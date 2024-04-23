https://ukraina.ru/20240423/1054660382.html
Спрос рождает предложение: финансовый эксперт объяснил, к чему приведет отказ платежей китайских банков
Спрос рождает предложение: финансовый эксперт объяснил, к чему приведет отказ платежей китайских банков - 23.04.2024 Украина.ру
Спрос рождает предложение: финансовый эксперт объяснил, к чему приведет отказ платежей китайских банков
От того, что китайские банки перестали принимать платежи из России вряд ли сильно пострадает торговля, потому что платежи замкнутся через транзитные страны. Рынок выработает специальное решение для России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2024-04-23T03:20
2024-04-23T03:20
2024-04-23T03:20
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Недавно крупнейший банк Китая ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou перестали принимать платежи в юанях из России.Я не думаю, что от этого пострадает сильно торговля, потому что платежи замкнутся через транзитные страны. Это может быть Киргизия, в меньшей степени, но с большими затруднениями Казахстан. Это может быть Узбекистан, о котором ничего не слышно, рассказал аналитик.Это могут быть китайские банки второго эшелона. Потому что если через какой-то банк больше платежей проходит в пользу Соединенных Штатов, то, взвешивая все за и против, он отказывается из страха вторичных санкций от платежей из России, добавил эксперт.Он отметил, что точно так же начиналась первая волна проблем с импортом, которая началась сразу после начала СВО. Потребовалось полгода для того, чтобы адаптироваться к новым условиям. Но учитывая опыт российского бизнеса, сейчас адаптация пройдет быстрее, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Голубовский: Когда Россия в Одессе получит главный приз СВО, ей придется договариваться с Китаем читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, китай, киргизия, дмитрий голубовский, деньги, юань, импорт, казахстан, торговля, санкции, бизнес
Новости, Россия, Китай, Киргизия, Дмитрий Голубовский, деньги, юань, импорт, Казахстан, торговля, санкции, бизнес
Спрос рождает предложение: финансовый эксперт объяснил, к чему приведет отказ платежей китайских банков
От того, что китайские банки перестали принимать платежи из России вряд ли сильно пострадает торговля, потому что платежи замкнутся через транзитные страны. Рынок выработает специальное решение для России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Недавно крупнейший банк Китая ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou перестали принимать платежи в юанях из России.
Я не думаю, что от этого пострадает сильно торговля, потому что платежи замкнутся через транзитные страны. Это может быть Киргизия, в меньшей степени, но с большими затруднениями Казахстан. Это может быть Узбекистан, о котором ничего не слышно, рассказал аналитик.
Это могут быть китайские банки второго эшелона. Потому что если через какой-то банк больше платежей проходит в пользу Соединенных Штатов, то, взвешивая все за и против, он отказывается из страха вторичных санкций от платежей из России, добавил эксперт.
"Но спрос рождает предложение, и рынок выработает специальное решение для России. Когда появятся определенные учреждения, которые будут специализироваться исключительно на российско-китайской торговле. На это нужно время, потому что на любое давление мгновенного отклика не возникает", - подчеркнул Голубовский.
Он отметил, что точно так же начиналась первая волна проблем с импортом, которая началась сразу после начала СВО. Потребовалось полгода для того, чтобы адаптироваться к новым условиям. Но учитывая опыт российского бизнеса, сейчас адаптация пройдет быстрее, резюмировал собеседник издания.