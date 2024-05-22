Симоньян опубликовала объемный список ненужных Киеву военнопленных
19:13 22.05.2024 (обновлено: 19:22 22.05.2024)
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась объемным списком имен и фамилий 500 украинских военнопленных, которые Киев отказался менять, отдав предпочтение неонацистам из террористического батальона "Азов"*
"Публикую список 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается забирать, выбрав из них только 38 "ценных", – сказано в телеграм-канале Симоньян.
Примечательно, что среди военнопленных оказались украинцы 2000-2003 годов рождения, однако юный возраст не помешал ни их отправке на фронт, а также не послужил обстоятельством для обмена.
Ранее в этот же день Маргарита Симоньян пообещала опубликовать список забытых Банковой военнопленных, потому как их женам, матерям и украинским гражданам будет интересно ознакомиться с ним.
Владимир Зеленский считает, что благодаря предстоящему швейцарскому "саммиту мира" по Украине удастся договорится на обмен всех военнопленных с РФ до окончания спецоперации. Отметим, что Россия на эту конференцию не только не приглашена, но ее присутствие и крайне нежеланно для Киева, о чем спикеры Банковой заявляли неоднократно.
* признан террористической организацией в РФ и запрещен
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