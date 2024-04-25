"Фактор секретности": Александр Полищук пояснил, с чем связан новый формат сводки Минобороны РФ - 25.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240425/1054708662.html
"Фактор секретности": Александр Полищук пояснил, с чем связан новый формат сводки Минобороны РФ
"Фактор секретности": Александр Полищук пояснил, с чем связан новый формат сводки Минобороны РФ - 25.04.2024 Украина.ру
"Фактор секретности": Александр Полищук пояснил, с чем связан новый формат сводки Минобороны РФ
Абстрактное название группировки "Север", "Центр", "Днепр" менее информативно для OSINT ВСУ. Также описание успехов какой-либо группировки ВС РФ позволяет верить в общий успех наступления в целом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-04-25T03:10
2024-04-25T03:10
новости
россия
александр полищук
вс рф
минобороны
центр
север
запад
днепр
купянское направление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/17/1050397725_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddc0b7ca05ed54a50f0264ce3abf456a.jpg
Минобороны РФ в сводках стало применять новый формат, вместо "направления" теперь используется термин "группировка". Купянское направление — "Запад", Донецкое направление — "Южная", Авдеевское направление — "Центр", Южнодонецкое — "Восток", Херсонское направление — "Днепр".Тут нет ничего особенного, смена подхода в описании событий носит сугубо прагматичный характер, рассказал историк.Ну а во-вторых, такая формулировка повышает моральный дух в войсках и в тылу, потому что описание успехов какой-либо группировки позволяет верить в общий успех наступления в целом, отметил эксперт.Теперь можно не нервничать, что например Купянское или Работинское направление стало временно позиционным и активных боев и продвижений там пока что нет, — общий посыл все равно будет позитивный, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240424/1054674085.html
россия
запад
днепр
купянское направление
донецкое направление
работино
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/17/1050397725_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_114ad231621b10fd3466f1133bd64a72.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, александр полищук, вс рф, минобороны, центр, север, запад, днепр, купянское направление, донецкое направление, работино
Новости, Россия, Александр Полищук, ВС РФ, Минобороны, центр, север, Запад, Днепр, Купянское направление, Донецкое направление, Работино

"Фактор секретности": Александр Полищук пояснил, с чем связан новый формат сводки Минобороны РФ

03:10 25.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка подразделений отдельной казачьей бригады "Днепр" на полигоне в Запорожской области
Подготовка подразделений отдельной казачьей бригады Днепр на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
Абстрактное название группировки "Север", "Центр", "Днепр" менее информативно для OSINT ВСУ. Также описание успехов какой-либо группировки ВС РФ позволяет верить в общий успех наступления в целом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Минобороны РФ в сводках стало применять новый формат, вместо "направления" теперь используется термин "группировка". Купянское направление — "Запад", Донецкое направление — "Южная", Авдеевское направление — "Центр", Южнодонецкое — "Восток", Херсонское направление — "Днепр".
Тут нет ничего особенного, смена подхода в описании событий носит сугубо прагматичный характер, рассказал историк.
"Во-первых, это вносит некий фактор секретности — все-таки абстрактное название "Север", "Центр", "Днепр" менее информативны для осинтовцев (OSINT — Open Source Intelligence, или разведка из открытых источников. — Ред.) ВСУ, чем конкретные оперативные направления, которые фигурировали в наших сводках", - подчеркнул Полищук.
Ну а во-вторых, такая формулировка повышает моральный дух в войсках и в тылу, потому что описание успехов какой-либо группировки позволяет верить в общий успех наступления в целом, отметил эксперт.
Теперь можно не нервничать, что например Купянское или Работинское направление стало временно позиционным и активных боев и продвижений там пока что нет, — общий посыл все равно будет позитивный, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ читайте на сайте Украина.ру
Кирилл Копылов интервью
Вчера, 08:20
Кирилл Копылов: Россия загнала ВСУ в Харьков, чтобы перебить летающей артиллерией и форсировать "Вислу" ВС РФ сейчас ведут себя так, как хотели вести себя все армии времен Первой мировой войны. Мы без крупных наступлений перемалываем личный состав и технику противника до того момента, пока у него ничего не останется
 
НовостиРоссияАлександр ПолищукВС РФМинобороныцентрсеверЗападДнепрКупянское направлениеДонецкое направлениеРаботино
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:10"Распил бабла за счет покойников из ВСУ": эксперт о том, как власти США "порешали" бюджет для Украины
04:00Эксперт объяснил, почему Россия не форсирует ход СВО, пытаясь "прагматично" решить украинский кризис
03:40Пространство хаоса: эксперт объяснил, сможет ли Россия договориться по Украине до "повышения ставок"
03:30"К войне они не готовы": эксперт раскрыл, как Запад хочет сохранить украинскую занозу в подбрюшье России
03:20Военный эксперт объяснил, почему Запад может купить Киеву десяток F-16, но не утолит снарядный голод ВСУ
03:10"Фактор секретности": Александр Полищук пояснил, с чем связан новый формат сводки Минобороны РФ
03:00"Деньги на войну": политолог раскрыл, как средства для Украины пойдут на содержание военных США в Европе
23:59Варшава готова помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста, заявил министр обороны Польши
23:31США не хочет отказываться от милитаризации космоса – Небензя
23:15РФ наложила вето на американо-японский проект резолюции СБ ООН о ядерном оружии, в МИД объяснили почему
22:52Белый дом прогнозирует новые успехи ВС РФ, на них не повлияет новый пакет военной помощи для Киева
22:32Советник главы ДНР рассказал какую угрозу для ВС РФ несут дальнобойные ракеты ATACMS
22:09Госдеп подтвердил передачу ВСУ дальнобойных ракет
21:47Украинцев лишили возможности получать загранпаспорта за рубежом
21:26Telegram удаляет аккаунты, ведущие сбор координат для ударов
21:10Сотни украинцев заблокировали в Варшаве паспортный стол, требуя вернуть их документы
20:42Суд заочно арестовал Каспарова* и еще нескольких иноагентов за создание террористического общества
20:24США тайно снабдили ВСУ дальнобойными ракетами – Politico
19:55Новая помощь США поставит крест на судьбе Украины – посол
19:37Зеленский считает, что РФ будет пытаться сорвать швейцарский саммит по Украине
Лента новостейМолния