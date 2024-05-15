"Захватить столицу и ядерный чемоданчик": военный эксперт рассказал, что задумал Запад в отношении РФ
© Фото : © AP Photo/ David Goldman
© Фото : © AP Photo/ David Goldman
Первоначально Запад планировал как можно дольше "истязать" российскую армию и экономику об Украину. Он стремится развязать третью мировую войну, которую Россия пытается не допустить. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцы будут рады войскам НАТО на своей территории. Помимо заявлений Эммануэля Макрона о возможности такой интервенции, появилась информация, что французские военнослужащие якобы уже присутствуют в зоне СВО.
Первоначально большой план Запада был таким: как можно дольше изматывать российскую армию и экономику об Украину, чтобы потом попытаться провести масштабную военную операцию против России, рассказал эксперт.
Нужно уточнить, что это должна быть молниеносная операция, чтобы Россия не смогла нанести по странам Запада ответные тактические и стратегические ядерные удары, добавил обозреватель.
"Этот должен был быть блицкриг, чтобы в момент нашей слабости захватить столицу, органы управления властью и ядерный чемоданчик. Тем более, от границы НАТО в Финляндии и Прибалтике до Москвы и Санкт-Петербурга рукой подать", - отметил Живов.
Запад пытается развязать третью мировую войну, которую Россия всеми силами пытается предотвратить. Именно по этой причине президент России Владимир Путин отдал команду отработать применение тактического ядерного оружия в Южном военном округе, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ читайте на сайте Украина.ру
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