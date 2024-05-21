https://ukraina.ru/20240521/1055206508.html

Зеленский упрекнул Запад в желании сохранить связи с Россией

Зеленский упрекнул Запад в желании сохранить связи с Россией - 21.05.2024 Украина.ру

Зеленский упрекнул Запад в желании сохранить связи с Россией

Угроза ядерной эскалации преувеличена, но под этим предлогом союзники Киева не решаются помогать Украине больше и быстрее, заявил в интервью изданию The New York Times Владимир Зеленский

2024-05-21T21:10

2024-05-21T21:10

2024-05-21T21:13

новости

владимир зеленский

украина

запад

россия

ес

союзники

всу

сво

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/02/1048435052_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_7cef902f00b5b8ca498e174b208c6d3a.jpg

Он подчеркнул, что Запад боится российского ядерного оружия, а кроме этого многие страны намерены сохранить экономические и дипломатические связи с РФ, что сдерживает их в вопросах поддержки киевского режима. "Все держат дверь слегка приоткрытой", — уточнил он. В том же интервью, Зеленский рассказал о своем желании разрешить украинский конфликт без диалога с российской стороной. В частности, он призвал к дипломатии, которая даст возможность "избегать прямых переговоров с Россией, но сплачивает народы на позициях Украины для окончательного мирного урегулирования". Таким образом, он намекал на предстоящий мирный швейцарский саммит, который в РФ называют пустой болтовней. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что некоторые европейские страны, даже после начала спецоперации, считают Россию хорошим другом, а потому в ЕС до сих пор нет единства по политике в отношении Москвы.

https://ukraina.ru/20240407/1054361383.html

украина

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, украина, запад, россия, ес, союзники, всу, сво, военная помощь, военная техника