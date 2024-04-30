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Эксперт рассказал, какое крупное экономическое приобретение означает для РФ взятие Очеретино

Эксперт рассказал, какое крупное экономическое приобретение означает для РФ взятие Очеретино - 30.04.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, какое крупное экономическое приобретение означает для РФ взятие Очеретино

Взятие населенного пункта Очеретино в Донбассе откроет дорогу России в так называемый старый Донбасс. О значение этого факт в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов

2024-04-30T04:03

2024-04-30T04:03

2024-04-30T04:03

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ВС РФ после кавалерийского наскока на Очеретино к северо-западу от Авдеевки (важную узловую станцию на высоте) начали расширять зону контроля и повернули на юг в направлении Новобахмутовки и Соловьево. Поступают сообщения, что эти два поселка в скором времени перейдут под наш контроль."В целом Очеретино позволит нам двигаться вдоль железной дороги в сторону Гродовки и Селидово. Это старый западный Донбасс (новый Донбасс – это Павлоград и Пероштравенск в Днепропетровской области). Это серьезный промышленный район, хотя угольные шахты находятся в депрессивном состоянии по понятным причинам", - сказал Измайлов. По его словам, это выгодное экономическое приобретение.Кроме того, там живет много сторонников Русского мира, которые принимали серьезное участие в событиях 2014 года. Очень много выходцев оттуда из числа старых ополченцев до сих пор сражаются в наших вооруженных силах. А это очень важный психологический момент, подчеркнул собеседник издания.Подробнее о событиях в Донбассе читайте в интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово на сайте Украина.ру.

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новости, сво, донбасс, олег измайлов, вс рф