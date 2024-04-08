Выгодополучатель от работы казино выступил против контроля над азартными играми на Украине
онлайн-казино
Контроль за деятельностью азартных игр на Украине приведёт к переходу индустрии в "тень”, а военнослужащие ВСУ, которые тратят огромные суммы в онлайн-казино, всё равно будут играть, но уже нелегально. Об этом 8 апреля сообщил руководитель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рыжий
КРАИЛ – это компания-выгодополучатель от деятельности игорного бизнеса. Комиссия с 2020 года выдает лицензии компаниям, желающим работать в этом направлении, за что те ежегодно должны вносить лицензионные платежи.
"Если государство снова запретит азартные игры, это не значит, что военные перестанут играть. Они будут это делать – но на нелегальных сайтах - и это несет больше рисков, потому что контролировать этот процесс будет гораздо труднее", – приводит слова Рыжего украинское издание "Зеркало недели".
Примечательно, что все попытки ликвидировать КРАИЛ по причине её неэффективности успехом не увенчались. Комиссия, как и онлайн-казино продолжают паразитировать в стране.
По официальным данным организации, с начала 2024 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выявила нарушений по результатам внеплановых проверок на 14 млн гривен.
Ранее сообщалось, что только за прошлый год доход лидеров игорного бизнеса на Украине вырос в 28 раз.
4 апреля, 22:11Казино скупило за копейки данные украинцев, а в Раде грустят, что не россиян Онлайн-казино стали проблемой огромного масштаба на Украине. С вопросом решил разобраться глава киевского режима, но пока безрезультатно. Сегодня игорный бизнес масштабно скупает за копейки данные граждан страны и приобщает к казино украинцев, сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*