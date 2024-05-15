"Захватить столицу и ядерный чемоданчик": военный эксперт рассказал, что задумал Запад в отношении РФ - 15.05.2024 Украина.ру
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"Захватить столицу и ядерный чемоданчик": военный эксперт рассказал, что задумал Запад в отношении РФ
"Захватить столицу и ядерный чемоданчик": военный эксперт рассказал, что задумал Запад в отношении РФ - 15.05.2024 Украина.ру
"Захватить столицу и ядерный чемоданчик": военный эксперт рассказал, что задумал Запад в отношении РФ
Первоначально Запад планировал как можно дольше "истязать" российскую армию и экономику об Украину. Он стремится развязать третью мировую войну, которую Россия пытается не допустить. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-05-15T04:30
2024-05-15T04:30
новости
россия
запад
украина
алексей живов
денис шмыгаль
эммануэль макрон
нато
всу
ядерное оружие
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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцы будут рады войскам НАТО на своей территории. Помимо заявлений Эммануэля Макрона о возможности такой интервенции, появилась информация, что французские военнослужащие якобы уже присутствуют в зоне СВО.Первоначально большой план Запада был таким: как можно дольше изматывать российскую армию и экономику об Украину, чтобы потом попытаться провести масштабную военную операцию против России, рассказал эксперт.Нужно уточнить, что это должна быть молниеносная операция, чтобы Россия не смогла нанести по странам Запада ответные тактические и стратегические ядерные удары, добавил обозреватель.Запад пытается развязать третью мировую войну, которую Россия всеми силами пытается предотвратить. Именно по этой причине президент России Владимир Путин отдал команду отработать применение тактического ядерного оружия в Южном военном округе, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240513/1055041123.html
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новости, россия, запад, украина, алексей живов, денис шмыгаль, эммануэль макрон, нато, всу, ядерное оружие, ядерная безопасность, учения, финляндия, прибалтика
Новости, Россия, Запад, Украина, Алексей Живов, Денис Шмыгаль, Эммануэль Макрон, НАТО, ВСУ, Ядерное оружие, ядерная безопасность, Учения, Финляндия, Прибалтика

"Захватить столицу и ядерный чемоданчик": военный эксперт рассказал, что задумал Запад в отношении РФ

04:30 15.05.2024
 
© Фото : © AP Photo/ David Goldman
- РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : © AP Photo/ David Goldman
Читать в
Первоначально Запад планировал как можно дольше "истязать" российскую армию и экономику об Украину. Он стремится развязать третью мировую войну, которую Россия пытается не допустить. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцы будут рады войскам НАТО на своей территории. Помимо заявлений Эммануэля Макрона о возможности такой интервенции, появилась информация, что французские военнослужащие якобы уже присутствуют в зоне СВО.
Первоначально большой план Запада был таким: как можно дольше изматывать российскую армию и экономику об Украину, чтобы потом попытаться провести масштабную военную операцию против России, рассказал эксперт.
Нужно уточнить, что это должна быть молниеносная операция, чтобы Россия не смогла нанести по странам Запада ответные тактические и стратегические ядерные удары, добавил обозреватель.
"Этот должен был быть блицкриг, чтобы в момент нашей слабости захватить столицу, органы управления властью и ядерный чемоданчик. Тем более, от границы НАТО в Финляндии и Прибалтике до Москвы и Санкт-Петербурга рукой подать", - отметил Живов.
Запад пытается развязать третью мировую войну, которую Россия всеми силами пытается предотвратить. Именно по этой причине президент России Владимир Путин отдал команду отработать применение тактического ядерного оружия в Южном военном округе, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ читайте на сайте Украина.ру
Сергей Липовой интервью - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
13 мая, 19:10
Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и МинскаСумская область гарантировано будет освобождена и зачищена от сил противника. Пока же российская армия вынуждает Вооруженные силы Украины (ВСУ) оголять "вторые эшелоны". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
 
НовостиРоссияЗападУкраинаАлексей ЖивовДенис ШмыгальЭммануэль МакронНАТОВСУЯдерное оружиеядерная безопасностьУченияФинляндияПрибалтика
 
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