Никаких шансов для ВСУ: политолог рассказал, изменит ли новый закон о мобилизации ситуацию на фронте - 22.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240422/1054608816.html
Никаких шансов для ВСУ: политолог рассказал, изменит ли новый закон о мобилизации ситуацию на фронте
Никаких шансов для ВСУ: политолог рассказал, изменит ли новый закон о мобилизации ситуацию на фронте - 22.04.2024 Украина.ру
Никаких шансов для ВСУ: политолог рассказал, изменит ли новый закон о мобилизации ситуацию на фронте
Возросший уровень производства оружия, оснащенности и слаженности ВС РФ не оставляют шансов для ВСУ. Новая мобилизация - это единственный шанс, который остался у киевского режима, чтобы добиться финансирования от США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
2024-04-22T03:30
2024-04-22T03:30
новости
россия
украина
всу
мобилизация
кредит
сша
верховная рада
украинская армия
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101900/83/1019008392_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_1e2c6cf9b73bc0fe93ac583722fab685.jpg
Верховная рада Украины на днях опубликовала текст принятого закона о мобилизации в своем издании "Голос Украины", он вступит в силу через месяц.Конечно же, что новый украинский закон о мобилизации ничего на фронте не поменяет, потому что ВСУ и так воюют пехотой. Сколько бы ни звучало бравурных отчетов украинских генералов о построении каких-то фортификационных сооружений, рассказал политолог.Во-первых, мобилизация общества в России, которая была во время президентских выборах, по сути была голосованием за СВО. А возросший уровень производства оружия, оснащенности и слаженности ВС РФ не оставляют шансов для ВСУ, добавил историк.Новая мобилизация - это единственный шанс, который остался у киевского режима, чтобы добиться финансирования от США. При этом деньги киевскому режиму могут дать только в кредит, если удастся призвать хотя бы полмиллиона в ряды ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240419/1054594935.html
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101900/83/1019008392_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_0f747a1ad8ad771de3bd1c559a50225a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, всу, мобилизация, кредит, сша, верховная рада, украинская армия, киевский режим, фронт
Новости, Россия, Украина, ВСУ, мобилизация, кредит, США, Верховная Рада, украинская армия, киевский режим, фронт

Никаких шансов для ВСУ: политолог рассказал, изменит ли новый закон о мобилизации ситуацию на фронте

03:30 22.04.2024
 
© Фото : Министерство обороны УкраиныВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Министерство обороны Украины
Читать в
Возросший уровень производства оружия, оснащенности и слаженности ВС РФ не оставляют шансов для ВСУ. Новая мобилизация - это единственный шанс, который остался у киевского режима, чтобы добиться финансирования от США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
Верховная рада Украины на днях опубликовала текст принятого закона о мобилизации в своем издании "Голос Украины", он вступит в силу через месяц.
Конечно же, что новый украинский закон о мобилизации ничего на фронте не поменяет, потому что ВСУ и так воюют пехотой. Сколько бы ни звучало бравурных отчетов украинских генералов о построении каких-то фортификационных сооружений, рассказал политолог.
Во-первых, мобилизация общества в России, которая была во время президентских выборах, по сути была голосованием за СВО. А возросший уровень производства оружия, оснащенности и слаженности ВС РФ не оставляют шансов для ВСУ, добавил историк.
"И сколько бы на Украине не рассказывали сказок, тот же ФАБ-3000, который несет 1400 кг взрывчатки, снесет любые фортификационные сооружения [ВСУ]. Так что ничего на фронте этот закон не поменяет", - подчеркнул Калинчук.
Новая мобилизация - это единственный шанс, который остался у киевского режима, чтобы добиться финансирования от США. При этом деньги киевскому режиму могут дать только в кредит, если удастся призвать хотя бы полмиллиона в ряды ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру
Сергей Ермаков интервью
19 апреля, 09:02
НАТО уходит в тень. Сергей Ермаков о том, что задумала фон дер Ляйен, пока амбиции США в ЕС на паузеС практической точки зрения важно, как Украина будет пытаться повысить эффективность своей системы ПВО в условиях, когда до ВСУ дойдут "волшебные" самолеты F-16. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.
 
НовостиРоссияУкраинаВСУмобилизациякредитСШАВерховная Радаукраинская армиякиевский режимфронт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:50Грозный "Царь-мангал": эксперт рассказал, как уникальный танк делает "проходы" и помогает штурмовикам
03:40Личного состава и танков не хватает: Владимир Евсеев о том, как Киев собирает десять новых бригад ВСУ
03:30Никаких шансов для ВСУ: политолог рассказал, изменит ли новый закон о мобилизации ситуацию на фронте
03:20"Враг тоже не дремлет": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ штурмуют города и ищут противоядие от ATACMS
03:10"Армата" пригодится на будущее: военный эксперт объяснил, как танк "Царь-мангал" таранит минные поля ВСУ
03:00Нелегитимный Зеленский, бунты и премьер Ермак: историк предположил, как после 21 мая изменится Украина
18:00"Колония слизней-паразитов" или Проблемный пакет помощи из США. Итоги 21 апреля на Украине
17:30Об эмиграции из Германии в Россию, нацистах на Украине и главной беде ФРГ – немец Хайден
17:28Как Сагайдачный Москву спасал
17:08Обещанная Киеву помощь США не будет оперативной - New York Times
16:38В Одессе прогремел взрыв, пострадал объект портовой логистики
15:34США вливают в Украину новые миллиарды. Эксперты России и Украины размышляют, что дальше?
14:46Поразили цех дронов, уничтожили самолет и националистов: Минобороны об успехах ВС РФ
14:10Пораженцы в Верховной Раде Украины. Они приближают крах режима Зеленского
13:55Попытки США спасти неонацистский режим Зеленского обречены на провал — МИД РФ
13:28Атака на Севастополь, освобождение Богдановки, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 апреля
13:18Российские военные взяли под контроль село Богдановка в ДНР - Минобороны
12:59"Разорвут на части как гнилое одеяло": о судьбе Украины и переобувании Запада после СВО – Кофман
12:20Марджори Тейлор Грин, неистовая подруга Трампа, которая хочет отправить Конгресс США воевать на Украине
12:06США окончательно похоронят экономику Украины - Володин
Лента новостейМолния