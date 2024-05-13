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Агенты СБУ в Крыму получили до 16 лет тюрьмы

Агенты СБУ в Крыму получили до 16 лет тюрьмы - 13.05.2024 Украина.ру

Агенты СБУ в Крыму получили до 16 лет тюрьмы

За передачу информации о российских подразделений, задействованных в спецоперации, пятеро агентов спецслужб Украины осуждены в Крыму на сроки до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ России

2024-05-13T12:31

2024-05-13T12:31

2024-05-13T12:33

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Уточняется, что сегодня решения Верховного суда Крыма о признании виновными агентов украинских спецслужб, задержанных сотрудниками ФСБ России по подозрению в шпионаже, вступили в силу.Осужденные 31-летний Николай Петровский, 52-летние Сергей Котов и Иван Козлов, Сергей Арефьев 1988 года рождения и Александр Заривный 1968 года рождения ранее собирали и передавали сотрудникам Службы безопасности Украины информацию о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений армии РФ в зоне СВО. Указанные граждане Украины делились этими сведениями для корректировки ударов по позициям ВС России.Были возбуждены уголовные дела по статьям о шпионаже и госизмене.Ранее в ФСБ сообщали о задержании бывшего сотрудника "Яндекс" по подозрению в государственной измене в Нижегородской области.

https://ukraina.ru/20240420/1054627449.html

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новости, россия, крым, украина, фсб, сбу, верховный суд, госизмена, шпионаж, сво, спецоперация