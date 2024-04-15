Это другое: Великобритания отказалась сбивать российские дроны над Украиной из-за страха перед РФ - 15.04.2024 Украина.ру
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Это другое: Великобритания отказалась сбивать российские дроны над Украиной из-за страха перед РФ
Это другое: Великобритания отказалась сбивать российские дроны над Украиной из-за страха перед РФ - 15.04.2024 Украина.ру
Это другое: Великобритания отказалась сбивать российские дроны над Украиной из-за страха перед РФ
ВВС Великобритании не будет помогать Украине сбивать российские боевые дроны, так как делали в Израиле, потому что это втянет страны Североатлантического альянса в прямой конфликт с ВС РФ и приведет к "тревожной эскалации". Об этом заявил 15 апреля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в эфире LBC
2024-04-15T16:39
2024-04-15T16:39
новости
великобритания
кэмерон
ввс
мид
нато
украина
россия
риши сунак
сво
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Соответствующий вопрос журналист задал главе МИД на фоне того, что накануне премьер Великобритании Риши Сунак подтвердил, что истребители королевских ВВС сбили несколько иранских дронов, которые атаковали цели в Израиле в минувшие выходные. По данным израильской стороны, Иран запустил 170 дронов, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Кэмерон считает, что Великобритания и так сделала слишком много для Украины, поэтому не обязана помогать сбивать российские БПЛА. Министр призвал не допустить возможность "эскалации в условиях более широкой европейской войны", то есть прямого столкновения армий России и НАТО. Лучшее, что Великобритания и союзники могли бы сделать для Киева – это продолжать финансировать ВСУ, добавил он. На замечание о том, почему ВВС помогают Израилю сбивать цели, а Украине нет, Кэмерон сказал, что это "интересный вопрос". Вместе с тем, британский министр призвал дать Украине больше систем противовоздушной обороны, в частности, установок Patriot, о которых глава киевского режима просит не первый месяц. Ранее сообщалось, что Европа игнорирует призывы Украины дать ей ПВО, европейские столицы хотят сохранить свой оборонный потенциал, а передача дорогостоящих установок Киеву в их планы не входит.
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новости, великобритания, кэмерон, ввс, мид, нато, украина, россия, риши сунак, сво, военная помощь
Новости, Великобритания, Кэмерон, ВВС, МИД, НАТО, Украина, Россия, Риши Сунак, СВО, военная помощь

Это другое: Великобритания отказалась сбивать российские дроны над Украиной из-за страха перед РФ

16:39 15.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВВС Великобритании не будет помогать Украине сбивать российские боевые дроны, так как делали в Израиле, потому что это втянет страны Североатлантического альянса в прямой конфликт с ВС РФ и приведет к "тревожной эскалации". Об этом заявил 15 апреля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в эфире LBC
Соответствующий вопрос журналист задал главе МИД на фоне того, что накануне премьер Великобритании Риши Сунак подтвердил, что истребители королевских ВВС сбили несколько иранских дронов, которые атаковали цели в Израиле в минувшие выходные. По данным израильской стороны, Иран запустил 170 дронов, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет.
Кэмерон считает, что Великобритания и так сделала слишком много для Украины, поэтому не обязана помогать сбивать российские БПЛА.
"Мы сделали больше, чем любая другая страна в отдельности, чтобы помочь украинцам. Мы обучили более 60 000 украинских военнослужащих, мы были первыми, кто предоставил им противотанковое оружие, дальнобойную артиллерию и танки ", – сказал он.
Министр призвал не допустить возможность "эскалации в условиях более широкой европейской войны", то есть прямого столкновения армий России и НАТО. Лучшее, что Великобритания и союзники могли бы сделать для Киева – это продолжать финансировать ВСУ, добавил он.
На замечание о том, почему ВВС помогают Израилю сбивать цели, а Украине нет, Кэмерон сказал, что это "интересный вопрос". Вместе с тем, британский министр призвал дать Украине больше систем противовоздушной обороны, в частности, установок Patriot, о которых глава киевского режима просит не первый месяц.
Ранее сообщалось, что Европа игнорирует призывы Украины дать ей ПВО, европейские столицы хотят сохранить свой оборонный потенциал, а передача дорогостоящих установок Киеву в их планы не входит.
ЗРК США Патриот Пэтриот Patriot - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
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Российские военные уничтожили системы ПВО Patriot на Украине - EconomistРоссийские войска уничтожили несколько систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украине. Об этом сообщает журнал Economist
 
НовостиВеликобританияКэмеронВВСМИДНАТОУкраинаРоссияРиши СунакСВОвоенная помощь
 
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