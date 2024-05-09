https://ukraina.ru/20240509/1054984975.html

Атака на НПЗ и обстрел Белгорода. Главное на Украине на утро 9 мая

Атака на НПЗ и обстрел Белгорода. Главное на Украине на утро 9 мая - 09.05.2024 Украина.ру

Атака на НПЗ и обстрел Белгорода. Главное на Украине на утро 9 мая

Украинские беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае. ВСУ обстреляли жилые дома в Белгороде, есть жертвы

2024-05-09T09:27

2024-05-09T09:27

2024-05-09T09:28

эксклюзив

хроники

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Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке украинских беспилотников."В ночь со среды на четверг преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта - нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным ЕДДС Анапы, около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров", - отмечалось в сообщении.Незамедлительно на место происшествия прибыли специальные службы."К ликвидации огня уже привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и 7 единиц техники. На месте находится мэр Анапы Василий Швец, который лично курирует ликвидацию ЧС. По предварительной информации, пострадавших нет", - указывалось в публикации оперштаба.Мэр Анапы в своём телеграм-канале позднее подтвердил, что пострадавших нет."В ночь на 9 мая киевским режимом была совершена попытка атаки гражданского объекта - нефтебазы в селе Юровка с помощью беспилотных летательных аппаратов. Около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Задействованы силы и средства согласно 4 рангу пожара. <...> Жертв и пострадавших нет, ликвидация последствий продолжается", - написал он в своём телеграм-канале.Ранее украинские БпЛА пытались атаковать Краснодарский край 2 мая. Как сообщило Минобороны России, средства ПВО сбили над территорией края три беспилотника.По инфомации телеграм-канала SHOT, тогда ночью над поселком Афипский в Краснодарском крае были слышны звуки взрывов и пролетов беспилотников. Очевидцы рассказали SHOT, что первый взрыв над населённым пунктом прогремел в 03:10, после этого звук пролета беспилотников продолжился и раздались ещё два взрыва.До этого, рано утром 27 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что над территорией его региона были сбиты более 10 дронов, которые пытались атаковать нефтезаводы и инфраструктуру."Благодарен нашим вооруженным силам за отражение атаки и уничтожение БПЛА. По информации на данный момент, подавлено более десяти беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах", — написал он в телеграм-канале.По сообщениям с мест, указал Кондратьев, пострадавших и серьезных повреждений нет, возникшие в результате атаки возгорания ликвидируют. Кондратьев не уточнил, какие НПЗ и объекты инфраструктуры подверглись атакам.Позднее СМИ сообщили, что в Славянском районе повреждения получила ректификационная колонна.Украина сознательно атакует российские нефтеперерабатывающие заводы."Где слабые места у российской экономики? Я считаю, что нужно брать, как американцы во Вторую мировую войну: они же не бомбили все города, они высчитали — так, нужно в действительности уничтожить два сектора промышленности Германии. Это производство бензина из угля потому, что нет угля и бензина и всё останавливается. И следующее, как вы думаете, что они выбрали? Подшипники. У Шпеера в его воспоминаниях тоже есть, что подшипники были. Потому что нет подшипников — нет двигателей. И не нужно распылять свой ресурс, чтобы полностью уничтожать промышленность Германии. Подшипники тогда, чипы — сейчас. Асимметричность во всём. Где слабость России? В нефтепереработке. Если будет уничтожено нефтеперерабатывающее предприятие, его нельзя будет восстановить, ведь всё оборудование западное. Китай тут не может ничем помочь, и Иран не сможет, и Северная Корея не сможет. Поэтому если мы берём ассиметричную стратегию, то уничтожение глубину, условно, тысячи километров всех НПЗ, то, извините, мы наносим такой ущерб России, что она не будет иметь возможности танки дизелем заправлять. Или они будут перераспределять так ресурс, что у них экономика остановится", - рассказывал в декабре 2023 года украинский политический эксперт Тарас Загородний.Позднее стало известно, что против ударов по НПЗ выступают США. Об этом сообщил ряд американских СМИ, указав, что Белый Дом опасается негативного влияния ударов на мировой рынок энергоносителей. При этом в апреле британское издание The Economist сообщило, что все заявления Запада об обеспокоенности ударами по НПЗ — блеф.Так, в комментарии изданию один из украинских производителей БПЛА заявил, что не все представители США на Украине соглашаются с официальными призывами о прекращении ударов по РФ. Так, он заявил, что американцы "подмигивали", когда передавали официальное предупреждение."Они в частном порядке говорят нам, чтобы мы продолжали", — заявил неназванный производитель дронов.По его словам, в ближайшее время украинская программа БПЛА будет расширяться, а Украина превратит европейскую часть России в выжженную землю.Эксперт Загородний предложил шантажировать Запад ударами по российским НПЗ."Если вы хотите, чтобы у Байдена был дешёвый бензин, то пожалуйста, мы только "за", но тогда дешёвое оружие. Есть у Байдена возможности помочь Украине даже сверх тех $4 млрд? Есть!" - заявлял в апреле эксперт.Более того, он призвал атаковать не только НПЗ, но и трубопроводы."Если компания Chevron, которая работает в Казахстане, хочет перекачивать нефть через КТК — ну, через эту Каспийскую систему — так решайте вопрос, давайте оружие [Украине]", - указал Загородний.Он также призвал к ударам по газопроводу, ведущему в Китай."Если что-то прилетает в газотранспортную систему, тут ещё вопрос становится по поводу экспорта Китая. Тут и Китай будет взбодрён. Поэтому тут активность должна проявляться со стороны Украины", - отмечал украинский эксперт.Кроме того, Загородний призвал ударить и по Белоруссии."Я считаю, что ещё и Беларусь нужно взбодрить <...> Вопрос нефтезаводов в Беларуси. Надо сказать, что мы защищаем восточный фланг. Он же (Лукашенко — Ред.) грозил там всем "Сувалкским коридором". Значит, можно это делать", - указывал эксперт.По его словам, ударить следовало по Мозырскому и Новополоцкому НПЗ.Обстрел БелгородаРано утром 9 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле Белгорода Вооружёнными силами Украины."Город Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ. Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили. Выехал на место. Вместе с начальником Главного регионального управления МЧС Сергеем Петровичем Потаповым и мэром Белгорода Валентином Валентиновичем Демидовым обошли несколько адресов, поговорили с жителями. По предварительный информации, восемь человек пострадали: семь взрослых и один ребенок. Четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела бригадами скорой доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается. 11-летняя девочка с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу. Ещё троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались", - написал Гладков в своём телеграм-канале.Также губернатор опубликовал фото с места событий.Он рассказал, что в городе в результате обстрела различные разрушения выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах."На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний", - отметил губернатор.Также в Белгородском районе в поселке Дубовое были повреждены кровли в 4 частных жилых домовладениях. Также повреждены 3 автомобиля. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется.

https://ukraina.ru/20240508/1054969932.html

https://ukraina.ru/20240508/1054962391.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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