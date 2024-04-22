https://ukraina.ru/20240422/1054643312.html

Украинские военкоматы рассылают повестки умершим

Украинские военкоматы рассылают повестки умершим - 22.04.2024 Украина.ру

Украинские военкоматы рассылают повестки умершим

На Украине признали рассылку повесток умершим. Об этом сообщил в соцсетях территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомат) Киева

2024-04-22T07:34

2024-04-22T07:34

2024-04-22T07:39

уклонисты

новости

украина

киев

владимир зеленский

пограничная служба украины

повестка

военкомат

умер

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"В интернете распространилась информация о повестке,… которая была отправлена на адрес умершего гражданина Украины в Оболонском районе города Киева. Сообщаем, что подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", - говорится в материале.На Украине с февраля 2022 года ввели режим военного положения, тогда же президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.На прошлой неделе Зеленский подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко признал, что ежедневно порядка десяти уклонистов предпринимают попытки незаконно выехать с Украины.Отмечается, что больше всего попыток незаконного пересечения фиксируют на границе Украины с Молдавией и Румынией.

https://ukraina.ru/20240419/1054597240.html

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уклонисты, новости, украина, киев, владимир зеленский, пограничная служба украины, повестка, военкомат, умер