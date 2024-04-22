Украинские военкоматы рассылают повестки умершим - 22.04.2024 Украина.ру
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Украинские военкоматы рассылают повестки умершим
Украинские военкоматы рассылают повестки умершим - 22.04.2024 Украина.ру
Украинские военкоматы рассылают повестки умершим
На Украине признали рассылку повесток умершим. Об этом сообщил в соцсетях территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомат) Киева
2024-04-22T07:34
2024-04-22T07:39
уклонисты
новости
украина
киев
владимир зеленский
пограничная служба украины
повестка
военкомат
умер
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"В интернете распространилась информация о повестке,… которая была отправлена на адрес умершего гражданина Украины в Оболонском районе города Киева. Сообщаем, что подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", - говорится в материале.На Украине с февраля 2022 года ввели режим военного положения, тогда же президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.На прошлой неделе Зеленский подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко признал, что ежедневно порядка десяти уклонистов предпринимают попытки незаконно выехать с Украины.Отмечается, что больше всего попыток незаконного пересечения фиксируют на границе Украины с Молдавией и Румынией.
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уклонисты, новости, украина, киев, владимир зеленский, пограничная служба украины, повестка, военкомат, умер
уклонисты, Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Пограничная служба Украины, повестка, военкомат, умер

Украинские военкоматы рассылают повестки умершим

07:34 22.04.2024 (обновлено: 07:39 22.04.2024)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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На Украине признали рассылку повесток умершим. Об этом сообщил в соцсетях территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомат) Киева
"В интернете распространилась информация о повестке,… которая была отправлена на адрес умершего гражданина Украины в Оболонском районе города Киева. Сообщаем, что подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", - говорится в материале.
На Украине с февраля 2022 года ввели режим военного положения, тогда же президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
На прошлой неделе Зеленский подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко признал, что ежедневно порядка десяти уклонистов предпринимают попытки незаконно выехать с Украины.
"Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими (поддельными) документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов госпогранслужбы", - сказал Демченко.
Отмечается, что больше всего попыток незаконного пересечения фиксируют на границе Украины с Молдавией и Румынией.
Михаил Макарук - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
19 апреля, 09:51
Атака на Белгород, отрезать голову уклонисту. Главное на Украине на утро 19 апреляНад Белгородской областью и над Чёрным морем сбили выпущенные Украиной ракеты и снаряды РСЗО. Сержант ССО ВСУ призвал отрезать головы и перерезать горло тем, кто пропагандирует уклонение от мобилизации
 
уклонистыНовостиУкраинаКиевВладимир ЗеленскийПограничная служба Украиныповесткавоенкоматумер
 
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