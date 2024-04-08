https://ukraina.ru/20240408/1054389690.html

Выгодополучатель от работы казино выступил против контроля над азартными играми на Украине

Выгодополучатель от работы казино выступил против контроля над азартными играми на Украине - 08.04.2024 Украина.ру

Выгодополучатель от работы казино выступил против контроля над азартными играми на Украине

Контроль за деятельностью азартных игр на Украине приведёт к переходу индустрии в "тень”, а военнослужащие ВСУ, которые тратят огромные суммы в онлайн-казино, всё равно будут играть, но уже нелегально. Об этом 8 апреля сообщил руководитель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рыжий

2024-04-08T21:22

2024-04-08T21:22

2024-04-08T21:22

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КРАИЛ – это компания-выгодополучатель от деятельности игорного бизнеса. Комиссия с 2020 года выдает лицензии компаниям, желающим работать в этом направлении, за что те ежегодно должны вносить лицензионные платежи. "Если государство снова запретит азартные игры, это не значит, что военные перестанут играть. Они будут это делать – но на нелегальных сайтах - и это несет больше рисков, потому что контролировать этот процесс будет гораздо труднее", – приводит слова Рыжего украинское издание "Зеркало недели". Примечательно, что все попытки ликвидировать КРАИЛ по причине её неэффективности успехом не увенчались. Комиссия, как и онлайн-казино продолжают паразитировать в стране. По официальным данным организации, с начала 2024 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выявила нарушений по результатам внеплановых проверок на 14 млн гривен. Ранее сообщалось, что только за прошлый год доход лидеров игорного бизнеса на Украине вырос в 28 раз.

https://ukraina.ru/20240404/1054316867.html

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новости, украина, онлайн-казино, бизнес, мошенники, мошенничество, всу