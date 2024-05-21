Зеленский упрекнул Запад в желании сохранить связи с Россией
21:10 21.05.2024 (обновлено: 21:13 21.05.2024)
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
© Пресс-служба президента Украины
Угроза ядерной эскалации преувеличена, но под этим предлогом союзники Киева не решаются помогать Украине больше и быстрее, заявил в интервью изданию The New York Times Владимир Зеленский
Он подчеркнул, что Запад боится российского ядерного оружия, а кроме этого многие страны намерены сохранить экономические и дипломатические связи с РФ, что сдерживает их в вопросах поддержки киевского режима.
"Все держат дверь слегка приоткрытой", — уточнил он.
В том же интервью, Зеленский рассказал о своем желании разрешить украинский конфликт без диалога с российской стороной.
В частности, он призвал к дипломатии, которая даст возможность "избегать прямых переговоров с Россией, но сплачивает народы на позициях Украины для окончательного мирного урегулирования". Таким образом, он намекал на предстоящий мирный швейцарский саммит, который в РФ называют пустой болтовней.
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