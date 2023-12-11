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Мирошник высказался по поводу трибунала для украинского режима
Мирошник высказался по поводу трибунала для украинского режима - 11.12.2023 Украина.ру
Мирошник высказался по поводу трибунала для украинского режима
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал в эфире белорусского телеканала СТВ о дискуссиях по поводу трибунала для украинского режима
2023-12-11T07:43
2023-12-11T07:43
2023-12-11T07:47
трибунал
мирошник
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украина
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"Чем ближе будет к окончанию операции, чем ближе будет к нашей победе, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал, каким именно будет суд, на котором будет вынесен вердикт, где будут всему миру предъявлены факты преступлений и какую ответственность за это понесут (Владимир) Зеленский, (глава Офиса президента Андрей) Ермак, (бывший министр обороны Украины Алексей) Резников и далее по списку... Сейчас идут дискуссии, каким образом, как будет оформлена эта структура, – это второй вопрос. Но то, что процесс сейчас идет, и то, что он будет работать не только на судебно-процессуальном треке, но и на политически-информационном – это тоже абсолютный факт", - сказал он.Мирошник также подчеркнул, что процесс решения вопроса о том, каким образом будет проводиться трибунал над всеми причастными к разрушению Украины, "достаточно активно, быстро развивается".Ранее Мирошник заявлял, что считает необходимым трибунал для правящей верхушки Украины, принявшей в 2014 году решение о начале операции в Донбассе, в том числе и для украинского экс-президента Петра Порошенко.Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отмечал, что при проведении международного трибунала по Украине, как и по ситуации в Газе, на скамье подсудимых должны оказаться представители США, поскольку роль Вашингтона "можно расценить как прямое спонсорство геноцида и военных преступлений".
https://ukraina.ru/20231113/1050985384.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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трибунал, мирошник, новости, сво, украина
Мирошник высказался по поводу трибунала для украинского режима
07:43 11.12.2023 (обновлено: 07:47 11.12.2023)
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал в эфире белорусского телеканала СТВ о дискуссиях по поводу трибунала для украинского режима
"Чем ближе будет к окончанию операции, чем ближе будет к нашей победе, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал, каким именно будет суд, на котором будет вынесен вердикт, где будут всему миру предъявлены факты преступлений и какую ответственность за это понесут (Владимир) Зеленский, (глава Офиса президента Андрей) Ермак, (бывший министр обороны Украины Алексей) Резников и далее по списку... Сейчас идут дискуссии, каким образом, как будет оформлена эта структура, – это второй вопрос. Но то, что процесс сейчас идет, и то, что он будет работать не только на судебно-процессуальном треке, но и на политически-информационном – это тоже абсолютный факт", - сказал он.
Мирошник также подчеркнул, что процесс решения вопроса о том, каким образом будет проводиться трибунал над всеми причастными к разрушению Украины, "достаточно активно, быстро развивается".
Ранее Мирошник заявлял, что считает необходимым трибунал для правящей верхушки Украины, принявшей в 2014 году решение о начале операции в Донбассе, в том числе и для украинского экс-президента Петра Порошенко.
Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отмечал, что при проведении международного трибунала по Украине, как и по ситуации в Газе, на скамье подсудимых должны оказаться представители США, поскольку роль Вашингтона "можно расценить как прямое спонсорство геноцида и военных преступлений".