https://ukraina.ru/20240425/1054720559.html

Какой максимум Россия выжмет из Харькова этим летом и в какую ловушку загнали ВСУ – Копылов

Какой максимум Россия выжмет из Харькова этим летом и в какую ловушку загнали ВСУ – Копылов - 25.04.2024 Украина.ру

Какой максимум Россия выжмет из Харькова этим летом и в какую ловушку загнали ВСУ – Копылов

Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в студии Украина.ру прокомментировал активное продвижение ВС РФ, сравнив происходящее сейчас с событиями в годы Первой мировой войны, а также рассказал об эффективности танков на поле боя и о возможных целях ВС РФ на Харьковском направлении

2024-04-25T13:50

2024-04-25T13:50

2024-04-25T13:50

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спецоперация

авдеевка

фронт

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00:27 - Активное продвижение ВС РФ в историческом сравнении; 05:28 - Какую тактику обороны применит противник? 06:30 - О вероятности манёвренной обороны ВСУ; 08:30 - О новом транше военной помощи США для Украины; 10:03 - О тенденции на усиление российских войск; 12:50 - К какому роду войск относить БПЛА и ФАБы? 13:41 - Будет ли продолжен эксперимент с "Царь-мангалом"? 16:56 - На что способны танки на фронте? 19:32 - О городских боях в годы Первой мировой войны; 22:19 - Методы форсирования каналов; 23:55 - О целях в Харькове и тактике дистанционных ударов; 27:45 - О прогнозах на фронте на ближайшее время.

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