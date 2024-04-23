Армия обороны Израиля ликвидировала двух высокопоставленных членов "Хезболлы" - 23.04.2024 Украина.ру
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Армия обороны Израиля ликвидировала двух высокопоставленных членов "Хезболлы"
Армия обороны Израиля ликвидировала двух высокопоставленных членов "Хезболлы" - 23.04.2024 Украина.ру
Армия обороны Израиля ликвидировала двух высокопоставленных членов "Хезболлы"
ЦАХАЛ сообщили о ликвидации двух высокопоставленных членов ливанского движения "Хезболлах", причастных к ракетным атакам на Израиль. Об этом 23 апреля сообщило издание Bild
2024-04-23T18:10
2024-04-23T18:10
новости
израиль
хезболла
ливан
ближний восток
боевые действия
война
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СМИ, со ссылкой на ливанские источники, уточняет, что в первой половине дня израильский дрон атаковал автомобиль между прибрежными городами Тир и Сидон. Внутри машины находился высокопоставленный представитель группировки "Хезболлах". Помимо этого, минувшей ночью был убит ещё один представитель "Хезболлах", причастный к ракетным атакам на Израиль. В ливанском движении подтвердили гибель этих военнослужащих, уточнив, что речь идет о служившем в подразделении ПВО "Хезболлаха" на юге Ливана Хусейне Азкуль и члене "Сил Радвана" Мухаммаде Аттие. Как сообщила Al Jazeera, позже "Хезболлах" нанес удары при помощи беспилотников по двум израильским базам в отместку за убийство двух своих бойцов. По данным СМИ, движение предприняло "комбинированную воздушную атаку с использованием дронов-обманщиков и дронов с взрывчаткой, которые нанесли удары по двум израильским базам к северу от города Акко". Уточняется, что это нападение стало самым глубоким проникновением "Хезболлаха" на израильскую территорию с начала войны в Газе.
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новости, израиль, хезболла, ливан, ближний восток, боевые действия, война
Новости, Израиль, Хезболла, Ливан, Ближний Восток, боевые действия, война

Армия обороны Израиля ликвидировала двух высокопоставленных членов "Хезболлы"

18:10 23.04.2024
 
© AP / Ariel Schalit
- РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP / Ariel Schalit
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ЦАХАЛ сообщили о ликвидации двух высокопоставленных членов ливанского движения "Хезболлах", причастных к ракетным атакам на Израиль. Об этом 23 апреля сообщило издание Bild
СМИ, со ссылкой на ливанские источники, уточняет, что в первой половине дня израильский дрон атаковал автомобиль между прибрежными городами Тир и Сидон. Внутри машины находился высокопоставленный представитель группировки "Хезболлах".
"По информации израильской армии, погибший был важным членом подразделения ПВО "Хезболлах" на юге Ливана. Он, как утверждается, принимал участие в планировании и осуществлении террористических атак на Израиль", – говорится в публикации.
Помимо этого, минувшей ночью был убит ещё один представитель "Хезболлах", причастный к ракетным атакам на Израиль.
В ливанском движении подтвердили гибель этих военнослужащих, уточнив, что речь идет о служившем в подразделении ПВО "Хезболлаха" на юге Ливана Хусейне Азкуль и члене "Сил Радвана" Мухаммаде Аттие.
Как сообщила Al Jazeera, позже "Хезболлах" нанес удары при помощи беспилотников по двум израильским базам в отместку за убийство двух своих бойцов. По данным СМИ, движение предприняло "комбинированную воздушную атаку с использованием дронов-обманщиков и дронов с взрывчаткой, которые нанесли удары по двум израильским базам к северу от города Акко".
Уточняется, что это нападение стало самым глубоким проникновением "Хезболлаха" на израильскую территорию с начала войны в Газе.
Дмитрий Ефимов интервью
19 апреля, 17:25
Дмитрий Ефимов об ударе Израиля по Ирану: За прилет модели из авиакружка ЦАХАЛ должно быть стыдноБыл или нет ракетный удар Израиля по Ирану, в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов. Эксперт также объяснил, насколько может быть эффективна связка России и Ирана в Закавказье.
 
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