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Консульства Украины больше не будут оказывать услуги мужчинам призывного возраста

Консульства Украины больше не будут оказывать услуги мужчинам призывного возраста - 22.04.2024 Украина.ру

Консульства Украины больше не будут оказывать услуги мужчинам призывного возраста

Министерство иностранных дел Украины приказало руководителям всех дипломатических учреждений страны приостановить все консульские действия в отношении украинцев призывного возраста. Такой запрет будет действовать до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации, говорится в документа МИД, передает "Зеркало недели"

2024-04-22T22:26

2024-04-22T22:26

2024-04-22T22:26

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Письмо с подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги появилось в распоряжении журналистов. Уточняется, что с 23 апреля мужчинам призывного возраста через консульства можно будет только оформить документы для возвращения на Украину. "С целью недопущения уклонения гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса воинского учета территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно-учетных документов поручаю с 23.04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет", – приводит издание фрагмент документа. В частности, теперь возможны только консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности для возвращения на Украину. Распоряжение МИД действует" до получения дополнительных разъяснений.Ранее на Украине приняли новый закон об ужесточении мобилизации, а политолог рассказал "Украина.ру" изменит ли он ситуацию на фронте.

https://ukraina.ru/20240419/1054620934.html

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новости, украина, россия, мид, консульство, мобилизация, всу, сво