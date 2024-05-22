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Симоньян опубликовала объемный список ненужных Киеву военнопленных

Симоньян опубликовала объемный список ненужных Киеву военнопленных - 22.05.2024 Украина.ру

Симоньян опубликовала объемный список ненужных Киеву военнопленных

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась объемным списком имен и фамилий 500 украинских военнопленных, которые Киев отказался менять, отдав предпочтение неонацистам из террористического батальона "Азов"*

2024-05-22T19:13

2024-05-22T19:13

2024-05-22T19:22

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маргарита симоньян

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Примечательно, что среди военнопленных оказались украинцы 2000-2003 годов рождения, однако юный возраст не помешал ни их отправке на фронт, а также не послужил обстоятельством для обмена. Ранее в этот же день Маргарита Симоньян пообещала опубликовать список забытых Банковой военнопленных, потому как их женам, матерям и украинским гражданам будет интересно ознакомиться с ним. Владимир Зеленский считает, что благодаря предстоящему швейцарскому "саммиту мира" по Украине удастся договорится на обмен всех военнопленных с РФ до окончания спецоперации. Отметим, что Россия на эту конференцию не только не приглашена, но ее присутствие и крайне нежеланно для Киева, о чем спикеры Банковой заявляли неоднократно. * признан террористической организацией в РФ и запрещен

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новости, маргарита симоньян, киев, россия, "азов", военнопленные, всу