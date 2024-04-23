https://ukraina.ru/20240423/1054678262.html
В Британии оборонную промышленность переводят в режим войны
В Британии оборонную промышленность переводят в режим войны - 23.04.2024 Украина.ру
В Британии оборонную промышленность переводят в режим войны
Во вторник, 23 апреля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе брифинга в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады сообщил, что оборонная промышленность королевства переходит в военный режим
2024-04-23T18:56
2024-04-23T18:56
2024-04-23T18:56
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По его словам, Великобритания увеличит расходы на оборону до 2,5%. Он утверждает, что сейчас мир переживет один из самых опасных периодов со времен холодной войны. В связи с этим Сунак увеличил военную помощь Украине, потому как считает, что Россия представляет угрозу для королевства. "Мы отправим Украине дополнительно 500 млн фунтов. В этом году наши общие расходы на помощь Украине составят 3,5 млрд. Мы передадим 400 машин, 400 миллионов боеприпасов, зенитную оборону и ракеты Storm Shadow", – сказал он. Россия, по мнению премьер-министра, "угрожает безопасности и процветанию Соединённого Королевства", а президент РФ Владимир Путин якобы намерен "втянуть Запад в мир, где грубая сила формирует границы, а не демократические выборы".Ранее Великобритания отказалась сбивать российские дроны над Украиной из-за страха перед РФ.
https://ukraina.ru/20240420/1054542169.html
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новости, риши сунак, украина, великобритания, россия, сво, военная помощь, военная техника, война
Новости, Риши Сунак, Украина, Великобритания, Россия, СВО, военная помощь, военная техника, война
В Британии оборонную промышленность переводят в режим войны
Во вторник, 23 апреля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе брифинга в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады сообщил, что оборонная промышленность королевства переходит в военный режим
По его словам, Великобритания увеличит
расходы на оборону до 2,5%.
"Мы переведем британскую оборонную промышленность в режим войны", — цитирует его портал interia.pl
Он утверждает, что сейчас мир переживет один из самых опасных периодов со времен холодной войны. В связи с этим Сунак увеличил военную помощь Украине, потому как считает, что Россия представляет угрозу для королевства.
"Мы отправим Украине дополнительно 500 млн фунтов. В этом году наши общие расходы на помощь Украине составят 3,5 млрд. Мы передадим 400 машин, 400 миллионов боеприпасов, зенитную оборону и ракеты Storm Shadow", – сказал он.
Россия, по мнению премьер-министра, "угрожает безопасности и процветанию Соединённого Королевства", а президент РФ Владимир Путин якобы намерен "втянуть Запад в мир, где грубая сила формирует границы, а не демократические выборы".
Ранее Великобритания отказалась
сбивать российские дроны над Украиной из-за страха перед РФ.