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Глава миссии Украины при НАТО рассказала о трудностях с выпрашиванием Patriot

Глава миссии Украины при НАТО рассказала о трудностях с выпрашиванием Patriot - 23.05.2024 Украина.ру

Глава миссии Украины при НАТО рассказала о трудностях с выпрашиванием Patriot

Получение новых комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot является нелегкой задачей для украинских дипломатов. Об этом заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко, передает "Укринформ"

2024-05-23T14:54

2024-05-23T14:54

2024-05-23T14:54

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"Мы продолжаем эту работу (над передачей Киеву новых комплексов ПВО) на всех уровнях, но это, должна признать, является нелегкой задачей", - отметила Галибаренко.По ее словам, далеко не все страны НАТО имеют системы Patriot. За исключением США, страны альянса имеют очень ограниченный парк подобных систем и вынуждены учитывать потребности собственной национальной безопасности, политической ситуации в стране, а иногда и будущих выборов.Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киеву нужно две системы Patriot, чтобы избежать перехода Харькова под контроль России. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отчаянно просил у него семь систем Patriot. Позднее Кулеба в интервью изданию Washington Post заявил, что его добрая дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить у Запада системы Patriot.

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зрк patriot, новости, украина, киев, сша, жозеп боррель, владимир зеленский, нато, ес, дмитрий кулеба