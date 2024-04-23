Армия обороны Израиля ликвидировала двух высокопоставленных членов "Хезболлы"

Дмитрий Ефимов об ударе Израиля по Ирану: За прилет модели из авиакружка ЦАХАЛ должно быть стыдно

Был или нет ракетный удар Израиля по Ирану, в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов. Эксперт также объяснил, насколько может быть эффективна связка России и Ирана в Закавказье.