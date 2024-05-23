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СК России раскрыл детали ареста начальника Главного управления связи ВС РФ Шамарина

СК России раскрыл детали ареста начальника Главного управления связи ВС РФ Шамарина - 23.05.2024 Украина.ру

СК России раскрыл детали ареста начальника Главного управления связи ВС РФ Шамарина

Взятку в размере 36 миллионов рублей с апреля 2016-го по октябрь 2023 года получил начальник Главного управления связи – заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в российском Следкоме

2024-05-23T16:40

2024-05-23T16:40

2024-05-23T17:54

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Следствию стало известно, что в течение семи лет Шамарин получил от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство. Полученными деньгами Шамарин распорядился по своему усмотрению. "22 мая 2024 года Шамарин задержан, по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Высоков и Гришина также привлекаются к уголовной ответственности и находятся под стражей", – заключили в ведомстве.Ранее в этот же день СМИ сообщали, что у Шамарина провели обыск по делу о предполагаемых махинациях, самого его доставили на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета.

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новости, россия, ск рф, взятка, коррупция, мо рф, сво