планах Наполеона по разделу европейских владений Османской империи.В ответ, османская позиция на переговорах смягчилась: султан согласился на передачу России Бессарабии, но без Дунайского побережья.Пока шло обсуждение этих предложений, граф Кутузов получил из Петербурга сразу два письма. Первое было составлено по поручению императора канцлером Румянцевым. В нём подтверждалась незыблемость требования о границе по Сирету. Второе послание явилось собственноручным письмом Александра I и дозволяло в случае крайней неуступчивости османов и для скорейшего заключения мирного договора согласиться на границу по Пруту и Дунаю.Компромисс на переговорах был достигнут в рамках варианта, изложенного в личном письме императора. Во избежание новых проволочек по предложению Кутузова прелиминарный текст с согласованными статьями сразу направили султану. Делегации же в условиях полной секретности продолжили работать над окончательными формулировками. Кстати, это был первый случай применения данной практики в истории российской дипломатии.Для дезориентации "европейских партнёров" агентами графа распускались слухи о том, что стороны продолжают бесплодно спорить, а сам главнокомандующий отдавал распоряжения, свидетельствующие о скором возобновлении военной кампании.28 мая мирный договор был подписан в окончательном виде. Первую подпись от имени России поставил Михаил Кутузов. Правда, к тому времени главнокомандующим Дунайской армии стал Павел Чичагов.Бухарестский мирный договор подтвердил все прежние русско-турецкие соглашения. Европейская граница между Россией и Турцией прошла по реке Прут до соединения её с Дунаем, а затем по Килийскому руслу Дуная до Чёрного моря. Западная Молдавия и Валахия возвращались Турции с сохранением их довоенных привилегий.К России отходила Бессарабия со всеми крепостями — Хотином, Бендерами, Аккерманом и Измаилом. Сегодня три из этих городов входят в состав Украины, и лишь Бендеры относятся к Приднестровской Молдавской республике.Документ был ратифицирован Александром I 23 июня 1812 года – за день до того, как армия Французской империи вторглась в Россию.

https://ukraina.ru/20230927/1049600029.html

https://ukraina.ru/20230122/1042841453.html

https://ukraina.ru/20230710/1047853802.html

https://ukraina.ru/20230830/1048889223.html

https://ukraina.ru/20230523/1046447861.html

https://ukraina.ru/20230620/1047347641.html

измаил

бессарабия

одесская область

молдавия

российская империя

османская империя

россия

дунай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, измаил, бессарабия, одесская область, xix век, русско-турецкая война, история новороссии, молдавия, российская империя, османская империя, михаил кутузов, россия, дунай