https://ukraina.ru/20240424/1054693868.html

"Европейский концерт" за российский счёт. Как победоносная война привела к кризису Российской империи

"Европейский концерт" за российский счёт. Как победоносная война привела к кризису Российской империи - 24.04.2024 Украина.ру

"Европейский концерт" за российский счёт. Как победоносная война привела к кризису Российской империи

23 апреля 1877 года началась последняя русско-турецкая война XIX века. Она стала следствием острого кризиса на Балканах. В 1870-е годы там произошли антиосманские народно-освободительные восстания, а за тем формально зависимые от Порты Сербия и Черногория начали военные действия против своей метрополии

2024-04-24T16:00

2024-04-24T16:00

2024-04-24T16:00

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Турки сумели подавить волнения, проявив при этом крайнюю жестокость. Сербии же летом 1876 года были нанесены серьёзные поражения. Под давлением европейских держав османы согласились на месячное перемирие с сербами. Однако после его завершения турецкое наступление возобновилось. Теперь уже только Россия в ультимативной форме потребовала от султана двух месяцев перемирия для поиска мирного решения его конфликта с сербами.Глава российского МИДа, светлейший князь Александр Горчаков всеми средствами избегал прямого вмешательства в балканские дела. Поддержке антитурецких восстаний и войн он предпочитал путь компромиссных соглашений и реформ. Последних он старался добиваться за счёт согласованных действий европейских стран – "концерта великих держав".Горчаков утверждал: "Для спокойствия на Востоке нужно единство держав. Если между ними существует вражда, любой инцидент может привести к кризису".Другой стратегии придерживался российский посол в Константинополе граф Николай Игнатьев. Он ратовал за более активную политику на Балканах и за прямой контакт России с Турцией без участия европейцев.Впоследствии Игнатьев упрекал канцлера в том, что тот слишком верил "в "европейский концерт", жаждал конференций и конгрессов, предпочитая громкие фразы и блестящие беллетристические произведения настоящему действию".В декабре 1876 года в Константинополе была организована одна из таких конференций. Итогом встречи стал план предоставления Болгарии, Боснии и Герцеговине автономии в составе Османской империи, но под совместным протекторатом великих держав. Однако Порта его отвергла.Такое же предложение содержалось в совместном Лондонском протоколе Великобритании, Австро-Венгрии, Франции, Италии, России и Германии марта 1877 года. Но и он не был воспринят всерьёз."Европейский концерт" явно не справлялся с балканским кризисом, дело шло к военному столкновению России и Турции. В его преддверии было заключено Будапештское соглашение с Австро-Венгрией. Согласно ему, Россия обязывалась не создавать на Балканах единого славянского государства, а Боснию признать в сфере влияния Австрии.В российском МИДе существовала уверенность, что, проигнорировав решение международных форумов Порта, утратила поддержку европейских держав.В ходе войны 1877-78 годов русские войска форсировали Дунай, овладели Шипкинским перевалом, Плевной, Карсом, Эрзерумом и рядом других важных территорий. Однако вмешательство западных государств не позволило взять Константинополь. Захват Россией Черноморских проливов рассматривался европейцами как недопустимое российское преобладание в регионе.Чтобы снять угрозу их утраты Порта была вынуждена была пойти на условия фактически продиктованного ей Сан-Стефанского мирного договора, заключённого 3 марта 1878 года.Его архитектором был оппонировавший Горчакову Игнатьев. Центральной конструкцией Сан-Стефано являлось создание "Большой" Болгарии, обладавшей выходами к трём морям: Чёрному, Мраморному и Эгейскому. Предполагалось, что с помощью столь мощного союзника России всё-таки удастся установить контроль над проливами.Другие важные условия договора – признание независимости и территориальное расширение Сербии и Черногории, государственного суверенитета Румынии, временная российская оккупация Болгарии (до формирования её собственного войска), демилитаризация Дуная, автономизация Боснии и Герцеговины, получение Россией контрибуции от Турции, запрет для османов блокировать Черноморские проливы.Больше других за ревизию Сан-Стефано выступали Великобритания и Австро-Венгрия. Первая была недовольна усилением российского влияния в Средиземноморье, вторая – игнорированием её претензий на Боснию.Лондон и Вена почти открыто вели военные приготовления. Устами Игнатьева российская "партия войны" предостерегала, что война может быть губительной для Англии, поскольку соединённый русско-американский флот (США в тот период активно строили корабли для России) парализует британскую торговлю и отрежет метрополию от её колоний.Однако официальная дипломатия Российской империи согласилась принять участие в инициированной Отто Бисмарком Берлинской конференции по обсуждению (фактически, по пересмотру) условий Сан-Стефанского мира.Более того, ещё до созыва международного конгресса представители МИДов Великобритании и России заключили Лондонский меморандум, урезавшего границы Болгарского княжества в обмен на поддержку Лондоном Петербурга по другим статьям мирного договора с Турцией.Позиция, которую российская делегация планировала занимать в Берлине предопределялась тем, что в её состав не вошёл автор Сан-Стефанского договора.Сотрудник Игнатьева по Константинопольскому посольству, а впоследствии посланник России в Китае Алексей Кумани вспоминал, что МИД тогда слабо представляли обстановку на Балканах, а престарелый Горчаков был болен, вял и малоинициативен.По словам дипломата, в ведомстве не нашли даже точных карт Балкан, которые в последний момент купили в книжном магазине в Петербурге.Подписанный 14 июля 1878 года Берлинский трактат предусматривал разукрупнение Болгарского княжества втрое. Территория собственно Болгарии на юге ограничивалась главным Балканским хребтом. Южнее было создано ещё одно болгарское территориальное образование — Восточная Румелия, губернатор которой должен был назначаться Портой из христиан. Македония с побережьем Эгейского моря остались полностью подконтрольными туркам.Австро-Венгрия получила право на оккупацию Боснии и Герцеговины, а также района, разделяющего Сербию и Черногорию. Последние наряду с Румынией обретали независимость. Британцы закрепили за собой право на Крит, который они и так забрали (по двустороннему соглашению с Портой) в качестве вознаграждения за спасение Константинополя от русских. Как и Сан-Стефанский мир Берлинский трактат передавал России Южную Бессарабию и ряд территорий в Закавказье.Неудивительно, что итоги конгресса вызвали острую критику в российском обществе. Они явно не соответствовали успехам, достигнутым русской армией в 1877-78 годах на полях битвы с османами. Горчаков, как полагали многие, пошёл на слишком большие жертвы для благозвучия "европейского концерта".Автор исторических работ, посвящённых общественному мнению России и войны 1877-78 годов Анатолий Флоровский отмечал, что это имело серьёзные последствия для внутренних процессов в России.С возмущением восприняли итоги Берлинского конгресса славянофилы – "проповедники, пророки и идеологи" славянской войны, для которых, как отмечал Флоровский, "Берлинский трактат был подлинным крушением всех великих славянских замыслов…"Сильное недовольство проявлялось в "радикально настроенных кругах общества", которые в исходе войны видели новые доказательства "невозможности связывать с наличным русским государственным строем надежд на преуспеяние России". Данные настроения способствовали новому всплеску террористической активности, которая в конечном счёте привела к гибели императора Александра II.Победоносная война из-за европоцентричной дипломатии привела к кризису Российской империи.

https://ukraina.ru/20230629/1047667837.html

https://ukraina.ru/20230330/1044776550.html

https://ukraina.ru/20230530/1044931478.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история новороссии, дунай, балканы, болгария, европа, османская империя, российская империя, xix век