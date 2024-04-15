https://ukraina.ru/20240415/1054520810.html

Это другое: Великобритания отказалась сбивать российские дроны над Украиной из-за страха перед РФ

Это другое: Великобритания отказалась сбивать российские дроны над Украиной из-за страха перед РФ - 15.04.2024 Украина.ру

Это другое: Великобритания отказалась сбивать российские дроны над Украиной из-за страха перед РФ

ВВС Великобритании не будет помогать Украине сбивать российские боевые дроны, так как делали в Израиле, потому что это втянет страны Североатлантического альянса в прямой конфликт с ВС РФ и приведет к "тревожной эскалации". Об этом заявил 15 апреля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в эфире LBC

2024-04-15T16:39

2024-04-15T16:39

2024-04-15T16:39

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Соответствующий вопрос журналист задал главе МИД на фоне того, что накануне премьер Великобритании Риши Сунак подтвердил, что истребители королевских ВВС сбили несколько иранских дронов, которые атаковали цели в Израиле в минувшие выходные. По данным израильской стороны, Иран запустил 170 дронов, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Кэмерон считает, что Великобритания и так сделала слишком много для Украины, поэтому не обязана помогать сбивать российские БПЛА. Министр призвал не допустить возможность "эскалации в условиях более широкой европейской войны", то есть прямого столкновения армий России и НАТО. Лучшее, что Великобритания и союзники могли бы сделать для Киева – это продолжать финансировать ВСУ, добавил он. На замечание о том, почему ВВС помогают Израилю сбивать цели, а Украине нет, Кэмерон сказал, что это "интересный вопрос". Вместе с тем, британский министр призвал дать Украине больше систем противовоздушной обороны, в частности, установок Patriot, о которых глава киевского режима просит не первый месяц. Ранее сообщалось, что Европа игнорирует призывы Украины дать ей ПВО, европейские столицы хотят сохранить свой оборонный потенциал, а передача дорогостоящих установок Киеву в их планы не входит.

https://ukraina.ru/20240408/1054366776.html

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новости, великобритания, кэмерон, ввс, мид, нато, украина, россия, риши сунак, сво, военная помощь