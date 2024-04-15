https://ukraina.ru/20240415/1054520810.html
Это другое: Великобритания отказалась сбивать российские дроны над Украиной из-за страха перед РФ
Это другое: Великобритания отказалась сбивать российские дроны над Украиной из-за страха перед РФ - 15.04.2024 Украина.ру
Это другое: Великобритания отказалась сбивать российские дроны над Украиной из-за страха перед РФ
ВВС Великобритании не будет помогать Украине сбивать российские боевые дроны, так как делали в Израиле, потому что это втянет страны Североатлантического альянса в прямой конфликт с ВС РФ и приведет к "тревожной эскалации". Об этом заявил 15 апреля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в эфире LBC
2024-04-15T16:39
2024-04-15T16:39
2024-04-15T16:39
новости
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кэмерон
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Соответствующий вопрос журналист задал главе МИД на фоне того, что накануне премьер Великобритании Риши Сунак подтвердил, что истребители королевских ВВС сбили несколько иранских дронов, которые атаковали цели в Израиле в минувшие выходные. По данным израильской стороны, Иран запустил 170 дронов, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Кэмерон считает, что Великобритания и так сделала слишком много для Украины, поэтому не обязана помогать сбивать российские БПЛА. Министр призвал не допустить возможность "эскалации в условиях более широкой европейской войны", то есть прямого столкновения армий России и НАТО. Лучшее, что Великобритания и союзники могли бы сделать для Киева – это продолжать финансировать ВСУ, добавил он. На замечание о том, почему ВВС помогают Израилю сбивать цели, а Украине нет, Кэмерон сказал, что это "интересный вопрос". Вместе с тем, британский министр призвал дать Украине больше систем противовоздушной обороны, в частности, установок Patriot, о которых глава киевского режима просит не первый месяц. Ранее сообщалось, что Европа игнорирует призывы Украины дать ей ПВО, европейские столицы хотят сохранить свой оборонный потенциал, а передача дорогостоящих установок Киеву в их планы не входит.
https://ukraina.ru/20240408/1054366776.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, кэмерон, ввс, мид, нато, украина, россия, риши сунак, сво, военная помощь
Новости, Великобритания, Кэмерон, ВВС, МИД, НАТО, Украина, Россия, Риши Сунак, СВО, военная помощь
Это другое: Великобритания отказалась сбивать российские дроны над Украиной из-за страха перед РФ
ВВС Великобритании не будет помогать Украине сбивать российские боевые дроны, так как делали в Израиле, потому что это втянет страны Североатлантического альянса в прямой конфликт с ВС РФ и приведет к "тревожной эскалации". Об этом заявил 15 апреля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в эфире LBC
Соответствующий вопрос журналист задал
главе МИД на фоне того, что накануне премьер Великобритании Риши Сунак подтвердил, что истребители королевских ВВС сбили несколько иранских дронов, которые атаковали цели в Израиле в минувшие выходные. По данным израильской стороны, Иран запустил 170 дронов, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет.
Кэмерон считает, что Великобритания и так сделала слишком много для Украины, поэтому не обязана помогать сбивать российские БПЛА.
"Мы сделали больше, чем любая другая страна в отдельности, чтобы помочь украинцам. Мы обучили более 60 000 украинских военнослужащих, мы были первыми, кто предоставил им противотанковое оружие, дальнобойную артиллерию и танки ", – сказал он.
Министр призвал не допустить возможность "эскалации в условиях более широкой европейской войны", то есть прямого столкновения армий России и НАТО. Лучшее, что Великобритания и союзники могли бы сделать для Киева – это продолжать финансировать ВСУ, добавил он.
На замечание о том, почему ВВС помогают Израилю сбивать цели, а Украине нет, Кэмерон сказал, что это "интересный вопрос". Вместе с тем, британский министр призвал дать Украине больше систем противовоздушной обороны, в частности, установок Patriot, о которых глава киевского режима просит не первый месяц.
Ранее сообщалось, что Европа игнорирует
призывы Украины дать ей ПВО, европейские столицы хотят сохранить свой оборонный потенциал, а передача дорогостоящих установок Киеву в их планы не входит.