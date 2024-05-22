Симоньян опубликовала объемный список ненужных Киеву военнопленных - 22.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240522/1055230923.html
Симоньян опубликовала объемный список ненужных Киеву военнопленных
Симоньян опубликовала объемный список ненужных Киеву военнопленных - 22.05.2024 Украина.ру
Симоньян опубликовала объемный список ненужных Киеву военнопленных
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась объемным списком имен и фамилий 500 украинских военнопленных, которые Киев отказался менять, отдав предпочтение неонацистам из террористического батальона "Азов"*
2024-05-22T19:13
2024-05-22T19:22
новости
маргарита симоньян
киев
россия
"азов"
военнопленные
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/01/1054241170_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_1f4e2c065a700063e4d4cfe279a927f1.jpg
Примечательно, что среди военнопленных оказались украинцы 2000-2003 годов рождения, однако юный возраст не помешал ни их отправке на фронт, а также не послужил обстоятельством для обмена. Ранее в этот же день Маргарита Симоньян пообещала опубликовать список забытых Банковой военнопленных, потому как их женам, матерям и украинским гражданам будет интересно ознакомиться с ним. Владимир Зеленский считает, что благодаря предстоящему швейцарскому "саммиту мира" по Украине удастся договорится на обмен всех военнопленных с РФ до окончания спецоперации. Отметим, что Россия на эту конференцию не только не приглашена, но ее присутствие и крайне нежеланно для Киева, о чем спикеры Банковой заявляли неоднократно. * признан террористической организацией в РФ и запрещен
https://ukraina.ru/20231031/1050656931.html
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/01/1054241170_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_b3efc86e6199e881879e8e29832d7c7c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, маргарита симоньян, киев, россия, "азов", военнопленные, всу
Новости, Маргарита Симоньян, Киев, Россия, "Азов", военнопленные, ВСУ

Симоньян опубликовала объемный список ненужных Киеву военнопленных

19:13 22.05.2024 (обновлено: 19:22 22.05.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПоэтический вечер ZOV
Поэтический вечер ZOV - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась объемным списком имен и фамилий 500 украинских военнопленных, которые Киев отказался менять, отдав предпочтение неонацистам из террористического батальона "Азов"*
"Публикую список 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается забирать, выбрав из них только 38 "ценных", – сказано в телеграм-канале Симоньян.
Примечательно, что среди военнопленных оказались украинцы 2000-2003 годов рождения, однако юный возраст не помешал ни их отправке на фронт, а также не послужил обстоятельством для обмена.
Ранее в этот же день Маргарита Симоньян пообещала опубликовать список забытых Банковой военнопленных, потому как их женам, матерям и украинским гражданам будет интересно ознакомиться с ним.
Владимир Зеленский считает, что благодаря предстоящему швейцарскому "саммиту мира" по Украине удастся договорится на обмен всех военнопленных с РФ до окончания спецоперации. Отметим, что Россия на эту конференцию не только не приглашена, но ее присутствие и крайне нежеланно для Киева, о чем спикеры Банковой заявляли неоднократно.
* признан террористической организацией в РФ и запрещен
ДНР передала Киеву пленных силовиков - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
31 октября 2023, 19:06
Военнопленный ВСУ рассказал о выборе между фронтом и тюрьмойВоеннослужащий ВСУ Роман Ткачук рассказал в российском плену, как военкомы поставили его перед непростым выбором. Он также сообщил об обстоятельствах своего пленения в видеоматериале, опубликованном 31 октября Минобороны РФ.
 
НовостиМаргарита СимоньянКиевРоссия"Азов"военнопленныеВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:08Спикер Рады назвал гнидами тех, кто не признает легитимность Зеленского
20:00Месяца будет достаточно: полковник ответил, чего в Кремле ждут от Белоусова
19:45Сбитый селезень: полковник ответил, что американские кукловоды сделают с Зеленским
19:37Вальдемар Гердт: Германию пожирает "зелёно-голубая плесень", а в России можно от неё спастись
19:30"Ничего не понял": Кличко признался, чем он занимался на посту мэра Киева 10 лет
19:29Сунак объявил о роспуске британского парламента и назвал дату досрочных выборов
19:15Доминируют по авиации и БПЛА: эксперт рассказал, как ВС РФ действуют под Волчанском
19:13Симоньян опубликовала объемный список ненужных Киеву военнопленных
19:02Балтику начинает штормить. Россия хочет изменить свои морские границы?
19:00Ставки слишком высоки: историк объяснил, почему Запад не собирается менять Зеленского
18:45Весь восток области: Чаленко о том, почему буферная зона - не цель прорыва ВС РФ под Харьковом
18:43В России разработали новые эффективные патроны для уничтожения дронов ВСУ
18:42"Все. Схема рухнула": Стоякин назвал три сценария, по которым уберут Зеленского
18:36Харьковская операция ВС РФ была качественно подготовлена: полковник ответил, что именно было учтено
18:27"Просроченный" человек у власти: Калинчук о том, какой аргумент "не пляшет" в Киеве
18:26"Украине дали палку, но запретили ей пользоваться". Почему США не разрешают ВСУ бить по "старой" России
18:24"ВСУ - современная военная машина": донецкий "Оцелот" заявил, что война будет "в долгую"
18:16Суд в Хмельницком одобрил отправку первой пары заключенных на фронт, одному из них 24 года
17:49ВСУ впервые применили ракету ATACMS при обстреле ДНР
17:48"Ну не цирк ли?": Бардаш ответил на "пидозру" СБУ
Лента новостейМолния