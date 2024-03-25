Азербайджан и Казахстан обвиняют в военных поставках Украине. Баку и Астана все отрицают - 25.03.2024 Украина.ру
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Азербайджан и Казахстан обвиняют в военных поставках Украине. Баку и Астана все отрицают
Азербайджан и Казахстан обвиняют в военных поставках Украине. Баку и Астана все отрицают - 25.03.2024 Украина.ру
Азербайджан и Казахстан обвиняют в военных поставках Украине. Баку и Астана все отрицают
Армянский политик Владимир Погосян утверждает, что Азербайджан якобы поставляет оружие Украине. Одновременно с этим появились сообщения о возможности военных поставок киевскому режиму со стороны Казахстана. Обе республики утверждают, что в реальности об этом не может идти и речи
2024-03-25T16:57
2024-03-25T16:57
эксклюзив
азербайджан
казахстан
украина
россия
поставки
вооружение
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Свыше 25 тыс. минПогосян – армянский политик, лидер "Комитета 27". Называет также себя общественным деятелем и военным экспертом. У себя в телеграм-канале на днях он опубликовал скриншот документа от ноября 2023 года, который, как утверждает Погосян, был найден им на "правительственном украинском сайте".Речь идет о судебном решении об иске Министерства обороны Украины, в котором производственное объединение "Джихаз" Министерства военной промышленности Азербайджана в течение 2022-2023 гг. якобы поставило на Украину свыше 25 тыс. минометных снарядов калибра 82 мм. Утверждается, что снаряды поставлялись по цене около 7 тыс. гривен (170 долларов) за штуку.Погосян далее цитирует документ, в котором отмечается, что поставки организованы при "молчаливом согласии" военно-политического руководства Азербайджана и "на условиях строгой конфиденциальности".В тексте также говорится, что "иностранным поставщиком" после начала российской спецоперации "был организован ряд поставок товаров военного назначения для нужд Министерства обороны Украины авиационным транспортом, в том числе и первые две партии товара по контракту".Затем, как гласит предоставленный Погосяном документ, начались утечки об этих поставках, после чего на Баку усилилось давление со стороны Москвы, что вызвало "определенные ограничения в организации поставки товаров военного назначения".Ответ БакуНа прозвучавшие обвинения отреагировал МИД Азербайджана. Во внешнеполитическом ведомстве назвали данную информацию фальшивкой.Министерство подчеркнуло, что информация "не имеет под собой никаких оснований", ее не нужно воспринимать всерьез.Азербайджан не отправлял на Украину никакой своей продукции военного назначения, резюмировали в МИД.Скандальное фотоНынешние обвинения в поставках оружия Украину в адрес Азербайджана – не первые за последнее время.В начале декабря прошлого года украинский военный корреспондент Роман Бочкала опубликовал у себя в соцсетях пост, в котором рассказал о визите в неназванное "государство-партнер" Украины. Там он посетил цеха по производству 122-мм артиллерийских снарядов для гаубицы Д-30. По его словам, Украина налаживает свое производство этих снарядов.На одном из фото, на котором Бочкала позирует с украинским флагом, за его спиной можно было разглядеть стенд, на котором видно, предположительно, название азербайджанской компании Palladium.Позднее Бочкала удалил это сообщение и опубликовал новое, в котором заявил, что снаряды производит американское предприятие Lavr international-American Private Military Security Company.В компании Palladium отреагировали на скандал, подчеркнув, что они работают в частном секторе, поэтому не имеют права производить военную продукцию, которой занимаются исключительно госпредприятия.О ситуации также высказалось агентство по развития медиа Азербайджана."Азербайджан оказывает Украине только гуманитарную поддержку, основанную на принципах гуманизма", - заявили там, добавив, что фото Бочкалы никакого отношения к республики не имеют.Казахстан опровергаетАзербайджан – не единственная страна постсоветского пространства, которую обвиняли в поставках вооружения Киеву.Седьмого марта этого года РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что украинская госкорпорация "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупке советской военной продукции.Отмечалось, что Киев заинтересован в покупке производимых в РФ комплектующих к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов Су-24 и МиГ-29."Это порождает множество инсинуаций. Возможно, у казахстанского руководства есть скрытые карты в игре в политику многовекторности для сохранения равноудаленной позиции по ситуации вокруг Украины в диалоге как с западниками, так и с главным гарантом безопасности Казахстана — Россией", - заявил источник.Погоня за призрачными дивидендами может обернуться для Астаны потерей выгодного экономического сотрудничества с Москвой, подытожил он.В казахстанском Минобороны назвали это сообщение "инсинуациями", которые направлены на "дискредитацию Республики Казахстан"."В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", - говорилось в заявлении ведомства.В министерстве подчеркнули, что в стране с 2022 года запрещен экспорт вооружения и военной техники.
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Павел Котов
Павел Котов
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96
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, азербайджан, казахстан, украина, россия, поставки, вооружение
Эксклюзив, Азербайджан, Казахстан, Украина, Россия, поставки, вооружение

Азербайджан и Казахстан обвиняют в военных поставках Украине. Баку и Астана все отрицают

16:57 25.03.2024
 
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Армянский политик Владимир Погосян утверждает, что Азербайджан якобы поставляет оружие Украине. Одновременно с этим появились сообщения о возможности военных поставок киевскому режиму со стороны Казахстана. Обе республики утверждают, что в реальности об этом не может идти и речи
Свыше 25 тыс. мин
Погосян – армянский политик, лидер "Комитета 27". Называет также себя общественным деятелем и военным экспертом.
© armeniasputnik.amВладимир Погосян
Владимир Погосян
© armeniasputnik.am
Владимир Погосян
У себя в телеграм-канале на днях он опубликовал скриншот документа от ноября 2023 года, который, как утверждает Погосян, был найден им на "правительственном украинском сайте".
Речь идет о судебном решении об иске Министерства обороны Украины, в котором производственное объединение "Джихаз" Министерства военной промышленности Азербайджана в течение 2022-2023 гг. якобы поставило на Украину свыше 25 тыс. минометных снарядов калибра 82 мм. Утверждается, что снаряды поставлялись по цене около 7 тыс. гривен (170 долларов) за штуку.
Погосян далее цитирует документ, в котором отмечается, что поставки организованы при "молчаливом согласии" военно-политического руководства Азербайджана и "на условиях строгой конфиденциальности".
В тексте также говорится, что "иностранным поставщиком" после начала российской спецоперации "был организован ряд поставок товаров военного назначения для нужд Министерства обороны Украины авиационным транспортом, в том числе и первые две партии товара по контракту".
Затем, как гласит предоставленный Погосяном документ, начались утечки об этих поставках, после чего на Баку усилилось давление со стороны Москвы, что вызвало "определенные ограничения в организации поставки товаров военного назначения".
Ответ Баку
На прозвучавшие обвинения отреагировал МИД Азербайджана. Во внешнеполитическом ведомстве назвали данную информацию фальшивкой.
"В ответ на запрос СМИ по этому поводу заявляем, что такая информация является полностью фейком и дезинформацией. Попытки распространения подобных ложных и неправдивых новостей в армянских телеграм-каналах уже предпринимались", - сказано в заявлении.
Министерство подчеркнуло, что информация "не имеет под собой никаких оснований", ее не нужно воспринимать всерьез.
Азербайджан не отправлял на Украину никакой своей продукции военного назначения, резюмировали в МИД.
Скандальное фото
Нынешние обвинения в поставках оружия Украину в адрес Азербайджана – не первые за последнее время.
В начале декабря прошлого года украинский военный корреспондент Роман Бочкала опубликовал у себя в соцсетях пост, в котором рассказал о визите в неназванное "государство-партнер" Украины. Там он посетил цеха по производству 122-мм артиллерийских снарядов для гаубицы Д-30. По его словам, Украина налаживает свое производство этих снарядов.
На одном из фото, на котором Бочкала позирует с украинским флагом, за его спиной можно было разглядеть стенд, на котором видно, предположительно, название азербайджанской компании Palladium.
Роман Бочкала
Роман Бочкала
Роман Бочкала
Позднее Бочкала удалил это сообщение и опубликовал новое, в котором заявил, что снаряды производит американское предприятие Lavr international-American Private Military Security Company.
В компании Palladium отреагировали на скандал, подчеркнув, что они работают в частном секторе, поэтому не имеют права производить военную продукцию, которой занимаются исключительно госпредприятия.
"Фото и видео, на которых якобы изображено производство снарядов 122 мм для Украины, распространенная в СМИ и социальных сетях, не имеет никакого отношения к нашей компании", - прокомментировали в компании.
О ситуации также высказалось агентство по развития медиа Азербайджана.
"Азербайджан оказывает Украине только гуманитарную поддержку, основанную на принципах гуманизма", - заявили там, добавив, что фото Бочкалы никакого отношения к республики не имеют.
Казахстан опровергает
Азербайджан – не единственная страна постсоветского пространства, которую обвиняли в поставках вооружения Киеву.
Седьмого марта этого года РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что украинская госкорпорация "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупке советской военной продукции.
"Недавно стало известно, что ГК "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ. Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO Navico, BSKey company, TOO ИГТ, ИА "Сыздыков Т. С.", - рассказал собеседник агентства.
Отмечалось, что Киев заинтересован в покупке производимых в РФ комплектующих к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов Су-24 и МиГ-29.
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of UkraineСу-24 ВВС Украина
Су-24 ВВС Украина - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
Су-24 ВВС Украина
"Это порождает множество инсинуаций. Возможно, у казахстанского руководства есть скрытые карты в игре в политику многовекторности для сохранения равноудаленной позиции по ситуации вокруг Украины в диалоге как с западниками, так и с главным гарантом безопасности Казахстана — Россией", - заявил источник.
Погоня за призрачными дивидендами может обернуться для Астаны потерей выгодного экономического сотрудничества с Москвой, подытожил он.
В казахстанском Минобороны назвали это сообщение "инсинуациями", которые направлены на "дискредитацию Республики Казахстан".
Никита Мендкович интервью - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября 2023, 06:57
Никита Мендкович: Пока Казахстан обещает блюсти санкции против РФ, параллельный импорт помогает бить ВСУ
"В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", - говорилось в заявлении ведомства.
В министерстве подчеркнули, что в стране с 2022 года запрещен экспорт вооружения и военной техники.
 
ЭксклюзивАзербайджанКазахстанУкраинаРоссияпоставкивооружение
 
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