Зеленский упрекнул Запад в желании сохранить связи с Россией - 21.05.2024 Украина.ру
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Зеленский упрекнул Запад в желании сохранить связи с Россией
Зеленский упрекнул Запад в желании сохранить связи с Россией - 21.05.2024 Украина.ру
Зеленский упрекнул Запад в желании сохранить связи с Россией
Угроза ядерной эскалации преувеличена, но под этим предлогом союзники Киева не решаются помогать Украине больше и быстрее, заявил в интервью изданию The New York Times Владимир Зеленский
2024-05-21T21:10
2024-05-21T21:13
новости
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Он подчеркнул, что Запад боится российского ядерного оружия, а кроме этого многие страны намерены сохранить экономические и дипломатические связи с РФ, что сдерживает их в вопросах поддержки киевского режима. "Все держат дверь слегка приоткрытой", — уточнил он. В том же интервью, Зеленский рассказал о своем желании разрешить украинский конфликт без диалога с российской стороной. В частности, он призвал к дипломатии, которая даст возможность "избегать прямых переговоров с Россией, но сплачивает народы на позициях Украины для окончательного мирного урегулирования". Таким образом, он намекал на предстоящий мирный швейцарский саммит, который в РФ называют пустой болтовней. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что некоторые европейские страны, даже после начала спецоперации, считают Россию хорошим другом, а потому в ЕС до сих пор нет единства по политике в отношении Москвы.
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новости, владимир зеленский, украина, запад, россия, ес, союзники, всу, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Запад, Россия, ЕС, союзники, ВСУ, СВО, военная помощь, военная техника

Зеленский упрекнул Запад в желании сохранить связи с Россией

21:10 21.05.2024 (обновлено: 21:13 21.05.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Угроза ядерной эскалации преувеличена, но под этим предлогом союзники Киева не решаются помогать Украине больше и быстрее, заявил в интервью изданию The New York Times Владимир Зеленский
Он подчеркнул, что Запад боится российского ядерного оружия, а кроме этого многие страны намерены сохранить экономические и дипломатические связи с РФ, что сдерживает их в вопросах поддержки киевского режима.

"Все держат дверь слегка приоткрытой", — уточнил он.

В том же интервью, Зеленский рассказал о своем желании разрешить украинский конфликт без диалога с российской стороной.
В частности, он призвал к дипломатии, которая даст возможность "избегать прямых переговоров с Россией, но сплачивает народы на позициях Украины для окончательного мирного урегулирования". Таким образом, он намекал на предстоящий мирный швейцарский саммит, который в РФ называют пустой болтовней.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что некоторые европейские страны, даже после начала спецоперации, считают Россию хорошим другом, а потому в ЕС до сих пор нет единства по политике в отношении Москвы.
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