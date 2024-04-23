https://ukraina.ru/20240423/1054679721.html

Поляков стала волновать мобилизация украинцев – некому собирать клубнику в Польше

Поляков стала волновать мобилизация украинцев – некому собирать клубнику в Польше - 23.04.2024 Украина.ру

Поляков стала волновать мобилизация украинцев – некому собирать клубнику в Польше

В 2024 году в Польше может возникнуть дефицит работников на сборе клубники из-за украинской мобилизации. Прежде за такую работу охотно брались жители соседней страны, но теперь людей может не хватить, пишет Sad24

2024-04-23T20:40

2024-04-23T20:40

2024-04-23T20:40

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Утверждается, что такая ситуация может повлиять на польскую экономику. В интервью изданию владелец агентства по трудоустройству CZARSTON Цезарий Сигоцкий сообщил, что количество садов и плантаций в Польше растет, а число работников — нет. По его мнению, из-за этого дефицит рабочей силы на полях будет весьма заметен. "Если не будет заморозков или других аномалий, то 40% плодов останется на кустах. Я не пугаю и не сворачиваю собственный бизнес, я просто предупреждаю, опираясь на свои наблюдения и опыт", — цитирует его СМИ. Так, проблему недостатка работников связывают со снижением призывного возраста на Украине. Молодые люди с 25 лет лишены возможности поработать на польских фермеров из-за запрета выезда из Украины и мобилизации. Сегодня клубнику в Польше собирают подростки или мужчины в возрасте 60 лет, не подпадающие под мобилизацию, уточнил Сигоцкий. Журналисты подчеркивают, что с дефицитом работников из Украины польская экономика, сельское хозяйство и промышленность будут испытывать трудности, которые не смогут разрешить заробитчаны из Азии или Африки.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что фронт нуждается в более молодых солдатах, потому как боевые действия вышли на новый технологический уровень.

https://ukraina.ru/20240422/1054608816.html

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новости, польша, украина, заработок, мобилизация, всу, сво, спецоперация