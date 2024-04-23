Поляков стала волновать мобилизация украинцев – некому собирать клубнику в Польше - 23.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240423/1054679721.html
Поляков стала волновать мобилизация украинцев – некому собирать клубнику в Польше
Поляков стала волновать мобилизация украинцев – некому собирать клубнику в Польше - 23.04.2024 Украина.ру
Поляков стала волновать мобилизация украинцев – некому собирать клубнику в Польше
В 2024 году в Польше может возникнуть дефицит работников на сборе клубники из-за украинской мобилизации. Прежде за такую работу охотно брались жители соседней страны, но теперь людей может не хватить, пишет Sad24
2024-04-23T20:40
2024-04-23T20:40
новости
польша
украина
заработок
мобилизация
всу
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102848/20/1028482075_0:0:3532:1987_1920x0_80_0_0_25ada9e13060a0c83f954182dd31d94d.jpg.webp
Утверждается, что такая ситуация может повлиять на польскую экономику. В интервью изданию владелец агентства по трудоустройству CZARSTON Цезарий Сигоцкий сообщил, что количество садов и плантаций в Польше растет, а число работников — нет. По его мнению, из-за этого дефицит рабочей силы на полях будет весьма заметен. "Если не будет заморозков или других аномалий, то 40% плодов останется на кустах. Я не пугаю и не сворачиваю собственный бизнес, я просто предупреждаю, опираясь на свои наблюдения и опыт", — цитирует его СМИ. Так, проблему недостатка работников связывают со снижением призывного возраста на Украине. Молодые люди с 25 лет лишены возможности поработать на польских фермеров из-за запрета выезда из Украины и мобилизации. Сегодня клубнику в Польше собирают подростки или мужчины в возрасте 60 лет, не подпадающие под мобилизацию, уточнил Сигоцкий. Журналисты подчеркивают, что с дефицитом работников из Украины польская экономика, сельское хозяйство и промышленность будут испытывать трудности, которые не смогут разрешить заробитчаны из Азии или Африки.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что фронт нуждается в более молодых солдатах, потому как боевые действия вышли на новый технологический уровень.
https://ukraina.ru/20240422/1054608816.html
польша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102848/20/1028482075_227:0:3396:2377_1920x0_80_0_0_501003520d3583695189c99e08ca6e08.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, заработок, мобилизация, всу, сво, спецоперация
Новости, Польша, Украина, заработок, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация

Поляков стала волновать мобилизация украинцев – некому собирать клубнику в Польше

20:40 23.04.2024
 
© AP / Matthias Rietschel
- РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP / Matthias Rietschel
Читать в
В 2024 году в Польше может возникнуть дефицит работников на сборе клубники из-за украинской мобилизации. Прежде за такую работу охотно брались жители соседней страны, но теперь людей может не хватить, пишет Sad24
Утверждается, что такая ситуация может повлиять на польскую экономику. В интервью изданию владелец агентства по трудоустройству CZARSTON Цезарий Сигоцкий сообщил, что количество садов и плантаций в Польше растет, а число работников — нет.
По его мнению, из-за этого дефицит рабочей силы на полях будет весьма заметен.
"Если не будет заморозков или других аномалий, то 40% плодов останется на кустах. Я не пугаю и не сворачиваю собственный бизнес, я просто предупреждаю, опираясь на свои наблюдения и опыт", — цитирует его СМИ.
Так, проблему недостатка работников связывают со снижением призывного возраста на Украине. Молодые люди с 25 лет лишены возможности поработать на польских фермеров из-за запрета выезда из Украины и мобилизации.
Сегодня клубнику в Польше собирают подростки или мужчины в возрасте 60 лет, не подпадающие под мобилизацию, уточнил Сигоцкий.
"Мы уже чувствуем регулирование, о котором говорим. К сожалению, будет еще хуже", — добавил он.
Журналисты подчеркивают, что с дефицитом работников из Украины польская экономика, сельское хозяйство и промышленность будут испытывать трудности, которые не смогут разрешить заробитчаны из Азии или Африки.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что фронт нуждается в более молодых солдатах, потому как боевые действия вышли на новый технологический уровень.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Вчера, 03:30
Никаких шансов для ВСУ: политолог рассказал, изменит ли новый закон о мобилизации ситуацию на фронтеВозросший уровень производства оружия, оснащенности и слаженности ВС РФ не оставляют шансов для ВСУ. Новая мобилизация - это единственный шанс, который остался у киевского режима, чтобы добиться финансирования от США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
 
НовостиПольшаУкраиназаработокмобилизацияВСУСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:40Поляков стала волновать мобилизация украинцев – некому собирать клубнику в Польше
20:11Правительство Украины выделило еще более 8 млрд грн на оборону
19:51Главком норвежской армии похвалил ВС РФ – скорость совершенствования армии России превзошла ожидания
19:30Геннадий Алехин: Пока Россия бьет по неприметным целям в Харькове, ВСУ готовят ей новую головную боль
19:26В результате атаки дрона ВСУ 3 человека ранены в Шебекино
19:13Украинское правительство без объяснения причин уволило чиновника, занимавшегося обеспечением тыла
18:56В Британии оборонную промышленность переводят в режим войны
18:37Цель уничтожена: как наши закрывают небо для беспилотников ВСУ. Репортаж с боевых позиций
18:36Учения "Бірлестік-2024" в Казахстане: пробный шар в деле создания "Тюркского НАТО"
18:34Боррель озвучил механизм изъятия активов РФ, доходы уже находятся на отдельных накопительных счетах
18:10Армия обороны Израиля ликвидировала двух высокопоставленных членов "Хезболлы"
18:00Смерть "годного" к военной службе украинца-эпилептика, переселенцам – никаких книг. Итоги 23 апреля
17:46Европарламент продлил режим беспошлинной торговли для Украины еще на год
17:46Власти Эстонии грозят закрытием монастырям за отказ от выхода из РПЦ
17:41Паспортный бунт: украинцы взяли в осаду консульства после скандального решения МИД
17:22Кличко разозлили проверки его работы, а Киев все равно намерены лишить местного самоуправления
17:21Девочкам не место на фронте. Нейропсихолог Светлана Колобова о ПТСР у военных, гражданских и военкоров
17:12Европа без комплексов. Как страны ЕС сопротивляются требованию отдать Patriot Украине
16:51В ВСУ прокомментировали ситуацию в Очеретино, в центре которого накануне был водружен флаг РФ
16:27Рада поддержала обучение украинской молодежи военному делу
Лента новостейМолния