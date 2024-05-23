СК России раскрыл детали ареста начальника Главного управления связи ВС РФ Шамарина
16:40 23.05.2024 (обновлено: 17:54 23.05.2024)
© Следком Телеграм-каналСледственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту
© Следком Телеграм-канал
Взятку в размере 36 миллионов рублей с апреля 2016-го по октябрь 2023 года получил начальник Главного управления связи – заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в российском Следкоме
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Главного управления связи – заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере", – сказано в сообщении в телеграм-канале СК РФ.
Следствию стало известно, что в течение семи лет Шамарин получил от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.
Полученными деньгами Шамарин распорядился по своему усмотрению.
"22 мая 2024 года Шамарин задержан, по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Высоков и Гришина также привлекаются к уголовной ответственности и находятся под стражей", – заключили в ведомстве.
Ранее в этот же день СМИ сообщали, что у Шамарина провели обыск по делу о предполагаемых махинациях, самого его доставили на допрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета.
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