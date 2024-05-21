https://ukraina.ru/20240521/1055167400.html

Россия не скрывает резервы от диванных аналитиков: эксперт ответил, почему не стоит ждать резкого прорыва

Россия не скрывает резервы от диванных аналитиков: эксперт ответил, почему не стоит ждать резкого прорыва - 21.05.2024 Украина.ру

Россия не скрывает резервы от диванных аналитиков: эксперт ответил, почему не стоит ждать резкого прорыва

ВС РФ активно продвигаются на Харьковском направлении, но пока рано говорить, какую именно угрозу это несет для ВСУ. Планы российского командования остаются загадкой для Киевского и это сыграет свою роль

2024-05-21T05:02

2024-05-21T05:02

2024-05-21T05:02

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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.Он отметил, что сейчас в районе Волчанске и Липцев ведутся ожесточенные бои, потому что эти опорные пункты для обеих сторон принципиальны. Ведь если Россия зацепится за этом участке, она сможет создать буферную зону, и тогда Украина получит серьезные проблемы.Он напомнил, что о наступлении России в приграничье говорили давно, тем не менее ВСУ все равно испытывают серьезные проблемы при обороне этих рубежей, потому что резервов у них не хватает. И даже переброска сил с других направлений не помогает, а российский генштаб этим успешно пользуется."Короче говоря, еще рано делать значительные выводы и рисовать стрелочки на карте. Мы по-прежнему выдавливаем ВСУ с нынешней линии боевого соприкосновения", - резюмировал эксперт в своем интервью Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноября.Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.Репортер ВГТРК Андрей Руденко отметил, что враг стягивает на Харьковское направление крупные силы для того, чтобы удержать продвижение российских сил, и это даже на руку ВС РФ."У Киева нехватка профессиональных военных и в бой кидают еще вчерашних гражданских. Поэтому попытка закидать фронт "однодневками" никакого смысла не несет, конечно, если задача не стоит уничтожить свой народ под ноль. Фюреру нужно сужать линию обороны, но для этого нужно отходить вглубь страны. Как ни крути, но нам на руку такая ситуация. Перекидывая украинских военных на харьковское направление, Киев ослабляет другие участки фронта. Теперь все зависит от наших резервов. Но то, что враг вымотан - 100%. В такой ситуации, нужно добивать!" - написал Руденко в своем Телеграм-канале.

https://ukraina.ru/20240519/1055157852.html

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новости, пётр скоробогатый, украина.ру, аналитики, россия, резервы, прорыв