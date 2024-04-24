https://ukraina.ru/20240424/1054706521.html
Украинцев лишили возможности получать загранпаспорта за рубежом
Украинцев лишили возможности получать загранпаспорта за рубежом - 24.04.2024 Украина.ру
Украинцев лишили возможности получать загранпаспорта за рубежом
Украинцы призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами своей страны. Соответствующее постановление принял кабинет министров в среду, 23 апреля
2024-04-24T21:47
2024-04-24T21:47
2024-04-24T21:47
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мобилизация
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спецоперация
загранпаспорта
кабмин
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"Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе подразделения Госмиграционной службы. Пересылка таких паспортов в обособленные подразделения или зарубежные дипломатические учреждения Украины для организации их выдачи не производится", – сказано в документе. Вместе с тем, загранпаспорта по-прежнему смогут получить инвалиды (с подтвержденным статусом), украинцы, выехавшие в качестве сопровождающих своей супруги с инвалидностью или родителей своих, или родителей жены с инвалидностью первой-второй группы. Получить документ имеют право лица, ухаживающие за инвалидами первой-второй группы, родители, усыновители или опекуны детей с инвалидностью до 18 лет и другие родственники людей с подтвержденным статусом инвалида. Сами жители страны полагают, что из-за таких ограничений для большинства, украинцы призывного возраста купят за две-три тысячи евро румынский или молдавский паспорта, потому как эти документы якобы доступны для иностранцев. При этом, ждать такой документ придется всего лишь месяц. Ранее консульства Украины перестали оказывать услуги мужчинам призывного возраста за рубежом.
https://ukraina.ru/20240424/1054705544.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мобилизация, всу, сво, спецоперация, загранпаспорта, кабмин, постановления
Новости, Украина, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация, загранпаспорта, Кабмин, постановления
Украинцев лишили возможности получать загранпаспорта за рубежом
Украинцы призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами своей страны. Соответствующее постановление принял кабинет министров в среду, 23 апреля
"Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе подразделения Госмиграционной службы. Пересылка таких паспортов в обособленные подразделения или зарубежные дипломатические учреждения Украины для организации их выдачи не производится", – сказано в документе.
Вместе с тем, загранпаспорта по-прежнему смогут получить инвалиды (с подтвержденным статусом), украинцы, выехавшие в качестве сопровождающих своей супруги с инвалидностью или родителей своих, или родителей жены с инвалидностью первой-второй группы.
Получить документ имеют право лица, ухаживающие за инвалидами первой-второй группы, родители, усыновители или опекуны детей с инвалидностью до 18 лет и другие родственники людей с подтвержденным статусом инвалида.
Сами жители страны полагают,
что из-за таких ограничений для большинства, украинцы призывного возраста купят за две-три тысячи евро румынский или молдавский паспорта, потому как эти документы якобы доступны для иностранцев. При этом, ждать такой документ придется всего лишь месяц.
Ранее консульства Украины перестали
оказывать услуги мужчинам призывного возраста за рубежом.