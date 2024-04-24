"Европейский концерт" за российский счёт. Как победоносная война привела к кризису Российской империи
23 апреля 1877 года началась последняя русско-турецкая война XIX века. Она стала следствием острого кризиса на Балканах. В 1870-е годы там произошли антиосманские народно-освободительные восстания, а за тем формально зависимые от Порты Сербия и Черногория начали военные действия против своей метрополии
Турки сумели подавить волнения, проявив при этом крайнюю жестокость. Сербии же летом 1876 года были нанесены серьёзные поражения. Под давлением европейских держав османы согласились на месячное перемирие с сербами. Однако после его завершения турецкое наступление возобновилось. Теперь уже только Россия в ультимативной форме потребовала от султана двух месяцев перемирия для поиска мирного решения его конфликта с сербами.
Глава российского МИДа, светлейший князь Александр Горчаков всеми средствами избегал прямого вмешательства в балканские дела. Поддержке антитурецких восстаний и войн он предпочитал путь компромиссных соглашений и реформ. Последних он старался добиваться за счёт согласованных действий европейских стран – "концерта великих держав".
Горчаков утверждал: "Для спокойствия на Востоке нужно единство держав. Если между ними существует вражда, любой инцидент может привести к кризису".
Другой стратегии придерживался российский посол в Константинополе граф Николай Игнатьев. Он ратовал за более активную политику на Балканах и за прямой контакт России с Турцией без участия европейцев.
Впоследствии Игнатьев упрекал канцлера в том, что тот слишком верил "в "европейский концерт", жаждал конференций и конгрессов, предпочитая громкие фразы и блестящие беллетристические произведения настоящему действию".
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В декабре 1876 года в Константинополе была организована одна из таких конференций. Итогом встречи стал план предоставления Болгарии, Боснии и Герцеговине автономии в составе Османской империи, но под совместным протекторатом великих держав. Однако Порта его отвергла.
Такое же предложение содержалось в совместном Лондонском протоколе Великобритании, Австро-Венгрии, Франции, Италии, России и Германии марта 1877 года. Но и он не был воспринят всерьёз.
"Европейский концерт" явно не справлялся с балканским кризисом, дело шло к военному столкновению России и Турции. В его преддверии было заключено Будапештское соглашение с Австро-Венгрией. Согласно ему, Россия обязывалась не создавать на Балканах единого славянского государства, а Боснию признать в сфере влияния Австрии.
В российском МИДе существовала уверенность, что, проигнорировав решение международных форумов Порта, утратила поддержку европейских держав.
В ходе войны 1877-78 годов русские войска форсировали Дунай, овладели Шипкинским перевалом, Плевной, Карсом, Эрзерумом и рядом других важных территорий. Однако вмешательство западных государств не позволило взять Константинополь. Захват Россией Черноморских проливов рассматривался европейцами как недопустимое российское преобладание в регионе.
Чтобы снять угрозу их утраты Порта была вынуждена была пойти на условия фактически продиктованного ей Сан-Стефанского мирного договора, заключённого 3 марта 1878 года.
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Его архитектором был оппонировавший Горчакову Игнатьев. Центральной конструкцией Сан-Стефано являлось создание "Большой" Болгарии, обладавшей выходами к трём морям: Чёрному, Мраморному и Эгейскому. Предполагалось, что с помощью столь мощного союзника России всё-таки удастся установить контроль над проливами.
Другие важные условия договора – признание независимости и территориальное расширение Сербии и Черногории, государственного суверенитета Румынии, временная российская оккупация Болгарии (до формирования её собственного войска), демилитаризация Дуная, автономизация Боснии и Герцеговины, получение Россией контрибуции от Турции, запрет для османов блокировать Черноморские проливы.
Больше других за ревизию Сан-Стефано выступали Великобритания и Австро-Венгрия. Первая была недовольна усилением российского влияния в Средиземноморье, вторая – игнорированием её претензий на Боснию.
Лондон и Вена почти открыто вели военные приготовления. Устами Игнатьева российская "партия войны" предостерегала, что война может быть губительной для Англии, поскольку соединённый русско-американский флот (США в тот период активно строили корабли для России) парализует британскую торговлю и отрежет метрополию от её колоний.
Однако официальная дипломатия Российской империи согласилась принять участие в инициированной Отто Бисмарком Берлинской конференции по обсуждению (фактически, по пересмотру) условий Сан-Стефанского мира.
Более того, ещё до созыва международного конгресса представители МИДов Великобритании и России заключили Лондонский меморандум, урезавшего границы Болгарского княжества в обмен на поддержку Лондоном Петербурга по другим статьям мирного договора с Турцией.
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Позиция, которую российская делегация планировала занимать в Берлине предопределялась тем, что в её состав не вошёл автор Сан-Стефанского договора.
Сотрудник Игнатьева по Константинопольскому посольству, а впоследствии посланник России в Китае Алексей Кумани вспоминал, что МИД тогда слабо представляли обстановку на Балканах, а престарелый Горчаков был болен, вял и малоинициативен.
По словам дипломата, в ведомстве не нашли даже точных карт Балкан, которые в последний момент купили в книжном магазине в Петербурге.
Подписанный 14 июля 1878 года Берлинский трактат предусматривал разукрупнение Болгарского княжества втрое. Территория собственно Болгарии на юге ограничивалась главным Балканским хребтом. Южнее было создано ещё одно болгарское территориальное образование — Восточная Румелия, губернатор которой должен был назначаться Портой из христиан. Македония с побережьем Эгейского моря остались полностью подконтрольными туркам.
Австро-Венгрия получила право на оккупацию Боснии и Герцеговины, а также района, разделяющего Сербию и Черногорию. Последние наряду с Румынией обретали независимость. Британцы закрепили за собой право на Крит, который они и так забрали (по двустороннему соглашению с Портой) в качестве вознаграждения за спасение Константинополя от русских. Как и Сан-Стефанский мир Берлинский трактат передавал России Южную Бессарабию и ряд территорий в Закавказье.
Неудивительно, что итоги конгресса вызвали острую критику в российском обществе. Они явно не соответствовали успехам, достигнутым русской армией в 1877-78 годах на полях битвы с османами. Горчаков, как полагали многие, пошёл на слишком большие жертвы для благозвучия "европейского концерта".
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