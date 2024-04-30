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Эксперт рассказал, какое крупное экономическое приобретение означает для РФ взятие Очеретино
Эксперт рассказал, какое крупное экономическое приобретение означает для РФ взятие Очеретино - 30.04.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, какое крупное экономическое приобретение означает для РФ взятие Очеретино
Взятие населенного пункта Очеретино в Донбассе откроет дорогу России в так называемый старый Донбасс. О значение этого факт в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-04-30T04:03
2024-04-30T04:03
2024-04-30T04:03
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ВС РФ после кавалерийского наскока на Очеретино к северо-западу от Авдеевки (важную узловую станцию на высоте) начали расширять зону контроля и повернули на юг в направлении Новобахмутовки и Соловьево. Поступают сообщения, что эти два поселка в скором времени перейдут под наш контроль."В целом Очеретино позволит нам двигаться вдоль железной дороги в сторону Гродовки и Селидово. Это старый западный Донбасс (новый Донбасс – это Павлоград и Пероштравенск в Днепропетровской области). Это серьезный промышленный район, хотя угольные шахты находятся в депрессивном состоянии по понятным причинам", - сказал Измайлов. По его словам, это выгодное экономическое приобретение.Кроме того, там живет много сторонников Русского мира, которые принимали серьезное участие в событиях 2014 года. Очень много выходцев оттуда из числа старых ополченцев до сих пор сражаются в наших вооруженных силах. А это очень важный психологический момент, подчеркнул собеседник издания.Подробнее о событиях в Донбассе читайте в интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, донбасс, олег измайлов, вс рф
Новости, СВО, Донбасс, Олег Измайлов, ВС РФ
Эксперт рассказал, какое крупное экономическое приобретение означает для РФ взятие Очеретино
Взятие населенного пункта Очеретино в Донбассе откроет дорогу России в так называемый старый Донбасс. О значение этого факт в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
ВС РФ после кавалерийского наскока на Очеретино к северо-западу от Авдеевки (важную узловую станцию на высоте) начали расширять зону контроля и повернули на юг в направлении Новобахмутовки и Соловьево. Поступают сообщения, что эти два поселка в скором времени перейдут под наш контроль.
"В целом Очеретино позволит нам двигаться вдоль железной дороги в сторону Гродовки и Селидово. Это старый западный Донбасс (новый Донбасс – это Павлоград и Пероштравенск в Днепропетровской области). Это серьезный промышленный район, хотя угольные шахты находятся в депрессивном состоянии по понятным причинам", - сказал Измайлов.
По его словам, это выгодное экономическое приобретение.
Кроме того, там живет много сторонников Русского мира, которые принимали серьезное участие в событиях 2014 года. Очень много выходцев оттуда из числа старых ополченцев до сих пор сражаются в наших вооруженных силах. А это очень важный психологический момент, подчеркнул собеседник издания.