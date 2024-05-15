Главное за ночь 15 мая - 15.05.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 15 мая
Главное за ночь 15 мая - 15.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 15 мая
Средства ПВО за ночь уничтожили над Крымом 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщило Минобороны России. Украина.ру, 15.05.2024
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Средства ПВО за ночь уничтожили над Крымом 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщило Минобороны России.Силы ПВО за ночь также уничтожили две ракеты HARM, две авиабомбы Hammer, два снаряда РСЗО "Ольха" и девять беспилотников над Белгородской областью, пять беспилотников уничтожены над Курской областью и три беспилотника перехвачены над Брянской областью. Несколько воздушных целей сбито на подлете к Белгороду, два человека пострадали, сообщил губернатор.ВСУ при отступлении планировали взорвать заминированную дамбу на севере Харьковской области, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Вин". По его словам, инженеры совместно со штурмовиками группировки "Север" произвели разминирование после штурма населенного пункта Пыльная.Швеция не планирует отправлять личный состав на Украину, но оставляет за собой возможность рассмотреть такой вариант, если он будет предложен союзниками по НАТО, заявил министр обороны страны.Аварийные отключения света снова объявлены во всех регионах Украины — теперь с 7:40 до 10:00 (мск), сообщил "Укрэнерго". Вчера отключения были с 22 до 01:00.
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новости, украина, крым, россия, нато, укрэнерго
Новости, Украина, Крым, Россия, НАТО, Укрэнерго

Главное за ночь 15 мая

08:11 15.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Средства ПВО за ночь уничтожили над Крымом 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщило Минобороны России.
Силы ПВО за ночь также уничтожили две ракеты HARM, две авиабомбы Hammer, два снаряда РСЗО "Ольха" и девять беспилотников над Белгородской областью, пять беспилотников уничтожены над Курской областью и три беспилотника перехвачены над Брянской областью. Несколько воздушных целей сбито на подлете к Белгороду, два человека пострадали, сообщил губернатор.
ВСУ при отступлении планировали взорвать заминированную дамбу на севере Харьковской области, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Вин". По его словам, инженеры совместно со штурмовиками группировки "Север" произвели разминирование после штурма населенного пункта Пыльная.
Швеция не планирует отправлять личный состав на Украину, но оставляет за собой возможность рассмотреть такой вариант, если он будет предложен союзниками по НАТО, заявил министр обороны страны.
Аварийные отключения света снова объявлены во всех регионах Украины — теперь с 7:40 до 10:00 (мск), сообщил "Укрэнерго". Вчера отключения были с 22 до 01:00.
 
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