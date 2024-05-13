Агенты СБУ в Крыму получили до 16 лет тюрьмы
12:31 13.05.2024 (обновлено: 12:33 13.05.2024)
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде
За передачу информации о российских подразделений, задействованных в спецоперации, пятеро агентов спецслужб Украины осуждены в Крыму на сроки до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ России
Уточняется, что сегодня решения Верховного суда Крыма о признании виновными агентов украинских спецслужб, задержанных сотрудниками ФСБ России по подозрению в шпионаже, вступили в силу.
Осужденные 31-летний Николай Петровский, 52-летние Сергей Котов и Иван Козлов, Сергей Арефьев 1988 года рождения и Александр Заривный 1968 года рождения ранее собирали и передавали сотрудникам Службы безопасности Украины информацию о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений армии РФ в зоне СВО. Указанные граждане Украины делились этими сведениями для корректировки ударов по позициям ВС России.
Были возбуждены уголовные дела по статьям о шпионаже и госизмене.
"Им назначено наказание в виде лишения свободы: Петровскому Н.Н. – сроком на 16 лет, Котову С.А. – сроком на 15 лет, Козлову И.В. и Арефьеву С.А. – сроком на 11 лет, Заривному А.Г. – сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в суде.
Ранее в ФСБ сообщали о задержании бывшего сотрудника "Яндекс" по подозрению в государственной измене в Нижегородской области.