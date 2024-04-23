В Британии оборонную промышленность переводят в режим войны

Летом войне дадут еще один шанс: эксперт о том, что ждет фронт в ближайшие месяцы

Если до СВО мы все переоценивали баланс сил между Россией и Украиной в пользу России, то в прошлом году маятник качнулся в противоположную сторону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин