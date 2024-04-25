https://ukraina.ru/20240425/1054708662.html

"Фактор секретности": Александр Полищук пояснил, с чем связан новый формат сводки Минобороны РФ

"Фактор секретности": Александр Полищук пояснил, с чем связан новый формат сводки Минобороны РФ - 25.04.2024 Украина.ру

"Фактор секретности": Александр Полищук пояснил, с чем связан новый формат сводки Минобороны РФ

Абстрактное название группировки "Север", "Центр", "Днепр" менее информативно для OSINT ВСУ. Также описание успехов какой-либо группировки ВС РФ позволяет верить в общий успех наступления в целом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-04-25T03:10

2024-04-25T03:10

2024-04-25T03:10

новости

россия

александр полищук

вс рф

минобороны

центр

север

запад

днепр

купянское направление

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Минобороны РФ в сводках стало применять новый формат, вместо "направления" теперь используется термин "группировка". Купянское направление — "Запад", Донецкое направление — "Южная", Авдеевское направление — "Центр", Южнодонецкое — "Восток", Херсонское направление — "Днепр".Тут нет ничего особенного, смена подхода в описании событий носит сугубо прагматичный характер, рассказал историк.Ну а во-вторых, такая формулировка повышает моральный дух в войсках и в тылу, потому что описание успехов какой-либо группировки позволяет верить в общий успех наступления в целом, отметил эксперт.Теперь можно не нервничать, что например Купянское или Работинское направление стало временно позиционным и активных боев и продвижений там пока что нет, — общий посыл все равно будет позитивный, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240424/1054674085.html

россия

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новости, россия, александр полищук, вс рф, минобороны, центр, север, запад, днепр, купянское направление, донецкое направление, работино