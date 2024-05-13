https://ukraina.ru/20240513/1055026483.html
В зоне СВО взорвали машину депутата
В зоне СВО взорвали машину депутата - 13.05.2024 Украина.ру
В зоне СВО взорвали машину депутата
Машину депутата Думы Астраханской области Дениса Харитонова, который участвует в специальной военной операции, взорвали. Об этом Харитонов сообщил 13 мая в своём телеграм-канале
2024-05-13T10:14
2024-05-13T10:14
2024-05-13T10:14
новости
россия
депутат
сво
спецоперация
машина
взрыв
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Харитов 5 марта рассказал о своём личном автомобиле, на котором выполняет задачи в зоне СВО. Само транспортное средство Харитов назвал БМД – Боевой Машиной Депутата."Сегодня, при выполнении очередного задания, БМД взорвалась... и сгорела дотла..." - сообщил Харитонов.Он отметил, что машина сгорела не сразу. Это дало ему возможность спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища "Шмеля", которые Харитонов вёз его родным."Давно меня не взрывали в моей машине", - написал депутат.По его словам, этот случай взял под контроль особый отдел бригады, ведутся следственные действия."Мой ответ противнику: Если с нами Бог, какая разница кто против нас! Господь нас оберегает...Победа за нами!" - резюмировал он.
https://ukraina.ru/20240413/1054491445.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, депутат, сво, спецоперация, машина, взрыв
Новости, Россия, депутат, СВО, Спецоперация, машина, взрыв
В зоне СВО взорвали машину депутата
Машину депутата Думы Астраханской области Дениса Харитонова, который участвует в специальной военной операции, взорвали. Об этом Харитонов сообщил 13 мая в своём телеграм-канале