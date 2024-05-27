https://ukraina.ru/20240527/1055296503.html

"Их выкуривали очень долго": военкор рассказал, как бойцы выбивали ВСУ из "нор" в Клещеевке и Работино

"Их выкуривали очень долго": военкор рассказал, как бойцы выбивали ВСУ из "нор" в Клещеевке и Работино - 27.05.2024 Украина.ру

"Их выкуривали очень долго": военкор рассказал, как бойцы выбивали ВСУ из "нор" в Клещеевке и Работино

Уникальность нынешних боевых действий состоит в том, что нет большой концентрации войск на маленьком участке фронта. В той же Клещеевке в "норах" сидела максимум рота ВСУ. Но противника пришлось выкуривать оттуда очень долго. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Евгений Линин

2024-05-27T03:20

2024-05-27T03:20

2024-05-27T03:20

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Российские военные не заходили в Клещеевку теми силами, которые были нужны, чтобы зайти и выбить оттуда ВСУ. Долгое время бойцы вели стачивающие бои на рубеже по железной дороге, но уже тогда украинские военные там сидели в "норах", рассказал военкор.То же самое касается и поселка Работино на Запорожском направлении. За него шли бои, но украинские военные сидели в укрытиях по окраинам поселка. Потому что в самом поселке сидеть уже было негде. Пришло время – Минобороны РФ сообщило о взятии Работино, хотя оно могло сделать это гораздо раньше, подчеркнул Линин."Мы отодвинули украинских операторов БПЛА на дистанцию, с которой они не могут доставать до этих поселков. Если бы была поставлена такая конкретная задача, мы бы с ней справились еще раньше", - указал журналист.У российской армии есть важное преимущество, которого нет у противника, это ВКС и фронтовая авиация. От авиабомбы весом в 500 килограммов действительно не спрячешься. От нее невозможно зарыться в нору, как в случае с артиллерийским снарядом, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков читайте на сайте Украина.ру.О том, почему Польша мечтает об идеальном разделе Украины, а Зеленский стал законной целью России читайте в интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины

https://ukraina.ru/20240526/1055271985.html

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