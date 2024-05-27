https://ukraina.ru/20240527/1055296503.html
"Их выкуривали очень долго": военкор рассказал, как бойцы выбивали ВСУ из "нор" в Клещеевке и Работино
"Их выкуривали очень долго": военкор рассказал, как бойцы выбивали ВСУ из "нор" в Клещеевке и Работино - 27.05.2024 Украина.ру
"Их выкуривали очень долго": военкор рассказал, как бойцы выбивали ВСУ из "нор" в Клещеевке и Работино
Уникальность нынешних боевых действий состоит в том, что нет большой концентрации войск на маленьком участке фронта. В той же Клещеевке в "норах" сидела максимум рота ВСУ. Но противника пришлось выкуривать оттуда очень долго. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Евгений Линин
2024-05-27T03:20
2024-05-27T03:20
2024-05-27T03:20
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Российские военные не заходили в Клещеевку теми силами, которые были нужны, чтобы зайти и выбить оттуда ВСУ. Долгое время бойцы вели стачивающие бои на рубеже по железной дороге, но уже тогда украинские военные там сидели в "норах", рассказал военкор.То же самое касается и поселка Работино на Запорожском направлении. За него шли бои, но украинские военные сидели в укрытиях по окраинам поселка. Потому что в самом поселке сидеть уже было негде. Пришло время – Минобороны РФ сообщило о взятии Работино, хотя оно могло сделать это гораздо раньше, подчеркнул Линин."Мы отодвинули украинских операторов БПЛА на дистанцию, с которой они не могут доставать до этих поселков. Если бы была поставлена такая конкретная задача, мы бы с ней справились еще раньше", - указал журналист.У российской армии есть важное преимущество, которого нет у противника, это ВКС и фронтовая авиация. От авиабомбы весом в 500 килограммов действительно не спрячешься. От нее невозможно зарыться в нору, как в случае с артиллерийским снарядом, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков читайте на сайте Украина.ру.О том, почему Польша мечтает об идеальном разделе Украины, а Зеленский стал законной целью России читайте в интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины
https://ukraina.ru/20240526/1055271985.html
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артемовск
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новости, россия, клещеевка, артемовск, донбасс, сво, вс рф, бомба, блиндажи, всу, работино, донецкое направление, запорожское направление, освобождение
Новости, Россия, Клещеевка, Артемовск, Донбасс, СВО, ВС РФ, бомба, блиндажи, ВСУ, Работино, Донецкое направление, Запорожское направление, освобождение
"Их выкуривали очень долго": военкор рассказал, как бойцы выбивали ВСУ из "нор" в Клещеевке и Работино
Уникальность нынешних боевых действий состоит в том, что нет большой концентрации войск на маленьком участке фронта. В той же Клещеевке в "норах" сидела максимум рота ВСУ. Но противника пришлось выкуривать оттуда очень долго. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Евгений Линин
Российские военные не заходили в Клещеевку теми силами, которые были нужны, чтобы зайти и выбить оттуда ВСУ. Долгое время бойцы вели стачивающие бои на рубеже по железной дороге, но уже тогда украинские военные там сидели в "норах", рассказал военкор.
"Уникальность нынешних боевых действий состоит в том, что у нас нет большой концентрации войск на маленьком участке фронта. В той же Клещеевке в этих норах сидела максимум рота ВСУ. Их выкуривали оттуда очень долго. Почему? Пока ты их там ищешь, в воздух поднимается рой украинских дронов", - добавил он.
То же самое касается и поселка Работино на Запорожском направлении. За него шли бои, но украинские военные сидели в укрытиях по окраинам поселка. Потому что в самом поселке сидеть уже было негде. Пришло время – Минобороны РФ сообщило о взятии Работино, хотя оно могло сделать это гораздо раньше, подчеркнул Линин.
"Мы отодвинули украинских операторов БПЛА на дистанцию, с которой они не могут доставать до этих поселков. Если бы была поставлена такая конкретная задача, мы бы с ней справились еще раньше", - указал журналист.
У российской армии есть важное преимущество, которого нет у противника, это ВКС и фронтовая авиация. От авиабомбы весом в 500 килограммов действительно не спрячешься. От нее невозможно зарыться в нору, как в случае с артиллерийским снарядом, резюмировал собеседник издания.
О том, почему Польша мечтает об идеальном разделе Украины, а Зеленский стал законной целью России читайте в интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины