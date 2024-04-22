https://ukraina.ru/20240422/1054643312.html
Украинские военкоматы рассылают повестки умершим
Украинские военкоматы рассылают повестки умершим - 22.04.2024 Украина.ру
Украинские военкоматы рассылают повестки умершим
На Украине признали рассылку повесток умершим. Об этом сообщил в соцсетях территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомат) Киева
2024-04-22T07:34
2024-04-22T07:34
2024-04-22T07:39
уклонисты
новости
украина
киев
владимир зеленский
пограничная служба украины
повестка
военкомат
умер
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"В интернете распространилась информация о повестке,… которая была отправлена на адрес умершего гражданина Украины в Оболонском районе города Киева. Сообщаем, что подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", - говорится в материале.На Украине с февраля 2022 года ввели режим военного положения, тогда же президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.На прошлой неделе Зеленский подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко признал, что ежедневно порядка десяти уклонистов предпринимают попытки незаконно выехать с Украины.Отмечается, что больше всего попыток незаконного пересечения фиксируют на границе Украины с Молдавией и Румынией.
https://ukraina.ru/20240419/1054597240.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
уклонисты, новости, украина, киев, владимир зеленский, пограничная служба украины, повестка, военкомат, умер
уклонисты, Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Пограничная служба Украины, повестка, военкомат, умер
Украинские военкоматы рассылают повестки умершим
07:34 22.04.2024 (обновлено: 07:39 22.04.2024)
На Украине признали рассылку повесток умершим. Об этом сообщил в соцсетях территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомат) Киева
"В интернете распространилась информация о повестке,… которая была отправлена на адрес умершего гражданина Украины в Оболонском районе города Киева. Сообщаем, что подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", - говорится в материале.
На Украине с февраля 2022 года ввели режим военного положения, тогда же президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
На прошлой неделе Зеленский подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко признал, что ежедневно порядка десяти уклонистов предпринимают попытки незаконно выехать с Украины.
"Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими (поддельными) документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов госпогранслужбы", - сказал Демченко.
Отмечается, что больше всего попыток незаконного пересечения фиксируют на границе Украины с Молдавией и Румынией.