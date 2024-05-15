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Главное за ночь 15 мая

Главное за ночь 15 мая - 15.05.2024 Украина.ру

Главное за ночь 15 мая

Средства ПВО за ночь уничтожили над Крымом 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщило Минобороны России. Украина.ру, 15.05.2024

2024-05-15T08:11

2024-05-15T08:11

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Средства ПВО за ночь уничтожили над Крымом 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщило Минобороны России.Силы ПВО за ночь также уничтожили две ракеты HARM, две авиабомбы Hammer, два снаряда РСЗО "Ольха" и девять беспилотников над Белгородской областью, пять беспилотников уничтожены над Курской областью и три беспилотника перехвачены над Брянской областью. Несколько воздушных целей сбито на подлете к Белгороду, два человека пострадали, сообщил губернатор.ВСУ при отступлении планировали взорвать заминированную дамбу на севере Харьковской области, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Вин". По его словам, инженеры совместно со штурмовиками группировки "Север" произвели разминирование после штурма населенного пункта Пыльная.Швеция не планирует отправлять личный состав на Украину, но оставляет за собой возможность рассмотреть такой вариант, если он будет предложен союзниками по НАТО, заявил министр обороны страны.Аварийные отключения света снова объявлены во всех регионах Украины — теперь с 7:40 до 10:00 (мск), сообщил "Укрэнерго". Вчера отключения были с 22 до 01:00.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, крым, россия, нато, укрэнерго