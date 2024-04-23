https://ukraina.ru/20240423/1054660806.html
Это выгодно Китаю: финансовый эксперт объяснил, почему в торговле идет политика давления на Россию
Это выгодно Китаю: финансовый эксперт объяснил, почему в торговле идет политика давления на Россию - 23.04.2024 Украина.ру
Это выгодно Китаю: финансовый эксперт объяснил, почему в торговле идет политика давления на Россию
С точки зрения здравого смысла китайскому правительству не нужно вмешиваться в работу бизнеса. Он сам всегда найдет решение. Но есть и другой вариант ─ политика целенаправленного давления на Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2024-04-23T04:00
2024-04-23T04:00
2024-04-23T04:00
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Недавно крупнейший банк Китая ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou перестали принимать платежи в юанях из России.Вообще, по поводу этой ситуации может быть два мнения. Первое: это сугубая политика самого китайского бизнеса, финансовых институтов, и что правительство в это дело не вмешивается, рассказал эксперт.Потому что с точки зрения здравого смысла китайскому правительству не нужно вмешиваться в работу бизнеса. Он сам всегда найдет решение. Если это проблема, связанная с обходом трудностей, то она будет решена в течение квартала, добавил аналитик.При том, что доля России в китайской внешней торговле все равно небольшая в сравнении с долей США или Европы. В этом плане мы для Китая не так важны, как Китай для России. Для них эти риски не самые лучшие, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Голубовский: Когда Россия в Одессе получит главный приз СВО, ей придется договариваться с Китаем читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, китай, сша, дмитрий голубовский, финансы, юань, торговля, экономика, европа, бизнес
Новости, Россия, Китай, США, Дмитрий Голубовский, финансы, юань, торговля, экономика, Европа, бизнес
Это выгодно Китаю: финансовый эксперт объяснил, почему в торговле идет политика давления на Россию
С точки зрения здравого смысла китайскому правительству не нужно вмешиваться в работу бизнеса. Он сам всегда найдет решение. Но есть и другой вариант ─ политика целенаправленного давления на Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Недавно крупнейший банк Китая ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou перестали принимать платежи в юанях из России.
Вообще, по поводу этой ситуации может быть два мнения. Первое: это сугубая политика самого китайского бизнеса, финансовых институтов, и что правительство в это дело не вмешивается, рассказал эксперт.
Потому что с точки зрения здравого смысла китайскому правительству не нужно вмешиваться в работу бизнеса. Он сам всегда найдет решение. Если это проблема, связанная с обходом трудностей, то она будет решена в течение квартала, добавил аналитик.
"Но есть и другой вариант ─ политика целенаправленного давления на Россию. Почему можно предположить, что такое возможно? Потому что это выгодно Китаю. Давайте поставим себя на место китайцев, которые сейчас стали стратегическим партнером для России", - подчеркнул Голубовский.
При том, что доля России в китайской внешней торговле все равно небольшая в сравнении с долей США или Европы. В этом плане мы для Китая не так важны, как Китай для России. Для них эти риски не самые лучшие, резюмировал собеседник издания.