Маленький переворот в Запорожье. Как ставленники Зеленского пилят бюджеты и дерутся за власть в регионах - 25.04.2024 Украина.ру
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Маленький переворот в Запорожье. Как ставленники Зеленского пилят бюджеты и дерутся за власть в регионах
Маленький переворот в Запорожье. Как ставленники Зеленского пилят бюджеты и дерутся за власть в регионах - 25.04.2024 Украина.ру
Маленький переворот в Запорожье. Как ставленники Зеленского пилят бюджеты и дерутся за власть в регионах
В городе Запорожье в среду 24 апреля случился "политический переворот", как окрестил его и.о. мэра города Анатолий Куртев. Горсовет Запорожья в этот день избрал нового и.о. мэра города. Горожан этого права фактически лишили несколько лет назад
2024-04-25T13:23
2024-04-25T13:23
эксклюзив
украина
запорожье
слуга народа
мэр
переворот
владимир зеленский
александр федоров
запорожская область
мелитополь
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Куртева сняли с должности секретаря горсовета, который исполняет обязанности мэра, а вместо него назначили Регину Харченко, бывшую главу местной фракции "Слуги народа".Саму Регину Харченко только за два дня до избрания уволили с поста главы фракции "Слуга народа" на собрании фракции, проходившем без нее. Среди причин увольнения значится недоверие из-за участия в переговорах относительно прекращения полномочий Анатолия Куртева. Обвиняли ее "Слуги народа" также в неисполнении своих обязанностей главы фракции. На собрании фракции был и отставной и.о. мэра Куртев, похваливший "Слуг народа".Избранный от "Оппозиционного блока" мэр города Владимир Бурак подал в отставку под давлением (хотя формально по "состоянию здоровья") еще в 2021 году. До этого он уволил секретаря городского совета Анатолия Куртева за несоответствие данных в декларации о доходах, обвинив в коррупции. Однако вскоре вместо Бурака кресло мэра с приставкой и.о. занял уволенный им ранее Куртев. Оба политика при этом были выходцами из компании "Метинвест" богатейшего украинца Рината Ахметова.С 2022 года Запорожье сотрясают скандалы, связанные с воровством гуманитарной помощи в промышленных масштабах. В городском совете Запорожья неоднократно проводили обыски сотрудники СБУ и НАБУ. Находили даже наркотические препараты. Внештатный информатор НАБУ Евгений Шевченко утверждал, что должностные лица разворовывали почти всю гуманитарную помощь, которая поступала в город и область от западных фондов, и продавали ее через известные торговые сети.По словам Шевченко, в схеме по воровству гуманитарки участвовали глава ОП Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его друг Вемир Давитян. И.о. мэра Куртева Шевченко называл лишь техническим исполнителем.В ноябре 2023 года часть украденной гуманитарной помощи в объёме 500 тонн нашли на одном из предприятий области. Но это были продукты питания, срок годности которых к тому моменту истек. "Помощь не досталась ни военным, защищающим наше спокойствие в 30 километрах от областного центра, ни вынужденным переселенцам. Тонны продуктов питания, переданные Запорожской области в 2022 году западными партнерами и друзьями, просто испортились в результате преступной халатности должностных лиц",- сетовал бывший губернатор области Юрий Малашко.В 2023 году антикоррупционные органы заявили о выявлении признаков незаконного обогащения секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева более чем на 9 млн грн. Тем не менее, до сего дня он оставался исполняющим обязанности мэра Запорожья.После смещения с должности 24 апреля он заявил о политическом перевороте и обратился к Зеленскому с требованием создать в городе военную городскую администрацию, возглавить которую и планировал. Он обвинил недавно назначенного губернатора Ивана Федорова (бывшего украинского мэра Мелитополя) в давлении и подкупе депутатов горсовета, которых обвинил в пророссийской позиции."На депутатов оказывается давление и ведется подкуп с целью, чтобы большинство образовали представители партии Шария и прочих пророссийских сателлитов", - утверждает отставной и.о. мэра Запорожья. Главу местной фракции "Слуга народа" Куртев обвиняет в заговоре с целью занять его место.В свою очередь губернатор Иван Федоров утверждает, что из-за политического кризиса уже четыре месяца в Запорожье в подвешенном состоянии находятся вопросы жизнедеятельности города и работа коммунальных предприятий.В тот же день 24 апреля Госаудитслужба обнародовала результаты ревизий относительно закупок, обнаружив финансовые нарушения на полмиллиарда гривен только за последние три месяца. Преимущественно нарушения касаются закупок по завышенным ценам, излишних расходов и несоответствия документации.Губернатор Иван Федоров тем временем сообщает, что активно ищет иностранных инвесторов, которые занялись бы восстановлением ДнепроГЭСа. Пока же на станции продолжается разбор завалов.Для начала процесса восстановления электростанции на деньги западных инвесторов Федоров требует сначала поставить возле неё американский Patriot. Он также утверждает, что процесс восстановления ДнепроГЭСа начнется скоро, но неизвестно, как долго он может продлиться. На таком крупном объекте средства из бюджета и от западных партнеров можно пилить хоть всю жизнь, если в Офисе Зеленского не сменят регионального надсмотрщика.Иными словами, в Запорожье сейчас можно наблюдать яростный конфликт пауков в банке, которые дерутся за кресло и.о. мэра, право пилить расходы на строительстве фортификаций, восстановлении ДнепроГЭСа и гуманитарную помощь от западных партнеров. Примечательно, что все сцепившиеся между собой группировки – это люди Офиса президента, подчеркнуто лояльные Зеленскому. Но чем меньше средств удается выдоить из западных партнеров и местного населения, тем сильнее нарастает внутривидовая борьба.
https://ukraina.ru/20240125/1052868072.html
https://ukraina.ru/20240411/1054440479.html
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эксклюзив, украина, запорожье, слуга народа, мэр, переворот, владимир зеленский, александр федоров, запорожская область, мелитополь, набу, оппозиционный блок, дмитрий ковалевич
Эксклюзив, Украина, Запорожье, Слуга народа, мэр, переворот, Владимир Зеленский, Александр Федоров, Запорожская область, Мелитополь, НАБУ, Оппозиционный блок, Дмитрий Ковалевич

Маленький переворот в Запорожье. Как ставленники Зеленского пилят бюджеты и дерутся за власть в регионах

13:23 25.04.2024
 
© CC0, PixabayЗапорожье
Запорожье
© CC0, Pixabay
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В городе Запорожье в среду 24 апреля случился "политический переворот", как окрестил его и.о. мэра города Анатолий Куртев. Горсовет Запорожья в этот день избрал нового и.о. мэра города. Горожан этого права фактически лишили несколько лет назад
Куртева сняли с должности секретаря горсовета, который исполняет обязанности мэра, а вместо него назначили Регину Харченко, бывшую главу местной фракции "Слуги народа".
Саму Регину Харченко только за два дня до избрания уволили с поста главы фракции "Слуга народа" на собрании фракции, проходившем без нее. Среди причин увольнения значится недоверие из-за участия в переговорах относительно прекращения полномочий Анатолия Куртева. Обвиняли ее "Слуги народа" также в неисполнении своих обязанностей главы фракции. На собрании фракции был и отставной и.о. мэра Куртев, похваливший "Слуг народа".
Избранный от "Оппозиционного блока" мэр города Владимир Бурак подал в отставку под давлением (хотя формально по "состоянию здоровья") еще в 2021 году. До этого он уволил секретаря городского совета Анатолия Куртева за несоответствие данных в декларации о доходах, обвинив в коррупции.
Однако вскоре вместо Бурака кресло мэра с приставкой и.о. занял уволенный им ранее Куртев. Оба политика при этом были выходцами из компании "Метинвест" богатейшего украинца Рината Ахметова.
С 2022 года Запорожье сотрясают скандалы, связанные с воровством гуманитарной помощи в промышленных масштабах. В городском совете Запорожья неоднократно проводили обыски сотрудники СБУ и НАБУ. Находили даже наркотические препараты.
Внештатный информатор НАБУ Евгений Шевченко утверждал, что должностные лица разворовывали почти всю гуманитарную помощь, которая поступала в город и область от западных фондов, и продавали ее через известные торговые сети.
- РИА Новости, 1920, 25.01.2024
25 января, 04:03
Губернатор-нацист и поквартирные облавы. Что происходит в ЗапорожьеВ подконтрольной Киеву части Запорожской области на этой неделе вновь сменился губернатор. Вместо Юрия Малашко областную администрацию возглавит украинский мэр Мелитополя, то есть мэр города без города, Иван Федоров
По словам Шевченко, в схеме по воровству гуманитарки участвовали глава ОП Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его друг Вемир Давитян. И.о. мэра Куртева Шевченко называл лишь техническим исполнителем.
В ноябре 2023 года часть украденной гуманитарной помощи в объёме 500 тонн нашли на одном из предприятий области. Но это были продукты питания, срок годности которых к тому моменту истек.
"Помощь не досталась ни военным, защищающим наше спокойствие в 30 километрах от областного центра, ни вынужденным переселенцам. Тонны продуктов питания, переданные Запорожской области в 2022 году западными партнерами и друзьями, просто испортились в результате преступной халатности должностных лиц",- сетовал бывший губернатор области Юрий Малашко.
В 2023 году антикоррупционные органы заявили о выявлении признаков незаконного обогащения секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева более чем на 9 млн грн. Тем не менее, до сего дня он оставался исполняющим обязанности мэра Запорожья.
После смещения с должности 24 апреля он заявил о политическом перевороте и обратился к Зеленскому с требованием создать в городе военную городскую администрацию, возглавить которую и планировал. Он обвинил недавно назначенного губернатора Ивана Федорова (бывшего украинского мэра Мелитополя) в давлении и подкупе депутатов горсовета, которых обвинил в пророссийской позиции.
"На депутатов оказывается давление и ведется подкуп с целью, чтобы большинство образовали представители партии Шария и прочих пророссийских сателлитов", - утверждает отставной и.о. мэра Запорожья. Главу местной фракции "Слуга народа" Куртев обвиняет в заговоре с целью занять его место.
В свою очередь губернатор Иван Федоров утверждает, что из-за политического кризиса уже четыре месяца в Запорожье в подвешенном состоянии находятся вопросы жизнедеятельности города и работа коммунальных предприятий.
Одесса, 80-е годы ХХ в. - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
11 апреля, 12:41
Унижение горожан и планы французской оккупации. Что происходит в ОдессеВ среду 10 апреля Одесса отметила восьмидесятую годовщину освобождения от нацистов. Городские власти к этой дате давно относятся формально, ограничиваясь возложением цветов к памятнику Неизвестному матросу.
В тот же день 24 апреля Госаудитслужба обнародовала результаты ревизий относительно закупок, обнаружив финансовые нарушения на полмиллиарда гривен только за последние три месяца. Преимущественно нарушения касаются закупок по завышенным ценам, излишних расходов и несоответствия документации.
Губернатор Иван Федоров тем временем сообщает, что активно ищет иностранных инвесторов, которые занялись бы восстановлением ДнепроГЭСа. Пока же на станции продолжается разбор завалов.
Для начала процесса восстановления электростанции на деньги западных инвесторов Федоров требует сначала поставить возле неё американский Patriot. Он также утверждает, что процесс восстановления ДнепроГЭСа начнется скоро, но неизвестно, как долго он может продлиться. На таком крупном объекте средства из бюджета и от западных партнеров можно пилить хоть всю жизнь, если в Офисе Зеленского не сменят регионального надсмотрщика.
Иными словами, в Запорожье сейчас можно наблюдать яростный конфликт пауков в банке, которые дерутся за кресло и.о. мэра, право пилить расходы на строительстве фортификаций, восстановлении ДнепроГЭСа и гуманитарную помощь от западных партнеров. Примечательно, что все сцепившиеся между собой группировки – это люди Офиса президента, подчеркнуто лояльные Зеленскому. Но чем меньше средств удается выдоить из западных партнеров и местного населения, тем сильнее нарастает внутривидовая борьба.
 
ЭксклюзивУкраинаЗапорожьеСлуга народамэрпереворотВладимир ЗеленскийАлександр ФедоровЗапорожская областьМелитопольНАБУОппозиционный блокДмитрий Ковалевич
 
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