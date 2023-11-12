https://ukraina.ru/20231112/1050795246.html

Исторический миф: невероятная "история Украины" от Мыколы Галичанца

Исторический миф: невероятная "история Украины" от Мыколы Галичанца - 12.11.2023 Украина.ру

Исторический миф: невероятная "история Украины" от Мыколы Галичанца

Книги этого автора уже скоро два десятилетия (первая их них издана в 2005 году) вызывают обалдение и дружный хохот по обе стороны Хутора Михайловского. Даже по нынешним временам распространённости невероятных версий фолк-истории, творчество Мыколы Галичанца, ведущего происхождение украинцев из палеолита, производит неизгладимое впечатление

2023-11-12T08:00

2023-11-12T08:00

2023-11-12T08:00

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Кто такой этот Мыкола Галичанец толком неизвестно. В биографической справке на одной из книг написано: "Родился в 1926 г. на Ивано-Франковщине. Участник боевых действий в составе Украинской Повстанческой Армии*. Учился в Коломыйской гимназии, окончил Черновицкий университет. Работал на образовательной ниве. С 1967 г. жил в Москве. (…) Автор книги "Москвино-великороссо-русская тюркская ордынская нация" (в двух томах)". В послесловии к одной из своих книг уверяет, что собрал материал для неё в советский период.Честно говоря, во всё это трудно поверить хотя бы потому, что до начала 2000-х о таком авторе никто не слышал. Скорее всего это псевдоним кого-то из украинских писателей или публицистов, а то и группы авторов.Сообщения, помещённые в его книгах, совершенно чудесные. Например, повествование книги "Украинская нация" начинается с эпохи палеолита, причём возникновение речи связывается со славянско-украинским населением Европы. Вот как научились говорить – сразу осознали себя "славянцами". Отсюда, кстати, пошли полуанекдотические 40 тыс. лет существования украинской нации, которые попали даже в некоторые школьные учебники (хотя связь тут скорее обратная).По Галичанцу, во II-I тыс. до н.э. появились первые племена-государства (например – болгарское на Волге) и само по себе название "Украина" и "украинцы". Символами всех этих государств (в количестве 17 штук) были сине-жёлтый флаг и тризуб. После этого полуостров Славянец (Крым) стал полуостровом Украинец, а Славян-море (Чёрное) стало Украин-морем.Название "Киевская Русь" Галичанец производит от "Киевского улуса", появившегося в 1242 году. Название Крым – от "ехать к римам" (римлянам). Подобная фолк-лингвистка типична для представителей фолк-истории. Такого же типа суждения можно вычитать и у российских авторов, работающих в этом же стиле.Далее автор сообщает массу совершенно фантастических сведений о бытии украинцев.Централизованное национальное государство Великая Украина складывается на основе племён-государств арийцев-украинцев в 501 году до н.э. Первыми его главами ("посадниками") были Арийслав І Великоукраинский, Сурьяслав І Великоукраинский, Болгарслав I Великоукраинский. Посадник – глава государства, в то время как военной организацией руководил князь.Читая о деяниях этих деятелей просто веришь, что автор действительно о них знает почти всё. Особенно впечатляет авторский комментарий, от которого буквально слёзы наворачиваются на глаза (или кровь из глаз?):"Автор, работая с первоисточниками, испытывал немалые трудности с установлением времён правления и имён Посадников государства Великая Украина. В исторические хроники других стран их имена часто попадали извращенными при переводе с тогдашнего украинского языка. Приходилось просить помощи у языковедов библиотек. (…) Прошу прощения у читателей за неточности, тем более что этот труд не научный, а краеведческий".Вы часто встречали в библиотеках штатных языковедов? Плохо искали значит. Галичанец, вот, нашёл. Жалко, библиотеки не указал.Вклад украинцев во всё подряд трудно переоценить. Они, например, "стали называть эллинцев "граками", или вороньём, за суетливый и крикливый южный характер, а их страну "Гракцией" (изменилось на "грекци" и "Грекция", впоследствии "Греция")". О том, что греки называют свою страну Ελλάδα Галичанец не знает, но основа основ любой фолк-исторической концепции – принципиальное незнание и непонимание предмета.Кстати, это рассуждение связано с сообщениями Геродота. Оказывается, греки и жители Ближнего Востока называли украинцев "скитами", т.е. – лучниками (не спрашивайте), потому что копий у них не было – только луки (тем более не спрашивайте). А так никаких скифов не существовало, были сплошные украинцы. Между прочим, последнее – вполне серьёзная концепция, освящённая авторитетом академика Бориса Рыбакова…Относительно "исторический" период "истории по Галичанцу" начинается в 490 году н.э., когда князем становится Киеслав (Кий) Божеславич Украинский: "божьей волей великому князю Киевславу І выпала судьба освободителя нации от гунцев и основателя централизованного государства Великое Княжество Украина". Потом, кстати, опять идут посадники…Вещий Олег чудесным образом превращается в "Оленслава II Багатславича", а Игорь ("Игореслав") – его сын. Справедливости ради укажем, что сведения "Повести временных лет" об этих персонажах носят легендарный характер, но выдумки Галичанца всё же менее авторитетны, чем сообщения Нестора – тот, скорее всего, записал сведения определённой устной традиции. Ну и ещё важный момент – с этого пункта Галичанцу приходится следовать по крайней мере перечислению летописных князей.Не мог автор не внести ясность и в историю России. По его мнению, основание российского государства выглядит так:"В 1328 году чингисхан Алтай-Орды Узбекей переселил на исконно украинскую Владимирщину сотни тысяч кочевников тюркцев-алтайордынцев (татарцев-алтайордынцев). Ярлыком 1328 года образовал на Владимирщине тюркский Ордынский Улус Москву-орду во главе с отюрченным московским великокняжеским ханом Иваном Мошенкой (по-ордынски Калитой)".Этот период – заимствование из книги Владимира Билинского "Страна Моксель, или Московия". Вообще концепции Билинского и "Галичанца" настолько схожи, что впору их счесть одним человеком, но это, скорее всего, не так. Кстати, представления об этом периоде того же академика Фоменко отличаются мало – просто он "патриотично" считает, что это русские князья были ордынскими ханами, а не наоборот.Не менее чудесные сведения касаются истории современной. Например, "1 апреля 1939 года он (Гитлер– Авт.) заявил: душа болит, когда видим страдания благородного украинского народа и народов Кавказа. Настало время для создания общего украинского государства". И прослезился… Но это не точно.Продолжать чтение и цитирование этой белиберды сил нет, потому перейдём к обобщениям.Почему-то российские блогеры полагают, что книги Галичанца – научные исследования и даже чуть ли не учебники. Это не так, статус у них примерно такой же, как у сочинений любых других представителей фолк-истории (ну, например, уже упомянутого Фоменко, Хиневича, Левашова и, разумеется, Виктора Суворова). В украинской научной и учебной литературе прямых заимствований из сочинений этого автора всё же нет, а вот следы работы Галичанца с этой литературой – присутствуют.Книги эти не научные уже просто потому, что в них принципиально отсутствует список использованной литературы и источников. Имена конкретных авторов (того же Геродота), если упоминаются, то только для разгромной критики – фальсификаторы, дескать.В этом отношении даже труды Билинского более наукообразны – он утверждает, что российские имперские историки врут, но доказывая те или иные свои суждения, он ссылается именно на "врущих" историков и литературу, в которой подтверждения его суждений быть не может (но оно есть, тем не менее). Как это у него получается вопрос не к нам, а к психиатрам.Интересный момент – структура книг Галичанца выдаёт хорошее знакомство с историческим материализмом и полное принятие традиционной для советской исторической литературы последовательности формаций. Главным образом речь у него идёт о рабовладении и феодализме.Книги Галичанца имеют чёткую структуру и массу иллюстраций, что характерно для научно-популярной литературы, но по сути это всё же литература художественная. Просто у Галичанца не хватило литературного таланта для настоящего художественного произведения с определённым сюжетом. Ну правда – стилизация под научно-популярную литературу требует богатой фантазии и работоспособности, но не писательского таланта.В определённой мере аналогом произведений "Галичанца" является цикл "Ория" харьковского писателя-фантаста Андрея Валентинова (в миру – историк и археолог Андрей Шмалько). Там у него одновременно действуют Кий (Кей – родовое имя и, по совместительству, должность правителей Ории), Лыбедь (Челеди), Владимир (Войчемир), Ольга (Велга), Вещий Олег (Хальг) и другие персонажи, действующие в совершенно фантастическом мире, даже близко не похожем на мир раннего средневековья. При этом, однако, написано бойко и красиво с интереснейшим сюжетом. Отсылки к политическим реалиям 90-х и к писанной истории "по Нестору" (концепция гибели Св. Бориса и Глеба прекрасна сама по себе и потянула бы на серьёзную гипотезу, если бы её в принципе можно было хоть чем-то подтвердить) только придаёт повествованию остроты, особенно в глазах знакомого с контекстом читателя. К сожалению, сам писатель спятил на почве Майдана, переквалифицировавшись из антикоммуниста в русофоба (очень частое явление), что, однако, на качестве его произведений, написанных до 2014 года, никак не отражается.Напрашивается вопрос – какие цели преследовал Галичанец своей писаниной? Скорее всего, задачи его лежали в идеологической плоскости – доказать величие украинской нации и древность украинской державы. Однако, вымышленная история никому ничего не доказывает, а избранный формат прежде всего скучен – сначала внимание привлекает очевидное безумие концепции, но потом… Надолго читателя не хватает. Остро-полемические произведения Билинского и наукообразные тома Фоменко хотя бы интересны.Не приходилось нам слышать и о существовании секты читателей Галичанца. Билинского цитируют в пропагандистских материалах, но концепция Галичанца слишком безумна. Так он и остаётся источником мэмов, причём в большей степени – для российской аудитории.* Террористическая организация запрещённая в России.

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