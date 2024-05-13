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В зоне СВО взорвали машину депутата

В зоне СВО взорвали машину депутата - 13.05.2024 Украина.ру

В зоне СВО взорвали машину депутата

Машину депутата Думы Астраханской области Дениса Харитонова, который участвует в специальной военной операции, взорвали. Об этом Харитонов сообщил 13 мая в своём телеграм-канале

2024-05-13T10:14

2024-05-13T10:14

2024-05-13T10:14

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Харитов 5 марта рассказал о своём личном автомобиле, на котором выполняет задачи в зоне СВО. Само транспортное средство Харитов назвал БМД – Боевой Машиной Депутата."Сегодня, при выполнении очередного задания, БМД взорвалась... и сгорела дотла..." - сообщил Харитонов.Он отметил, что машина сгорела не сразу. Это дало ему возможность спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища "Шмеля", которые Харитонов вёз его родным."Давно меня не взрывали в моей машине", - написал депутат.По его словам, этот случай взял под контроль особый отдел бригады, ведутся следственные действия."Мой ответ противнику: Если с нами Бог, какая разница кто против нас! Господь нас оберегает...Победа за нами!" - резюмировал он.

https://ukraina.ru/20240413/1054491445.html

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новости, россия, депутат, сво, спецоперация, машина, взрыв