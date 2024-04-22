Никаких шансов для ВСУ: политолог рассказал, изменит ли новый закон о мобилизации ситуацию на фронте
Возросший уровень производства оружия, оснащенности и слаженности ВС РФ не оставляют шансов для ВСУ. Новая мобилизация - это единственный шанс, который остался у киевского режима, чтобы добиться финансирования от США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
Верховная рада Украины на днях опубликовала текст принятого закона о мобилизации в своем издании "Голос Украины", он вступит в силу через месяц.
Конечно же, что новый украинский закон о мобилизации ничего на фронте не поменяет, потому что ВСУ и так воюют пехотой. Сколько бы ни звучало бравурных отчетов украинских генералов о построении каких-то фортификационных сооружений, рассказал политолог.
Во-первых, мобилизация общества в России, которая была во время президентских выборах, по сути была голосованием за СВО. А возросший уровень производства оружия, оснащенности и слаженности ВС РФ не оставляют шансов для ВСУ, добавил историк.
"И сколько бы на Украине не рассказывали сказок, тот же ФАБ-3000, который несет 1400 кг взрывчатки, снесет любые фортификационные сооружения [ВСУ]. Так что ничего на фронте этот закон не поменяет", - подчеркнул Калинчук.
Новая мобилизация - это единственный шанс, который остался у киевского режима, чтобы добиться финансирования от США. При этом деньги киевскому режиму могут дать только в кредит, если удастся призвать хотя бы полмиллиона в ряды ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру
19 апреля, 09:02НАТО уходит в тень. Сергей Ермаков о том, что задумала фон дер Ляйен, пока амбиции США в ЕС на паузеС практической точки зрения важно, как Украина будет пытаться повысить эффективность своей системы ПВО в условиях, когда до ВСУ дойдут "волшебные" самолеты F-16. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.