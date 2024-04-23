В Британии оборонную промышленность переводят в режим войны - 23.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240423/1054678262.html
В Британии оборонную промышленность переводят в режим войны
В Британии оборонную промышленность переводят в режим войны - 23.04.2024 Украина.ру
В Британии оборонную промышленность переводят в режим войны
Во вторник, 23 апреля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе брифинга в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады сообщил, что оборонная промышленность королевства переходит в военный режим
2024-04-23T18:56
2024-04-23T18:56
новости
риши сунак
украина
великобритания
россия
сво
военная помощь
военная техника
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0c/1052668378_3:0:567:317_1920x0_80_0_0_26b7d1b9728930c68690723f3b490fef.jpg
По его словам, Великобритания увеличит расходы на оборону до 2,5%. Он утверждает, что сейчас мир переживет один из самых опасных периодов со времен холодной войны. В связи с этим Сунак увеличил военную помощь Украине, потому как считает, что Россия представляет угрозу для королевства. "Мы отправим Украине дополнительно 500 млн фунтов. В этом году наши общие расходы на помощь Украине составят 3,5 млрд. Мы передадим 400 машин, 400 миллионов боеприпасов, зенитную оборону и ракеты Storm Shadow", – сказал он. Россия, по мнению премьер-министра, "угрожает безопасности и процветанию Соединённого Королевства", а президент РФ Владимир Путин якобы намерен "втянуть Запад в мир, где грубая сила формирует границы, а не демократические выборы".Ранее Великобритания отказалась сбивать российские дроны над Украиной из-за страха перед РФ.
https://ukraina.ru/20240420/1054542169.html
украина
великобритания
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0c/1052668378_83:0:506:317_1920x0_80_0_0_db40f23f30e1f60534b6b7136e781829.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, риши сунак, украина, великобритания, россия, сво, военная помощь, военная техника, война
Новости, Риши Сунак, Украина, Великобритания, Россия, СВО, военная помощь, военная техника, война

В Британии оборонную промышленность переводят в режим войны

18:56 23.04.2024
 
© скриншот видео
© скриншот видео
Читать в
Во вторник, 23 апреля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе брифинга в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады сообщил, что оборонная промышленность королевства переходит в военный режим
По его словам, Великобритания увеличит расходы на оборону до 2,5%.
"Мы переведем британскую оборонную промышленность в режим войны", — цитирует его портал interia.pl
Он утверждает, что сейчас мир переживет один из самых опасных периодов со времен холодной войны. В связи с этим Сунак увеличил военную помощь Украине, потому как считает, что Россия представляет угрозу для королевства.

"Мы отправим Украине дополнительно 500 млн фунтов. В этом году наши общие расходы на помощь Украине составят 3,5 млрд. Мы передадим 400 машин, 400 миллионов боеприпасов, зенитную оборону и ракеты Storm Shadow", – сказал он.

Россия, по мнению премьер-министра, "угрожает безопасности и процветанию Соединённого Королевства", а президент РФ Владимир Путин якобы намерен "втянуть Запад в мир, где грубая сила формирует границы, а не демократические выборы".
Ранее Великобритания отказалась сбивать российские дроны над Украиной из-за страха перед РФ.
Пополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
20 апреля, 09:14
Летом войне дадут еще один шанс: эксперт о том, что ждет фронт в ближайшие месяцы Если до СВО мы все переоценивали баланс сил между Россией и Украиной в пользу России, то в прошлом году маятник качнулся в противоположную сторону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и журналист Евгений Норин
 
НовостиРиши СунакУкраинаВеликобританияРоссияСВОвоенная помощьвоенная техникавойна
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:13Украинское правительство без объяснения причин уволило чиновника, занимавшегося обеспечением тыла
18:56В Британии оборонную промышленность переводят в режим войны
18:37Цель уничтожена: как наши закрывают небо для беспилотников ВСУ. Репортаж с боевых позиций
18:36Учения "Бірлестік-2024" в Казахстане: пробный шар в деле создания "Тюркского НАТО"
18:34Боррель озвучил механизм изъятия активов РФ, доходы уже находятся на отдельных накопительных счетах
18:10Армия обороны Израиля ликвидировала двух высокопоставленных членов "Хезболлы"
18:00Смерть "годного" к военной службе украинца-эпилептика, переселенцам – никаких книг. Итоги 23 апреля
17:46Европарламент продлил режим беспошлинной торговли для Украины еще на год
17:46Власти Эстонии грозят закрытием монастырям за отказ от выхода из РПЦ
17:41Паспортный бунт: украинцы взяли в осаду консульства после скандального решения МИД
17:22Кличко разозлили проверки его работы, а Киев все равно намерены лишить местного самоуправления
17:21Девочкам не место на фронте. Нейропсихолог Светлана Колобова о ПТСР у военных, гражданских и военкоров
17:12Европа без комплексов. Как страны ЕС сопротивляются требованию отдать Patriot Украине
16:51В ВСУ прокомментировали ситуацию в Очеретино, в центре которого накануне был водружен флаг РФ
16:27Рада поддержала обучение украинской молодежи военному делу
16:00"Министр по делам Малороссии" Артамон Матвеев
15:59"Не имеет права": Шольц запретил Путину цитировать Канта
15:39Американский слон и "азовская"* моська. Что стоит за нападками "Редиса" Прокопенко на США
15:12Россию провоцируют на ядерный удар по Украине: чего стоит бояться бандеровским оккупантам - Литовкин
15:03На Украине сделали открытие: школьники не понимают уроки на мове
Лента новостейМолния