"Фактор секретности": Александр Полищук пояснил, с чем связан новый формат сводки Минобороны РФ
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка подразделений отдельной казачьей бригады "Днепр" на полигоне в Запорожской области
Абстрактное название группировки "Север", "Центр", "Днепр" менее информативно для OSINT ВСУ. Также описание успехов какой-либо группировки ВС РФ позволяет верить в общий успех наступления в целом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Минобороны РФ в сводках стало применять новый формат, вместо "направления" теперь используется термин "группировка". Купянское направление — "Запад", Донецкое направление — "Южная", Авдеевское направление — "Центр", Южнодонецкое — "Восток", Херсонское направление — "Днепр".
Тут нет ничего особенного, смена подхода в описании событий носит сугубо прагматичный характер, рассказал историк.
"Во-первых, это вносит некий фактор секретности — все-таки абстрактное название "Север", "Центр", "Днепр" менее информативны для осинтовцев (OSINT — Open Source Intelligence, или разведка из открытых источников. — Ред.) ВСУ, чем конкретные оперативные направления, которые фигурировали в наших сводках", - подчеркнул Полищук.
Ну а во-вторых, такая формулировка повышает моральный дух в войсках и в тылу, потому что описание успехов какой-либо группировки позволяет верить в общий успех наступления в целом, отметил эксперт.
Теперь можно не нервничать, что например Купянское или Работинское направление стало временно позиционным и активных боев и продвижений там пока что нет, — общий посыл все равно будет позитивный, заключил собеседник издания.
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