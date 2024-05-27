https://ukraina.ru/20240527/1055296023.html

Днем и ночью сидели в "норах": военкор рассказал, как российские бойцы выбивали ВСУ из Клещеевки

Днем и ночью сидели в "норах": военкор рассказал, как российские бойцы выбивали ВСУ из Клещеевки - 27.05.2024 Украина.ру

Днем и ночью сидели в "норах": военкор рассказал, как российские бойцы выбивали ВСУ из Клещеевки

Клещеевка была интересна стратегическими возвышенностями, которые находятся рядом с ней. Этот населенный пункт расположен в таком районе, откуда Артемовск видно как на ладони. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Евгений Линин

2024-05-27T05:40

2024-05-27T05:40

2024-05-27T05:40

новости

россия

клещеевка

артемовск

всу

вс рф

наступление

бои

донецкое направление

донбасс

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Российские войска на днях уже второй раз взяли Клещеевку. Первый раз это было в январе 2023 года. При этом сама по себе она ничего интересного не представляет, это обычная деревня на несколько домов, рассказал военкор.Клещеевка была интересна стратегическими возвышенностями, которые находятся рядом с ней. Это село находится в таком районе, откуда Артемовск видно как на ладони. Под прикрытием девятиэтажек оттуда можно все простреливать, добавил он.А учитывая, что российские 120-мм минометы бьют на расстояние до 5 километров, ВС РФ устроили ВСУ серьезные проблемы с ротацией в Клещеевке. Они днем и ночью сидели в этих "норах", а у них заканчивались еда и вода, отметил он."Что такое нора? Когда в населенном пункте не остается целых домов и подвалов, вы выкапываете небольшие блиндажи и сидите там. Если вы (ВСУ. - Ред.) оттуда попытаетесь высунуться, днем вас засекут дроны через обычную оптику, а ночью вас засекут через тепловизоры", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков читайте на сайте Украина.ру.О том, почему Польша мечтает об идеальном разделе Украины, а Зеленский стал законной целью России читайте в интервью Василия Ющука Пока США отбирают у России ядерную дубинку, Харьков становится балластом Украины

https://ukraina.ru/20240526/1055291893.html

россия

клещеевка

артемовск

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