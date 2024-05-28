https://ukraina.ru/20240528/1055329188.html

Завтра война? Где надеется отсидеться западная элита, разжигая ядерный конфликт с Россией

Завтра война? Где надеется отсидеться западная элита, разжигая ядерный конфликт с Россией - 28.05.2024 Украина.ру

Завтра война? Где надеется отсидеться западная элита, разжигая ядерный конфликт с Россией

Руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов выступил с заявлением, отметив, что страны военного блока НАТО замечены в конкретно-практических мероприятиях на границе, которые можно истолковать как прямую подготовку войны с Россией

2024-05-28T14:27

2024-05-28T14:27

2024-05-28T14:40

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По словам Кулишова, вблизи российской границы наращивается разведывательная деятельность НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса.В ходе таких провокаций отрабатываются сценарии ведения боевых действий против России. Причем, – это следует отметить – включая нанесение ядерных ударов по её территории.В целях дестабилизации обстановки и провоцирования панических настроений среди населения зарубежными неправительственными организациями и масс-медиа проводятся информационно-психологические операции, в ходе которых распространяется антироссийская фейковая информация.Пример такой тактики найти еще проще, чем западные ядерные маневры. После поражений в Авдеевке и Волчанске украинские ток-шоу все чаще разгоняют в русскоязычной среде мифы о том, что отступающие ВСУ вот-вот спасет американская, британская или германская армия.Известно, что положение вооруженных сил этих стран далеко не блестящее. Практически всё, что было ниже планки ядерного оружия, уже отдали Украине, и сейчас это вундефваффе можно видеть на Поклонной горе.Даже воюющие за Зеленского американцы и европейцы давно перестали быть сенсацией в новостях. И поэтому Запад способен запугивать своих врагов разве что ядерной угрозой, постоянно повышая ставки в игре.Генерал Кулишов отметил: при содействии западных покровителей, прежде всего, США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность.Военачальник конкретизировал: с начала проведения специальной военной операции пограничники и военнослужащие ВС РФ пресекли 29 попыток проникновения украинских военных и ДРГ на территорию России.Хорошо известно, что подобная активность всегда является предвестником военного конфликта, а нередко даже его прямо предпосылкой. В том случае, если противник заранее видит нависшие над ним угрозы и оценивает их адекватно.Несмотря на актуальность и важность таких сообщений, нельзя сказать, что они стали для россиян откровением.Ранее Пентагон прямо заявлял о том, что в ходе учений стратегические бомбардировщики ВВС США и авиация НАТО отрабатывают учебный ядерный удар по Крыму и Калининграду. Авиация альянса также отрабатывала прорыв ПВО и ПРО для ядерных ударов по ракетным шахтам и укрытым штабам, а также по важным российским промышленным объектам и транспортным узлам.По сути, прямая подготовка к войне с Москвой ведется Вашингтоном, Лондоном и другими западными столицами довольно давно. Но проблема довольно банальна – противник опасается получить сдачи, которая превратит знаменитые ландшафты Западного Мира в пустыню. А продвинутые противоракетные системы в значительной мере достались тому же Киеву.И если США несколько лучше прикрыты ядерным зонтиком, то в Европе небо дырявое, словно сыр – в противовоздушном понятии этого слова.Тем не менее, в Брюсселе не останавливаются, хотя у рядовых европейцев очередные планы блицкрига не вызывают никакого энтузиазма."Возможно, через 10 лет нынешние процессы будут называться прелюдией к Третьей мировой войне. Нельзя исключать, что если дела пойдут плохо и мы не сможем контролировать развившийся в Брюсселе военный психоз, то история этих лет также будет эпизодом первых лет большой мировой войны. "Еврокомиссия постепенно превращается в военный совет, а Европарламент – в военный орган", – достаточно определенно высказался венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta.При этом, он считает, что ядерный сценарий в принципе тоже не исключен, рассказывая об этом на том же канале: "Европейские политики думают о ядерной бомбе как о тактическом инструменте сдерживания, а не как о чем-то, что действительно следует использовать, но то, о чем они не думают в начале войны, все равно может случиться в конце".По мнению венгерского премьера, выступления европейских политиков и статусных журналистов говорят о том, что Европа готовится к полноценной войне с Россией.Европейскую общественность довольно долго разогревали, настраивая ее против русских. И такая системная политика не могла не принести результата."Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков", – заявил венгерский премьер, выступая в другом эфире, на радиостанции Kossuth.Выступая на радио, Орбан также рассказал, что рабочие группы в штабе блока НАТО активно исследуют разнообразные способы участия Североатлантического альянса в военном конфликте на Украине – практически буквально подтверждая этим тезисы генерала армии Кулишова.Не потому, что венгерский премьер работает на Москву. А в силу того, что намерения Запада очевидны для европейских политиков.Спокойствие, о котором упомянул Орбан, связано с тем, что его правительство намерено твердо избежать участия в любом антироссийском конфликте за пределами Венгрии – просто для того, чтобы спасти от уничтожения свою Родину.Это единственный шанс для всех сателлитов Америки. И не потому, что русские отличаются особенной ядерной кровожадностью.Брифинг генерала армии Кулишова, конечно, не был случайностью. Он показал, что российское руководство осведомлено об антироссийской работе Запада. А ответ на нее просто сотрет всю проамериканскую клиентелу, не пощадив даже бункеров, где, видимо, надеется отсидеться разжигающая вражду элита.Спасением является только выбор Орбана – или политиков вроде тяжело раненного либеральным террористом Роберта Фицо.

https://ukraina.ru/20240527/1055300747.html

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россия, запад, виктор орбан, владимир зеленский, роберт фицо, вооруженные силы украины, нато, украина, фсб