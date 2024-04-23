https://ukraina.ru/20240423/1054679721.html
Поляков стала волновать мобилизация украинцев – некому собирать клубнику в Польше
Поляков стала волновать мобилизация украинцев – некому собирать клубнику в Польше - 23.04.2024 Украина.ру
Поляков стала волновать мобилизация украинцев – некому собирать клубнику в Польше
В 2024 году в Польше может возникнуть дефицит работников на сборе клубники из-за украинской мобилизации. Прежде за такую работу охотно брались жители соседней страны, но теперь людей может не хватить, пишет Sad24
2024-04-23T20:40
2024-04-23T20:40
2024-04-23T20:40
новости
польша
украина
заработок
мобилизация
всу
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102848/20/1028482075_0:0:3532:1987_1920x0_80_0_0_25ada9e13060a0c83f954182dd31d94d.jpg.webp
Утверждается, что такая ситуация может повлиять на польскую экономику. В интервью изданию владелец агентства по трудоустройству CZARSTON Цезарий Сигоцкий сообщил, что количество садов и плантаций в Польше растет, а число работников — нет. По его мнению, из-за этого дефицит рабочей силы на полях будет весьма заметен. "Если не будет заморозков или других аномалий, то 40% плодов останется на кустах. Я не пугаю и не сворачиваю собственный бизнес, я просто предупреждаю, опираясь на свои наблюдения и опыт", — цитирует его СМИ. Так, проблему недостатка работников связывают со снижением призывного возраста на Украине. Молодые люди с 25 лет лишены возможности поработать на польских фермеров из-за запрета выезда из Украины и мобилизации. Сегодня клубнику в Польше собирают подростки или мужчины в возрасте 60 лет, не подпадающие под мобилизацию, уточнил Сигоцкий. Журналисты подчеркивают, что с дефицитом работников из Украины польская экономика, сельское хозяйство и промышленность будут испытывать трудности, которые не смогут разрешить заробитчаны из Азии или Африки.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что фронт нуждается в более молодых солдатах, потому как боевые действия вышли на новый технологический уровень.
https://ukraina.ru/20240422/1054608816.html
польша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102848/20/1028482075_227:0:3396:2377_1920x0_80_0_0_501003520d3583695189c99e08ca6e08.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, заработок, мобилизация, всу, сво, спецоперация
Новости, Польша, Украина, заработок, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация
Поляков стала волновать мобилизация украинцев – некому собирать клубнику в Польше
В 2024 году в Польше может возникнуть дефицит работников на сборе клубники из-за украинской мобилизации. Прежде за такую работу охотно брались жители соседней страны, но теперь людей может не хватить, пишет Sad24
Утверждается, что такая ситуация может повлиять на польскую экономику. В интервью изданию владелец агентства по трудоустройству CZARSTON Цезарий Сигоцкий сообщил, что количество садов и плантаций в Польше растет, а число работников — нет.
По его мнению, из-за этого дефицит рабочей силы на полях будет весьма заметен.
"Если не будет заморозков или других аномалий, то 40% плодов останется на кустах. Я не пугаю и не сворачиваю собственный бизнес, я просто предупреждаю, опираясь на свои наблюдения и опыт", — цитирует
его СМИ.
Так, проблему недостатка работников связывают со снижением призывного возраста на Украине. Молодые люди с 25 лет лишены возможности поработать на польских фермеров из-за запрета выезда из Украины и мобилизации.
Сегодня клубнику в Польше собирают подростки или мужчины в возрасте 60 лет, не подпадающие под мобилизацию, уточнил Сигоцкий.
"Мы уже чувствуем регулирование, о котором говорим. К сожалению, будет еще хуже", — добавил он.
Журналисты подчеркивают, что с дефицитом работников из Украины польская экономика, сельское хозяйство и промышленность будут испытывать трудности, которые не смогут разрешить заробитчаны из Азии или Африки.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял,
что фронт нуждается в более молодых солдатах, потому как боевые действия вышли на новый технологический уровень.