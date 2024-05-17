https://ukraina.ru/20240517/1055120891.html

НАТО направят войска на Украину "для поддержки" ВСУ - Politico

НАТО направят войска на Украину "для поддержки" ВСУ - Politico - 17.05.2024 Украина.ру

НАТО направят войска на Украину "для поддержки" ВСУ - Politico

В НАТО считают, что "рано или поздно" направят войска на Украину. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из стран альянса

2024-05-17T09:21

2024-05-17T09:21

2024-05-17T09:21

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"Они (представители альянса) полагают, что это (отправка войск) рано или поздно произойдет, по крайней мере - для обучения и поддержки", - говорится в материале.Ранее газета New York Times сообщала, что Киев на фоне продвижения российских войск попросил НАТО помочь с обучением новобранцев вблизи линии фронта. Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун отметил, что развертывание инструкторов НАТО на Украине представляется неизбежным.В начале мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику по поводу возможности отправки солдат на Украину.

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новости, украина, франция, россия, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато