Какой максимум Россия выжмет из Харькова этим летом и в какую ловушку загнали ВСУ – Копылов - 25.04.2024 Украина.ру
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Какой максимум Россия выжмет из Харькова этим летом и в какую ловушку загнали ВСУ – Копылов
Какой максимум Россия выжмет из Харькова этим летом и в какую ловушку загнали ВСУ – Копылов - 25.04.2024 Украина.ру
Какой максимум Россия выжмет из Харькова этим летом и в какую ловушку загнали ВСУ – Копылов
Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в студии Украина.ру прокомментировал активное продвижение ВС РФ, сравнив происходящее сейчас с событиями в годы Первой мировой войны, а также рассказал об эффективности танков на поле боя и о возможных целях ВС РФ на Харьковском направлении
2024-04-25T13:50
2024-04-25T13:50
видео
сша
россия
харьков
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
авдеевка
фронт
украина
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00:27 - Активное продвижение ВС РФ в историческом сравнении; 05:28 - Какую тактику обороны применит противник? 06:30 - О вероятности манёвренной обороны ВСУ; 08:30 - О новом транше военной помощи США для Украины; 10:03 - О тенденции на усиление российских войск; 12:50 - К какому роду войск относить БПЛА и ФАБы? 13:41 - Будет ли продолжен эксперимент с "Царь-мангалом"? 16:56 - На что способны танки на фронте? 19:32 - О городских боях в годы Первой мировой войны; 22:19 - Методы форсирования каналов; 23:55 - О целях в Харькове и тактике дистанционных ударов; 27:45 - О прогнозах на фронте на ближайшее время.
сша
россия
харьков
авдеевка
украина
британия
запад
донбасс
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лнр
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видео, сша, россия, харьков, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, авдеевка, фронт, украина, первая мировая война, война, британия, войска, оборона, немцы, запад, всу, тактики, транш, гаубицы, пво, бпла, артиллерия, авиация, танки, техника, авиабомбы, донбасс, днр, донецкая народная республика, лнр, луганская народная республика, армия, вс рф, видео
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Какой максимум Россия выжмет из Харькова этим летом и в какую ловушку загнали ВСУ – Копылов

13:50 25.04.2024
 
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Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в студии Украина.ру прокомментировал активное продвижение ВС РФ, сравнив происходящее сейчас с событиями в годы Первой мировой войны, а также рассказал об эффективности танков на поле боя и о возможных целях ВС РФ на Харьковском направлении
00:27 - Активное продвижение ВС РФ в историческом сравнении;
05:28 - Какую тактику обороны применит противник?
06:30 - О вероятности манёвренной обороны ВСУ;
08:30 - О новом транше военной помощи США для Украины;
10:03 - О тенденции на усиление российских войск;
12:50 - К какому роду войск относить БПЛА и ФАБы?
13:41 - Будет ли продолжен эксперимент с "Царь-мангалом"?
16:56 - На что способны танки на фронте?
19:32 - О городских боях в годы Первой мировой войны;
22:19 - Методы форсирования каналов;
23:55 - О целях в Харькове и тактике дистанционных ударов;
27:45 - О прогнозах на фронте на ближайшее время.
 
ВидеоСШАРоссияХарьковВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперацияАвдеевкафронтУкраинаПервая мировая войнавойнаБританиявойскаоборонанемцыЗападВСУтактикитраншгаубицыПВОБПЛАартиллерияавиациятанкитехникаавиабомбыДонбассДНРДонецкая Народная РеспубликаЛНРЛуганская Народная РеспубликаАрмияВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
13:50Какой максимум Россия выжмет из Харькова этим летом и в какую ловушку загнали ВСУ – Копылов
13:49"По требованию американцев": Лукашенко назвал ошибкой вывод ядерного оружия из Белоруссии
13:26"Принесут Украине проблемы": Кремль о поставках американских ATACMS
13:23Маленький переворот в Запорожье. Как ставленники Зеленского пилят бюджеты и дерутся за власть в регионах
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