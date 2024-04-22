Консульства Украины больше не будут оказывать услуги мужчинам призывного возраста - 22.04.2024 Украина.ру
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Консульства Украины больше не будут оказывать услуги мужчинам призывного возраста
Консульства Украины больше не будут оказывать услуги мужчинам призывного возраста - 22.04.2024 Украина.ру
Консульства Украины больше не будут оказывать услуги мужчинам призывного возраста
Министерство иностранных дел Украины приказало руководителям всех дипломатических учреждений страны приостановить все консульские действия в отношении украинцев призывного возраста. Такой запрет будет действовать до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации, говорится в документа МИД, передает "Зеркало недели"
2024-04-22T22:26
2024-04-22T22:26
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Письмо с подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги появилось в распоряжении журналистов. Уточняется, что с 23 апреля мужчинам призывного возраста через консульства можно будет только оформить документы для возвращения на Украину. "С целью недопущения уклонения гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса воинского учета территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно-учетных документов поручаю с 23.04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет", – приводит издание фрагмент документа. В частности, теперь возможны только консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности для возвращения на Украину. Распоряжение МИД действует" до получения дополнительных разъяснений.Ранее на Украине приняли новый закон об ужесточении мобилизации, а политолог рассказал "Украина.ру" изменит ли он ситуацию на фронте.
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новости, украина, россия, мид, консульство, мобилизация, всу, сво
Новости, Украина, Россия, МИД, консульство, мобилизация, ВСУ, СВО

Консульства Украины больше не будут оказывать услуги мужчинам призывного возраста

22:26 22.04.2024
 
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Рада отменила понятие ограниченно годный – всех отправят на ВЛК заново
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Министерство иностранных дел Украины приказало руководителям всех дипломатических учреждений страны приостановить все консульские действия в отношении украинцев призывного возраста. Такой запрет будет действовать до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации, говорится в документа МИД, передает "Зеркало недели"
Письмо с подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги появилось в распоряжении журналистов. Уточняется, что с 23 апреля мужчинам призывного возраста через консульства можно будет только оформить документы для возвращения на Украину.
"С целью недопущения уклонения гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса воинского учета территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно-учетных документов поручаю с 23.04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет", – приводит издание фрагмент документа.
В частности, теперь возможны только консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности для возвращения на Украину. Распоряжение МИД действует" до получения дополнительных разъяснений.
Ранее на Украине приняли новый закон об ужесточении мобилизации, а политолог рассказал "Украина.ру" изменит ли он ситуацию на фронте.
YouTube - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
19 апреля, 22:58
На Украине нашли около 400 "вражеских" Telegram-каналов с информационной угрозой "уклонист" Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружил 365 вражеских Telegram-каналов, 65 нежелательных аккаунтов в сети Х и сеть из 83 вражеских TikTok-каналов, где были зафиксированы "информационные угрозы" под названием "уклонист" и "майдан-3". Об этом сообщил руководитель ЦПД Андрей Коваленко
 
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23:06Стало известно о бегстве украинских солдат из еще одного населенного пункта в ДНР
22:48Дуда готов обсудить размещение ядерного оружия в Польше
22:26Консульства Украины больше не будут оказывать услуги мужчинам призывного возраста
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