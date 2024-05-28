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"Нет страны, которая вынесла больше": посол РФ напомнил Байдену историю Второй мировой войны

"Нет страны, которая вынесла больше": посол РФ напомнил Байдену историю Второй мировой войны - 28.05.2024 Украина.ру

"Нет страны, которая вынесла больше": посол РФ напомнил Байдену историю Второй мировой войны

Посол России в США Анатолий Антонов напомнил американскому руководству, кто спас мир от фашизма. Слова Антонова приводит пресс-служба Посольства России в США

2024-05-28T11:40

2024-05-28T11:40

2024-05-28T11:40

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Президент США Джо Байден заявил, что американская армия спасла мир от фашизма. При этом о роли СССР и других стран Байден не упомянул.Американские власти продолжают курс на циничное принижение и даже дезавуирование решающей роли Советского Союза в сокрушении фашистов, подчеркнул посол РФ.Он напомнил, что на фронтах Великой Отечественной войны почти вся Европа сражалась против Красной Армии. Эти факты невозможно оспорить, добавил посол России. Он пояснил, что подобные заявлению Байдена вбросы - часть психологической войны против России. Россия продолжит с этим бороться и не допустит искажения истории. "Не дадим забыть, что наш народ положил на алтарь 27 миллионов жизней. Именно советские солдаты водрузили Знамя Великой Победы над Рейхстагом в Берлине", - резюмировал он.

https://ukraina.ru/20240222/1053450714.html

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новости, россия, сша, ссср, анатолий антонов, джо байден, посольство, красная армия, великая отечественная война