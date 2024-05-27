Днем и ночью сидели в "норах": военкор рассказал, как российские бойцы выбивали ВСУ из Клещеевки - 27.05.2024 Украина.ру
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Днем и ночью сидели в "норах": военкор рассказал, как российские бойцы выбивали ВСУ из Клещеевки
Днем и ночью сидели в "норах": военкор рассказал, как российские бойцы выбивали ВСУ из Клещеевки - 27.05.2024 Украина.ру
Днем и ночью сидели в "норах": военкор рассказал, как российские бойцы выбивали ВСУ из Клещеевки
Клещеевка была интересна стратегическими возвышенностями, которые находятся рядом с ней. Этот населенный пункт расположен в таком районе, откуда Артемовск видно как на ладони. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Евгений Линин
2024-05-27T05:40
2024-05-27T05:40
новости
россия
клещеевка
артемовск
всу
вс рф
наступление
бои
донецкое направление
донбасс
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Российские войска на днях уже второй раз взяли Клещеевку. Первый раз это было в январе 2023 года. При этом сама по себе она ничего интересного не представляет, это обычная деревня на несколько домов, рассказал военкор.Клещеевка была интересна стратегическими возвышенностями, которые находятся рядом с ней. Это село находится в таком районе, откуда Артемовск видно как на ладони. Под прикрытием девятиэтажек оттуда можно все простреливать, добавил он.А учитывая, что российские 120-мм минометы бьют на расстояние до 5 километров, ВС РФ устроили ВСУ серьезные проблемы с ротацией в Клещеевке. Они днем и ночью сидели в этих "норах", а у них заканчивались еда и вода, отметил он."Что такое нора? Когда в населенном пункте не остается целых домов и подвалов, вы выкапываете небольшие блиндажи и сидите там. Если вы (ВСУ. - Ред.) оттуда попытаетесь высунуться, днем вас засекут дроны через обычную оптику, а ночью вас засекут через тепловизоры", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков читайте на сайте Украина.ру.О том, почему Польша мечтает об идеальном разделе Украины, а Зеленский стал законной целью России читайте в интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины
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клещеевка
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новости, россия, клещеевка, артемовск, всу, вс рф, наступление, бои, донецкое направление, донбасс, освобождение, блиндажи, украинская армия
Новости, Россия, Клещеевка, Артемовск, ВСУ, ВС РФ, наступление, бои, Донецкое направление, Донбасс, освобождение, блиндажи, украинская армия

Днем и ночью сидели в "норах": военкор рассказал, как российские бойцы выбивали ВСУ из Клещеевки

05:40 27.05.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Клещеевка была интересна стратегическими возвышенностями, которые находятся рядом с ней. Этот населенный пункт расположен в таком районе, откуда Артемовск видно как на ладони. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Евгений Линин
Российские войска на днях уже второй раз взяли Клещеевку. Первый раз это было в январе 2023 года. При этом сама по себе она ничего интересного не представляет, это обычная деревня на несколько домов, рассказал военкор.
Клещеевка была интересна стратегическими возвышенностями, которые находятся рядом с ней. Это село находится в таком районе, откуда Артемовск видно как на ладони. Под прикрытием девятиэтажек оттуда можно все простреливать, добавил он.
"Да, враг держал оборону [в Клещеевке]. Но мы туда не заходили теми силами, которые были нужны, чтобы зайти и выбить их оттуда. Мы вели эти стачивающие бои на рубеже по железной дороге, но уже тогда ВСУ сидели в норах", - подчеркнул Линин.
А учитывая, что российские 120-мм минометы бьют на расстояние до 5 километров, ВС РФ устроили ВСУ серьезные проблемы с ротацией в Клещеевке. Они днем и ночью сидели в этих "норах", а у них заканчивались еда и вода, отметил он.
"Что такое нора? Когда в населенном пункте не остается целых домов и подвалов, вы выкапываете небольшие блиндажи и сидите там. Если вы (ВСУ. - Ред.) оттуда попытаетесь высунуться, днем вас засекут дроны через обычную оптику, а ночью вас засекут через тепловизоры", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков читайте на сайте Украина.ру.
О том, почему Польша мечтает об идеальном разделе Украины, а Зеленский стал законной целью России читайте в интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины
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