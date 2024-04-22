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Никаких шансов для ВСУ: политолог рассказал, изменит ли новый закон о мобилизации ситуацию на фронте

Никаких шансов для ВСУ: политолог рассказал, изменит ли новый закон о мобилизации ситуацию на фронте - 22.04.2024 Украина.ру

Никаких шансов для ВСУ: политолог рассказал, изменит ли новый закон о мобилизации ситуацию на фронте

Возросший уровень производства оружия, оснащенности и слаженности ВС РФ не оставляют шансов для ВСУ. Новая мобилизация - это единственный шанс, который остался у киевского режима, чтобы добиться финансирования от США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук

2024-04-22T03:30

2024-04-22T03:30

2024-04-22T03:30

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киевский режим

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Верховная рада Украины на днях опубликовала текст принятого закона о мобилизации в своем издании "Голос Украины", он вступит в силу через месяц.Конечно же, что новый украинский закон о мобилизации ничего на фронте не поменяет, потому что ВСУ и так воюют пехотой. Сколько бы ни звучало бравурных отчетов украинских генералов о построении каких-то фортификационных сооружений, рассказал политолог.Во-первых, мобилизация общества в России, которая была во время президентских выборах, по сути была голосованием за СВО. А возросший уровень производства оружия, оснащенности и слаженности ВС РФ не оставляют шансов для ВСУ, добавил историк.Новая мобилизация - это единственный шанс, который остался у киевского режима, чтобы добиться финансирования от США. При этом деньги киевскому режиму могут дать только в кредит, если удастся призвать хотя бы полмиллиона в ряды ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240419/1054594935.html

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